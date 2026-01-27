Skandinavska metoda spanja je primerna predvsem za pare, ki si delijo posteljo. Ime je dobila po tem priljubljenem slogu spanja, ki je značilen predvsem za Švedsko, Norveško in Dansko, danes pa postaja vse bolj razširjena tudi drugod po svetu. Morda pa se je tudi vi poslužujete že vrsto let, a tega do sedaj niste vedeli.

Prednost skandinavskega načina spanja je, da omogoča bližino in toplino partnerja, hkrati pa svobodo in osebni prostor med počitkom in spancem.