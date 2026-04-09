Oblikovalci notranjih prostorov opozarjajo, da urejenost dnevne sobe ni stvar popolne minimalistične podobe, temveč dobrega ravnovesja med funkcionalnostjo in estetiko. Če želite, da prostor deluje bolj odprto, umirjeno in uporabno, je včasih dovolj že to, da odstranite nekaj nepotrebnih stvari.

1. Preveč dekoracije, ki nima prave vloge

Umetni šopek

Vaze, figurice, svečniki in okrasni predmeti lahko prostoru dodajo značaj, a v prevelikem številu ustvarijo vizualni kaos. Če ima vsaka polica ali miza svojo dekoracijo, nič več ne izstopa. Namesto več manjših kosov izberite nekaj takšnih, ki vam res veliko pomenijo ali se lepo povezujejo s prostorom. Dnevna soba bo delovala bolj zračno, posamezni elementi pa bodo prišli bolj do izraza.

2. Dokumenti, računi in delovni papirji

Dnevna soba ni delovna soba in tudi ne arhiv. Kupčki računov, zapiski, pošta in mapa "za kasneje" ustvarjajo občutek nereda in obremenjenosti, tudi če prostora dejansko ni malo. Te stvari sodijo v predal, škatlo za dokumente ali v delovni kotiček. Ko dnevna soba nima več opravilne navlake, postane prostor za sprostitev, kar je njen pravi namen.

3. Oblačila, torbe in jakne na vidnih mestih

Jakne, odvržene čez naslonjalo stola, torbe na kavču ali pulover na robu mizice hitro dajo vtis neorganiziranosti. Čeprav se zdi priročno, dolgoročno ustvarjajo stalen nered. Najbolje je, da imajo takšni predmeti stalno mesto v hodniku ali omari. Dnevna soba bo takoj delovala bolj urejeno, četudi ne boste naredili nič drugega.

Prenatrpana dnevna soba povzroča stres in ne omogoča popolnega sproščanja. Pomembno je, da je prostor urejen za optimalno uporabo in počitek.

4. Preveč blazin, odej in tekstila

Nered v dnevni sobi

Blazine in odeje so dobrodošle, saj ustvarjajo občutek domačnosti. A ko jih je preveč, postanejo nepraktične – zavzemajo prostor, ovirajo sedenje in jih je treba nenehno prestavljati. Zmerno število kosov, ki se barvno in slogovno ujemajo s prostorom, bo delovalo precej bolj urejeno kot množica različnih tekstilnih dodatkov.

5. Otroške igrače, ki nimajo svojega mesta

Otroške igrače so del družinskega življenja, vendar dnevna soba hitro izgubi svojo funkcijo, če se v njej stalno kopičijo. To pogosto povzroča občutek kaosa in napetosti. Praktična rešitev so košare, škatle ali omarice, kamor lahko igrače hitro pospravite. Tako ostanejo pri roki, prostor pa tudi po igri spet postane urejen.

6. Vidni kabli, polnilci in elektronika

Razmetani kabli in polnilci močno kvarijo videz prostora. Čeprav gre za majhen detajl, ima velik vpliv na občutek urejenosti. S kablovskimi kanali, organizatorji ali pohištvom z vgrajenimi odprtinami za kable lahko hitro dosežete bolj čist in sodoben videz dnevne sobe.

7. Predmeti, ki jih nenehno prestavljate

Dnevna soba

Če nek predmet nenehno selite z ene površine na drugo, je to jasen znak, da v dnevni sobi nima svojega mesta. Takšna "potujoča navlaka" ustvarja občutek neurejenosti, četudi je je malo. Vprašajte se: ali ta predmet res sodi sem? Če ne, mu poiščite stalno mesto drugje ali se ga znebite. To je eden najučinkovitejših korakov proti trajno urejenemu prostoru.

Ključ do urejene dnevne sobe je jasen namen prostora