Ko vrata začnejo drgniti ob podboj, se ne zapirajo gladko ali se celo sama odpirajo, je težava pogosto v tečajih. V mnogih primerih ne gre za velika popravila, ampak za obrabo ali zamik enega ključnega elementa.

Zakaj se vrata ne zapirajo pravilno

Kot navajajo strokovnjaki, so najpogostejši vzroki za slabo zapiranje vrat povešeni tečaji, zrahljani vijaki ali rahlo ukrivljen okvir. Sčasoma se lahko teža vrat prenese neenakomerno, kar povzroči trenje ob podboj ali tla. Pogosto se najprej pojavijo majhni znaki: vrata se zataknejo, treba je uporabiti silo pri zapiranju ali pa ključavnica ne "zagrabi" pravilno. Če se to ignorira, se težava običajno samo še stopnjuje.

icon-expand Manjše težave je pogosto mogoče odpraviti brez posebnega orodja. FOTO: Adobe Stock

Kako preveriti, ali so krivi tečaji

Kot poročajo strokovnjaki na Home Depot, je prvi korak vizualni pregled tečajev. Če so vijaki zrahljani ali če so tečaji rahlo spuščeni, je to pogosto glavni vzrok težave. Najpogostejši znaki težav s tečaji - Vrata visijo rahlo na eno stran - Med zapiranjem drgnejo ob okvir - Zapah se ne poravna pravilno z luknjo - Vrata se sama odpirajo ali zapirajo. V takih primerih se pogosto izkaže, da je težava mehanska in ne v samih vratih. Kot navajajo strokovnjaki iz Family Handyman, se veliko primerov reši že z zategovanjem vijakov ali manjšimi popravki poravnave.

Kako popraviti vrata, ki se ne zapirajo

Manjše težave s tečaji je pogosto mogoče odpraviti brez posebnega orodja. Najprej je smiselno preveriti vse vijake in jih po potrebi zategniti. Če so luknje zrahljane, se lahko uporabijo daljši vijaki, ki bolje primejo v les. V nekaterih primerih pomaga tudi rahlo prilagajanje položaja tečaja, da se vrata ponovno pravilno poravnajo z okvirjem. Pri starejših vratih je včasih potrebna tudi menjava posameznega tečaja.

icon-expand Če so luknje zrahljane, se lahko uporabijo daljši vijaki, ki bolje primejo v les. FOTO: Adobe Stock

Kdaj je čas za menjavo tečajev

Če so tečaji vidno obrabljeni, zarjaveli ali ukrivljeni, popravila pogosto niso več dovolj učinkovita. Takrat je menjava najbolj smiselna rešitev, saj zagotovi stabilnost in prepreči ponavljanje težav. Menjava tečajev je priporočljiva tudi takrat, ko se težave ponavljajo kljub večkratnim popravkom. Novi tečaji lahko bistveno izboljšajo delovanje vrat in podaljšajo njihovo življenjsko dobo.

Kdaj poklicati strokovnjaka

Če se vrata ne poravnajo niti po osnovnih popravkih ali če je okvir poškodovan, je bolje poklicati strokovnjaka. To velja predvsem v primerih, ko je potrebna natančna nastavitev ali popravilo konstrukcije vratnega okvirja. Včasih je težava globlja kot le tečaji, zato lahko profesionalec hitro oceni, ali gre za večjo konstrukcijsko napako ali preprosto mehansko težavo. Vrata, ki se ne zapirajo pravilno, so pogosto znak majhne okvare, ki pa se lahko hitro spremeni v večjo nevšečnost. Pravočasno ukrepanje običajno pomeni enostavno in hitro rešitev.

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