December je čas, ko dom zadiha v povsem drugačnem ritmu. Lučke se zaiskrijo na oknih, v zraku zadiši po cimetu, v dnevni sobi pa zažari smreka, ki v trenutku ustvari toplino doma. Da bi letošnje praznike okrasili kar se da čarobno, smo zbrali strokovne nasvete in zamisli za dekoracijo, ki pooseblja najlepšo plat decembrskih praznikov.
December je čas, ko se domovi ovijejo v praznične dekoracije. Preden pa razgrnemo škatle z okraski in začnemo z okraševanjem, je dobro razmisliti, kakšno praznično temo želimo ustvariti letos.
Zadnji teden novembra je tradicionalno namenjen ustvarjanju adventnega venčka, ki bo krasil naš dom v prazničnem decembru. Ob tem se pojavi kup vprašanj, od izbire vrste venčka do pregleda letošnjih trendov.
Črni petek je znan kot dan velikih razprodaj in popustov, ki ponuja odlično priložnost za nakup izdelkov za dom, vrt in prenovo. Vendar pa se zaradi navdušenja in na prvi pogled močno znižanih cen tudi domači mojstri pogosto ujamejo v past impulzivnega nakupovanja. Da bi resnično kar najbolje izkoristili ta dan, ponujamo nekaj nasvetov, kako združiti pametno nakupovanje, zlasti pri izbiri izdelkov, ki bodo trajali.
Španski bezeg je čudovita grmovnica, ki na vrtu ustvari dišečo oazo miru. Ker je ravno jeseni najprimernejši čas za njegovo sajenje, ne spreglejte preprostih nasvetov za vzgojo tega grma. Če ga posadite zdaj, vam bo namreč spomladi postregel z bujnimi in opojnimi vijoličnimi cvetovi.
Po večmesečnem premoru bo kmalu spet čas, da zaženemo ogrevalne sisteme v svojih domovih. Če želite podaljšati življenjsko dobo ogrevanja – ne glede na to, za kakšen sistem gre, je redno vzdrževanje najpomembnejše, saj bodo tako navsezadnje nižji tudi vaši računi. Tukaj je nekaj nasvetov, kaj vse morate storiti, preden v hladnih dneh zaženete ogrevanje.
Le kdo si v vročem poletnem dnevu ne želi ohladitve v domačem bazenu? Odgovor verjetno ni nobeno presenečenje, čeprav marsikomu bazen na lastnem vrtu še vedno predstavlja prevelik zalogaj. Če si želite bazena na svojem vrtu, berite naprej.
Rastline za rast potrebujejo vodo. Nekatere tudi dodatna hranila. V teh dneh, ko sonce neusmiljeno pripeka, pa tudi zaščito pred močnimi sončnimi žarki. Večina domačih vrtnarjev se tega zaveda, toda težava nastane, ko se odpravimo na dopust. V nadaljevanju zato predstavljamo nekaj nasvetov in trikov, kako v času odsotnosti poskrbeti za zadostno hidracijo lončnic, zunanjih okrasnih rastlin ter seveda zelenjavnega vrta.
Planika, ikonična cvetlica, je znana po svojih suličastih, kosmatih listih in belih, zvezdastih cvetovih. Čeprav rastlino običajno povezujemo z Alpami, pa v resnici izvira iz Himalaje. Nenazadnje pa se pri nas tudi odlično obnese kot gojena rastlina. Vajene so ostrega okolja - skalnatih, revnih tal, nizkih temperatur in močnega vetra, zaradi česar so odličen dodatek skalnjaku na domačem vrtu.
Barve so pomembne. Ne samo znotraj prostorov, ampak tudi na prostem, v okolju, ki nas obdaja. Tega se zavedajo tudi pri Merkurju, ki so se v ta namen tudi letos lotili projekta 'Za lepšo šolo'. Povezali so se s šolami po Sloveniji in učencem dali v roke škarje ali platno – ali bolje rečeno čopič in barvo ter priložnost, da polepšajo stene svoje šole.
Dež, sneg, veter, močni sončni žarki in nenazadnje žuželke, ki obožujejo svež les – vse to so razlogi, da zunanje lesene površine spomladi potrebujejo osvežitev in zaščito. Poglejmo, kako to storiti kar najbolj učinkovito.
Udobje, trajnost in lepota so že nekaj časa prevladujoči trendi, ko govorimo o izbiri zunanjega pohištva, spregledani pa ne bodo niti v letu 2025. Poglejmo, kateri vidiki bodo letos še opazni pri urejanju teras in balkonov.