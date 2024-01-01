Dominvrt.si
Praktična darila, ki jih vaši bližnji resnično potrebujejo
Še boljši dom in vrt

Praktična darila, ki jih vaši bližnji resnično potrebujejo

Tako lahko očistite prenosni računalnik hitro in enostavno
Gospodinjstvo

Tako lahko očistite prenosni računalnik hitro in enostavno

Zato bi morali imeti pozimi na vrtu teniške žogice
Vrt

Zato bi morali imeti pozimi na vrtu teniške žogice

To so najpogostejše napake, ki jih pri pranju perila delamo vsi
Gospodinjstvo

To so najpogostejše napake, ki jih pri pranju perila delamo vsi

Maček, ki je 5 mesecev preživel v kanadski divjini
Ljubljenčki

Maček, ki je 5 mesecev preživel v kanadski divjini

Strokovnjak razkriva trend, ki bo letos popolnoma prevzel božične domove
Še boljši dom in vrt

Strokovnjak razkriva trend, ki bo letos popolnoma prevzel božične domove

December je čas, ko dom zadiha v povsem drugačnem ritmu. Lučke se zaiskrijo na oknih, v zraku zadiši po cimetu, v dnevni sobi pa zažari smreka, ki v trenutku ustvari toplino doma. Da bi letošnje praznike okrasili kar se da čarobno, smo zbrali strokovne nasvete in zamisli za dekoracijo, ki pooseblja najlepšo plat decembrskih praznikov.

Še boljši dom in vrt

Kako ustvariti praznično vzdušje, ki dopolni vaš dom?

December je čas, ko se domovi ovijejo v praznične dekoracije. Preden pa razgrnemo škatle z okraski in začnemo z okraševanjem, je dobro razmisliti, kakšno praznično temo želimo ustvariti letos.

Kako ustvariti praznično vzdušje, ki dopolni vaš dom?
Praznični vodnik do popolnega adventnega venčka
Še boljši dom in vrt

Praznični vodnik do popolnega adventnega venčka

Zadnji teden novembra je tradicionalno namenjen ustvarjanju adventnega venčka, ki bo krasil naš dom v prazničnem decembru. Ob tem se pojavi kup vprašanj, od izbire vrste venčka do pregleda letošnjih trendov.

Triki, kako na črni petek kupiti vse za dom in pri tem ne bankrotirati
Še boljši dom in vrt

Triki, kako na črni petek kupiti vse za dom in pri tem ne bankrotirati

Črni petek je znan kot dan velikih razprodaj in popustov, ki ponuja odlično priložnost za nakup izdelkov za dom, vrt in prenovo. Vendar pa se zaradi navdušenja in na prvi pogled močno znižanih cen tudi domači mojstri pogosto ujamejo v past impulzivnega nakupovanja. Da bi resnično kar najbolje izkoristili ta dan, ponujamo nekaj nasvetov, kako združiti pametno nakupovanje, zlasti pri izbiri izdelkov, ki bodo trajali.

Cvetoča grmovnica, ki na vašem vrtu ustvari dišečo opojno oazo
Še boljši dom in vrt

Cvetoča grmovnica, ki na vašem vrtu ustvari dišečo opojno oazo

Španski bezeg je čudovita grmovnica, ki na vrtu ustvari dišečo oazo miru. Ker je ravno jeseni najprimernejši čas za njegovo sajenje, ne spreglejte preprostih nasvetov za vzgojo tega grma. Če ga posadite zdaj, vam bo namreč spomladi postregel z bujnimi in opojnimi vijoličnimi cvetovi.

To je najpomembnejši napotek, preden prižgete ogrevanje
Še boljši dom in vrt

To je najpomembnejši napotek, preden prižgete ogrevanje

Po večmesečnem premoru bo kmalu spet čas, da zaženemo ogrevalne sisteme v svojih domovih. Če želite podaljšati življenjsko dobo ogrevanja – ne glede na to, za kakšen sistem gre, je redno vzdrževanje najpomembnejše, saj bodo tako navsezadnje nižji tudi vaši računi. Tukaj je nekaj nasvetov, kaj vse morate storiti, preden v hladnih dneh zaženete ogrevanje.

Še boljši dom in vrt

Bazen, ki ga postavite in napolnite v manj kot pol ure, je hit letošnjega poletja

Le kdo si v vročem poletnem dnevu ne želi ohladitve v domačem bazenu? Odgovor verjetno ni nobeno presenečenje, čeprav marsikomu bazen na lastnem vrtu še vedno predstavlja prevelik zalogaj. Če si želite bazena na svojem vrtu, berite naprej.

Bazen, ki ga postavite in napolnite v manj kot pol ure, je hit letošnjega poletja
Triki in nasveti za zalivanje vrta, ko se odpravimo na dopust
Še boljši dom in vrt

Triki in nasveti za zalivanje vrta, ko se odpravimo na dopust

Rastline za rast potrebujejo vodo. Nekatere tudi dodatna hranila. V teh dneh, ko sonce neusmiljeno pripeka, pa tudi zaščito pred močnimi sončnimi žarki. Večina domačih vrtnarjev se tega zaveda, toda težava nastane, ko se odpravimo na dopust. V nadaljevanju zato predstavljamo nekaj nasvetov in trikov, kako v času odsotnosti poskrbeti za zadostno hidracijo lončnic, zunanjih okrasnih rastlin ter seveda zelenjavnega vrta.

Očarljiva alpska cvetlica, ki se odlično obnese na domačem skalnjaku
Še boljši dom in vrt

Očarljiva alpska cvetlica, ki se odlično obnese na domačem skalnjaku

Planika, ikonična cvetlica, je znana po svojih suličastih, kosmatih listih in belih, zvezdastih cvetovih. Čeprav rastlino običajno povezujemo z Alpami, pa v resnici izvira iz Himalaje. Nenazadnje pa se pri nas tudi odlično obnese kot gojena rastlina. Vajene so ostrega okolja - skalnatih, revnih tal, nizkih temperatur in močnega vetra, zaradi česar so odličen dodatek skalnjaku na domačem vrtu.

Učenke osnovne šole na Krasu poskrbele za barvito prenovo šole
Še boljši dom in vrt

Učenke osnovne šole na Krasu poskrbele za barvito prenovo šole

Barve so pomembne. Ne samo znotraj prostorov, ampak tudi na prostem, v okolju, ki nas obdaja. Tega se zavedajo tudi pri Merkurju, ki so se v ta namen tudi letos lotili projekta 'Za lepšo šolo'. Povezali so se s šolami po Sloveniji in učencem dali v roke škarje ali platno – ali bolje rečeno čopič in barvo ter priložnost, da polepšajo stene svoje šole.

Vrtno opravilo, ki je spomladi nujno, če želimo na terasi uživati več let
Še boljši dom in vrt

Vrtno opravilo, ki je spomladi nujno, če želimo na terasi uživati več let

Dež, sneg, veter, močni sončni žarki in nenazadnje žuželke, ki obožujejo svež les – vse to so razlogi, da zunanje lesene površine spomladi potrebujejo osvežitev in zaščito. Poglejmo, kako to storiti kar najbolj učinkovito.

Še boljši dom in vrt

Brez tega letos na terasi ne bo šlo

Udobje, trajnost in lepota so že nekaj časa prevladujoči trendi, ko govorimo o izbiri zunanjega pohištva, spregledani pa ne bodo niti v letu 2025. Poglejmo, kateri vidiki bodo letos še opazni pri urejanju teras in balkonov.

Brez tega letos na terasi ne bo šlo
Barve, ki bodo zaznamovale letošnji božič

Barve, ki bodo zaznamovale letošnji božič

Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

