Prevleka iz blaga je mehkejša in prijetnejša na dotik , zato na njej zlahka uživate tudi brez odeje . Nasprotno pa umetno usnje občutljivo reagira na temperaturo prostora . Poleti se lahko neprijetno lepi na kožo, pozimi pa je ob prvem stiku pogosto hladno. Če na kavču radi preživljate dolge filmske večere , bo tekstilna površina poskrbela za občutno več udobja.

Umetno usnje je bolj odporno proti tekočinam , zato boste razlite pijače ali manjše nezgode pri obrokih odstranili hitro in brez zapletov. Zaradi tega je priljubljena izbira v družinah z otroki. Sedežna garnitura iz blaga pa zahteva nekoliko več nege , predvsem redno sesanje in občasno globinsko čiščenje. Če imate doma hišne ljubljenčke, se lahko izkaže za praktičnejšo izbiro. Pri odločitvi zato razmislite, kaj vaš kavč ogroža bolj . So to razlite tekočine ali ostri kremplji?

Umetno usnje deluje bolj elegantno in se lepo poda sodobnim interierjem, vendar lahko z leti začne pokati ali se luščiti, običajno po 5 do 8 letih intenzivne uporabe. Kakovostna tkanina z visoko odpornostjo na obrabo (Martindale test od 10.000 do 25.000 ciklov, ki označuje število drgnjenj brez vidnih poškodb) lahko ob pravilnem vzdrževanju zdrži podobno dolgo. Poleg tega ponuja bistveno več izbire pri barvah, teksturah in vzorcih.

Zato ni enoznačnega odgovora, katera možnost je boljša. Če vam največ pomenita udobje in prijeten občutek topline, bo boljša izbira sedežna garnitura iz blaga. Če pa prisegate na enostavno vzdrževanje in večjo odpornost proti vlagi, bo umetno usnje verjetno primernejša rešitev.

Vir slike: triocean - stock.adobe.com

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