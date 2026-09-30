1. korak: Ureditev novega bivališča in vseh potrebnih stvari

Pred začetkom selitve je potrebno urediti vse potrebno na novi lokaciji, ne glede na to ali gre za hišo, stanovanje ali poslovni prostor. Poleg urejene papirologije in dokumentacije morajo biti novi prostori pripravljeni za bivanje oziroma uporabo, predvsem pa za postavitev pohištva in ostalih predmetov. Dobro je, da pred selitvijo preverite osnovne stvari: elektriko in vtičnice, vodo, ogrevanje, kopalnico, stene in tla ter prostore, kamor boste postavili večje kose pohištva. Če boste na primer pred postavitvijo omare še barvali steno ali urejali električno napeljavo, je veliko lažje to narediti prej, kot pa kasneje ponovno premikati že sestavljeno pohištvo. Pred selitvijo si zato vzemite nekaj časa in razmislite, kam približno boste postavili večje stvari. Ni potrebno načrtovati čisto vsake malenkosti, osnovni načrt pa vam lahko kasneje prihrani precej dela.

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2. korak: Priprava osebnih stvari, drobnarij in elektronike

Ko začnete pripravljati stvari za selitev, se najprej lotite osebnih stvari iz omar, polic in predalov. Sem sodijo knjige, igrače, oblačila, posteljnina, jedilni pribor, stvari iz shrambe, manjša elektronika in podobno. Z živili, hladilnikom in zamrzovalno skrinjo je bolje počakati skoraj do konca. Stvari pripravite v primerne škatle ali vreče in jih predvsem dobro označite. Ni pomembno, da imate nek profesionalen sistem označevanja, pomembno je da boste vi vedeli, kaj je v posamezni škatli. Na primer: dnevna soba - omara 1, otroška soba - igrače, spalnica - oblačila 2, kuhinja - jedilni pribor ali knjige - geografija. Ko pakirate lomljive predmete, jih je dobro dodatno zaščititi še preden jih položite v škatlo. Na škatlo napišite tudi, da vsebuje lomljive stvari. Tako boste vi ali selitvena ekipa vedeli, da je potrebno biti pri prenašanju bolj previden. V tej fazi se splača narediti še nekaj, kar ljudje velikokrat odlašajo - sortiranje stvari. Med pakiranjem imejte zraven vrečo ali prostor za stvari, ki jih ne želite preseliti. Če nečesa že več let niste uporabljali, je vprašanje ali ima smisel, da stvar najprej zapakirate, preselite na novo lokacijo in jo potem ponovno pospravite v omaro. Stvari za odvoz lahko sproti zlagate na eno mesto. Tako jih boste na koncu precej lažje ločili od stvari, ki gredo z vami.

3. korak: Priprava pohištva in večjih elementov

Ko so osebne stvari pospravljene in zapakirane, pride na vrsto pohištvo. Pred demontažo je priporočljivo pohištvo fotografirati, predvsem kadar gre za večje omare, postelje, sestave ali pohištvo z več različnimi elementi. Fotografija vam lahko pri ponovni montaži prihrani kar nekaj ugibanja. Vijake in manjše dele spravite v vrečke ali manjše škatlice in jih označite, da boste vedeli kateremu kosu pohištva pripadajo. Pohištvo se med selitvijo zaščiti z različnimi materiali, kot so selitvene odeje, mehurčkasta folija, karton, kotna varovala, stretch folija in primerni lepilni trakovi. Pri lepilnih trakovih bodite previdni. Nikakor ni dobro lepiti vsakega lepilnega traku neposredno na pohištvo, saj lahko po odstranitvi ostanejo sledi lepila ali pa se poškoduje površina. Pri nekaterih predmetih je dobra zaščita še toliko bolj pomembna. To velja predvsem za večje televizorje, monitorje, steklene omare, ogledala in druge občutljive predmete. Zaščita ni namenjena samo preprečevanju udarcev in prask. Predmete zaščiti tudi pred prahom, umazanijo in drugimi dejavniki med prenašanjem in prevozom. Najbolje je, da pohištvo najprej pripravite, označite in zaščitite, šele nato se lotite dejanskega premikanja in nalaganja.

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4. korak: Selitev v nov dom ali poslovne prostore

Ko je vse pripravljeno, se začne dejanska selitev. Najprej se je smiselno lotiti večjih kosov pohištva in večjih gospodinjskih aparatov. Vse je potrebno previdno prenesti do tovornega vozila ter pravilno naložiti in pritrditi, da se med vožnjo ne premika. Tudi samo nalaganje vozila ima svoj vrstni red. Če stvari samo nalagamo eno za drugo brez razmišljanja, bomo pri razkladanju hitro ugotovili, da je predmet, ki ga potrebujemo prvega, čisto na koncu vozila. Na novi lokaciji je po naših izkušnjah lažje najprej postaviti večje pohištvo in šele nato začeti nositi večjo količino škatel. Če vse prostore najprej založite s škatlami, bo kasnejša montaža in postavljanje pohištva precej težje. Če imate na novi lokaciji kakšen prazen prostor, garažo ali dodatno sobo, lahko del škatel začasno odložite tja. Če vseh stvari na novi lokaciji še ne boste potrebovali ali zanje trenutno nimate dovolj prostora, jih ni treba takoj seliti v novo stanovanje, hišo ali poslovni prostor. Del stvari lahko začasno shranite tudi v skladišču. Pri Slo Drive imamo možnost skladiščenja stvari za krajše ali daljše obdobje, kar pride prav predvsem pri selitvah, prenovah ali kadar se datuma izselitve in vselitve ne ujemata. Za lažje pakiranje imamo pri Slo Drive na voljo tudi plastične selitvene bokse za najem. Primerni so za osebne stvari, knjige, dokumentacijo in druge manjše predmete, po končani selitvi pa jih preprosto vrnete, zato vam doma ne ostanejo prazne kartonske škatle. Pravzaprav je pogosto bolje, da so vam škatle nekoliko v napoto na stari lokaciji, kot pa da z njimi popolnoma založite novo stanovanje še preden je postavljeno pohištvo. Pri postavitvi si vzemite čas. Večje pohištvo postavite tja, kjer ga dejansko želite imeti. Ko bodo omare napolnjene s knjigami, oblačili in ostalimi stvarmi, bo njihovo ponovno premikanje bistveno težje. Ko so večji predmeti in pohištvo na svojih mestih, se lahko lotite škatel. Ni treba, da razpakirate vse isti dan. Začnite s stvarmi, ki jih potrebujete takoj, ostalo pa uredite počasi in v svojem tempu.

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5. korak: Odvoz stvari in odpadkov po selitvi