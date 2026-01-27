Skandinavska metoda spanja je primerna predvsem za pare, ki si delijo posteljo. Ime je dobila po tem priljubljenem slogu spanja, ki je značilen predvsem za Švedsko, Norveško in Dansko, danes pa postaja vse bolj razširjena tudi drugod po svetu. Morda pa se je tudi vi poslužujete že vrsto let, a tega do sedaj niste vedeli.
Prednost skandinavskega načina spanja je, da omogoča bližino in toplino partnerja, hkrati pa svobodo in osebni prostor med počitkom in spancem.
Kaj sploh je skandinavska metoda spanja?
Skandinavska metoda spanja je parom prijazna ureditev postelje, pri kateri vsaka oseba uporablja ločeno odejo, namesto da bi si par delil eno večjo. V skandinavskih državah je to sicer običajna praksa, s katero tudi svetovalci in terapevti pomagajo tistim, ki se soočajo z motnjami spanca. Ločena odeja ne samo zmanjša možnost zbujanja ponoči, ampak tudi izboljša regulacijo telesne temperature skozi noč, kar skupaj pripomore h kakovostnejšemu spancu.
Prednosti skandinavskega načina spanja
Namesto da bi se odločili za ločeno posteljo ali celo spalnico, lahko skandinavski način spanja odpravi vzroke nemirnih noči. S tem, ko ste vso noč enakomerno pokriti in vam nihče ne 'krade' odeje, je namreč spanec veliko bolj prijeten, telesna temperatura bolj enakomerna, posledica pa je mirno prespana noč brez prebujanja.
Slabosti skandinavskega načina spanja
Skandinavska metoda spanja seveda ne more rešiti vseh težav s spanjem. Nekaterim parom se lahko lahko zdi ločena odeja kot pomanjkanje intimnosti. Metoda tudi ne bo odpravila težav, kot so smrčanje, sindrom nemirnih nog ali apneja v spanju. Nenazadnje pa bo treba investirati v dve odeji in ločeno posteljnino.
