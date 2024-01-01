Še boljši dom in vrt

Učenke osnovne šole na Krasu poskrbele za barvito prenovo šole

Barve so pomembne. Ne samo znotraj prostorov, ampak tudi na prostem, v okolju, ki nas obdaja. Tega se zavedajo tudi pri Merkurju, ki so se v ta namen tudi letos lotili projekta 'Za lepšo šolo'. Povezali so se s šolami po Sloveniji in učencem dali v roke škarje ali platno – ali bolje rečeno čopič in barvo ter priložnost, da polepšajo stene svoje šole.