Čeprav mnogi med nami mislijo, da so univerzalni, pa lahko prinesejo več slabega kot dobrega nekaterim površinam in našemu zdravju. Vsebujejo namreč alkohol, belila ali druge agresivne kemikalije, ki lahko določene materiale poškodujejo, razbarvajo ali dolgoročno uničijo.

Dezinfekcijski robčki in čistilni robčki

Kot piše Southern Living, ljudje dezinfekcijske robčke združujejo v isto kategorijo s čistilnimi robčki, čeprav jih ne bi smeli. Med njimi obstaja nekaj večjih razlik. Medtem ko dezinfekcijski deluje tako, da uničuje širok spekter patogenov, pa so čistilni robčki zasnovani tako, da učinkovito odstranjujejo umazanijo in nesnago. Razkužilni robčki so namenjeni predvsem trdim, neporoznim površinam, vendar jih mnogi uporabljajo tudi za marsikaj drugega. Prav zato je pomembno poznati primere, kjer njihova uporaba ni priporočljiva.

1. Elektronika

Ne glede na to, ali je vaš telefon, računalnik ali televizijski zaslon videti umazan, ga nikoli ne čistite z razkužilnimi robčki. Ti lahko poškodujejo zaščitni premaz, ki je odporen na prstne odtise, poleg tega pa so pogosto preveč vlažni za občutljive elektronske naprave. Namesto njih zato raje uporabite suho ali rahlo vlažno krpo iz mikrovlaken oziroma namensko čistilo za zaslone.

icon-expand Razkužilni robčki lahko poškodujejo zaščitni premaz na ekranih FOTO: Shutterstock

2. Razkuževanje rok

Razkužilni robčki niso primerni za razkuževanje rok ali drugih delov telesa. Težava je predvsem v kemikalijah, ki povzročijo izsušitev ali celo alergijske reakcije. Nekateri so lahko celo tako agresivni, da je ob njihovi uporabi priporočljivo nositi zaščitne rokavice. Za razkuževanje rok zato raje uporabite razkužilo, ki je namenjeno izključno koži.

3. Igrače

Čeprav se zdi hitro in enostavno, otroških igrač ni priporočljivo čistiti z razkužilnimi robčki. Otroci namreč plastične in gumijaste igrače pogosto dajejo v usta, ostanki kemikalij na površini pa lahko pridejo v neposreden stik z ustno sluznico. Igrače zato raje operite z blagim milom in toplo vodo ter jih temeljito sperite.

icon-expand Ostanki kemikalij na igračah lahko pridejo v stik z usti FOTO: Shutterstock

4. Posode za živali

Kemikalije v razkužilnih robčkih so lahko enako kot za ljudi nevarne tudi za živali. Zato pazite, da z njimi ne čistite njihovih posod, iz katerih jedo, in prav tako njihovih igrač, ki jih pogosto nosijo v gobčku. Ostanki kemikalij lahko povzročijo hišnim ljubljenčkom prebavne težave ali kontaktni dermatitis, zato za čiščenje raje uporabite toplo vodo in blag detergent.

5. Usnje

Usnjeni izdelki, kot so sedežne garniture, stoli, torbe ali avtomobilski sedeži, z razkužilnimi robčki hitro izgubijo prožnost in sijaj. Alkohol v robčkih izsuši material, kar lahko vodi do razpok in trajnih poškodb. Za nego usnja zato vedno uporabljajte izdelke, ki so posebej namenjeni temu materialu.

icon-expand Sedežne garniture z uporabo razkužilnih robčkov izgubijo prožnost FOTO: Shutterstock

6. Vinil in lesena tla

Naravni les je izjemno občutljiv na vlago in agresivne kemikalije. Razkužilni robčki lahko odstranijo zaščitni sloj, povzročijo razbarvanje ali izsušitev, kar vodi do razpok, zato se njihovi uporabi raje izognite. Prav tako jih ne uporabljajte na vinilnih tleh, saj lahko povzročijo bledenje, krhkost ali celo postopno razgradnjo materiala, še posebej če vsebujejo belilo. Za obe vrsti tal zato raje uporabite blaga čistila, namenjena tovrstnim površinam, ali rahlo vlažno krpo.

7. Pult in površine, kjer pripravljamo hrano

Marmor, granit in drugi naravni kamni so porozni ter občutljivi na kisline in alkohol. Razkužilni robčki lahko povzročijo madeže, razbarvanje ali izgubo sijaja. Poleg tega niso varni za površine, ki pridejo v stik s hrano, saj se lahko ostanki kemikalij prenesejo nanjo in predstavljajo tveganje za zdravje. Zato lahko kuhinjske pulte raje očistite z vročo milnico, nato pa jih po potrebi razkužite z raztopino, varno za stik z živili, na primer z belim kisom ali vodikovim peroksidom, ter jih na koncu sperite z vodo.

icon-expand Kuhinjske pulte raje očistite z vročo milnico FOTO: Shutterstock

8. Tekstil in oblazinjeno pohištvo