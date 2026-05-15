Najpogostejši vzroki škripanja vrat

Najpogostejši razlog za škripanje so suhi ali umazani tečaji, ki se sčasoma obrabijo in izgubijo gladko gibanje. Kot navajajo strokovnjaki iz publikacije This Old House, se v njih pogosto nabereta prah in vlaga, kar povzroča trenje in neprijetne zvoke. Poleg tega se lahko vijaki sčasoma rahlo zrahljajo, zaradi česar vrata izgubijo pravilno poravnavo. Po podatkih strokovnjakov iz Home Depot DIY vodičev je to eden najpogostejših razlogov, da vrata začnejo "padati" ali se težje zapirajo.

icon-expand Najpogostejši razlog za škripanje so suhi ali umazani tečaji. FOTO: Adobe Stock

Hitro mazanje tečajev za takojšen učinek

Prvi in najlažji korak je mazanje tečajev. Za to uporabite namensko sredstvo – specializirana maziva oziroma maziva za tečaje – maziva na osnovi nafte, maziva na osnovi silikona, maziva na osnovi grafita ali maziva na osnovi teflona. Da bo mazivo učinkovito, morajo biti tečaji predhodno očiščeni vseh nečistoč, rje in ostankov prejšnjega mazanja. Redno mazanje bistveno podaljša življenjsko dobo vratnih mehanizmov in preprečuje obrabo kovinskih delov.

Preberi še Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja

Zategovanje vijakov in osnovna poravnava

Če vrata ne le škripajo, ampak se tudi slabo zapirajo, je verjetno težava v tečajnih vijakih. Z običajnim izvijačem jih lahko privijete in s tem stabilizirate položaj vrat. Kot poroča Fine Homebuilding, že manjše prilagoditve pogosto zadostujejo, da se vrata ponovno pravilno poravnajo brez dodatnih posegov.

Preprosti triki za natančno nastavitev

Eden zanimivih domačih trikov je uporaba tanke plastike ali kartona, ki ga vstavite v tečaj vrat, da vrata rahlo dvignete. Čeprav se sliši preprosto, lahko ta metoda hitro odpravi zatikanje.

icon-expand Prvi in najlažji korak je mazanje tečajev. FOTO: Shutterstock

Ko vrata drgnejo ob tla ali okvir

Če vrata drgnejo ob tla ali se zatikajo ob okvir, je lahko vzrok sprememba vlage v lesu ali rahla deformacija konstrukcije. V takšnih primerih pomaga natančna nastavitev tečajev ali zelo rahlo brušenje roba vrat.

Kdaj je potreben strokovnjak

Če so tečaji močno poškodovani ali so vrata izrazito deformirana, domači popravki niso več dovolj. V takih primerih je priporočljivo poklicati mojstra, saj napačni posegi lahko stanje še poslabšajo. Večina težav s škripajočimi ali slabo zapirajočimi se vrati je rešljiva hitro in brez posebnega znanja. Z nekaj osnovnimi orodji in pravilnim pristopom lahko izboljšate funkcionalnost vrat ter preprečite nadaljnjo obrabo, kar potrjujejo tudi praktični nasveti omenjenih strokovnih virov.