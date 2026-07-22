Mnogi si želijo čim dlje živeti v svojem domu. Toda dom, ki je bil varen pri vaših 40 ali 50 letih, ni nujno enako varen tudi po 70. letu. Spremembe vida, ravnotežja, gibljivosti in moči lahko vsakdanje predmete spremenijo v potencialne pasti. Strokovnjaki za opremljanje domov in tako imenovano "aging in place" bivanje – varno staranje doma – zato opozarjajo, da bi morali starejši iz svojih domov odstraniti nekatere predmete in navade, ki povečujejo tveganje za poškodbe. Po podatkih in priporočilih, ki jih navajajo reviji Better Homes & Gardens in The Spruce, največ težav ne povzročajo velike stvari, temveč malenkosti, ki jih večina ljudi sploh ne opazi.

Preproge

Na vrhu seznama skoraj vseh strokovnjakov so majhne okrasne preproge. V dnevnih sobah, hodnikih in spalnicah pogosto predstavljajo eno največjih nevarnosti za spotikanje. S starostjo se namreč nekoliko poslabšata stabilnost in hitrost odziva, zato lahko že rahlo privihan rob povzroči padec. Pri reviji Better Homes & Gardens bralcem svetujejo, da takšne preproge odstranijo ali pa jih trdno pritrdijo na tla. Še posebej problematične so preproge ob postelji in na prehodih med prostori.

icon-expand Majhna okrasna preproga - zelo lepa, a tudi nevarna za starejše. FOTO: Shutterstock

Temni koti in slaba osvetlitev

Čeprav ne gre za predmet, strokovnjaki pogosto omenjajo še eno nevarnost: premalo svetlobe. S staranjem oči potrebujejo več svetlobe za enako dobro zaznavanje okolice. Temni hodniki, stopnišča in koti dnevne sobe lahko prikrijejo ovire, robove pohištva ali neravnine. Posebej pomembna je osvetlitev poti do kopalnice, saj se veliko padcev zgodi ponoči.

Nestabilni stoli in majhne mizice

Marsikdo ima doma lahek dekorativen stol ali majhno stransko mizico, na katero se med vstajanjem nehote opre. Prav to pa je lahko nevarno. Stoli, naslanjači in druga oprema morajo biti dovolj stabilni, da nudijo oporo. Kosi pohištva, ki se premikajo, zibajo ali lahko zdrsnejo, povečujejo tveganje za padce.

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Predmeti na tleh

Strani The Spruce in Better Homes & Gardens posebej opozarjata na navlako. Kupi revij, škatle, električni kabli, okrasni predmeti ali celo hišni ljubljenčki lahko postanejo nepričakovana ovira. Težava je še večja pri ljudeh, ki uporabljajo palico, hojico ali imajo slabši vid. Strokovnjaki priporočajo, da so poti med prostori čim bolj prazne in pregledne.

Visoke police

icon-expand Padec v kuhinji FOTO: Shutterstock

Predmeti, ki jih uporabljamo vsak dan, ne bi smeli biti na zgornjih policah. Marsikdo po 70. letu še vedno uporablja pručke ali celo stole, da doseže kozarce, posodo ali druge potrebščine. Prav takšni trenutki pa so pogosto vzrok za resne poškodbe. Pogosto uporabljene predmete preselite na višino pasu oziroma ramen, kjer so lahko dostopni brez sklanjanja ali plezanja.

Kopalne kadi brez oprijemal

Kopalnica ostaja eden najnevarnejših prostorov v domu. Gladka tla, voda in omejen prostor ustvarjajo idealne pogoje za zdrse. Pri Better Homes & Gardens zato svetujejo, da starejši ne uporabljajo kadi ali prh brez ustreznih oprijemal in protizdrsnih površin. Če je mogoče, strokovnjaki priporočajo tudi vstop brez visokega roba oziroma prhe v nivoju tal.

icon-expand Kopalnica za starejše - lahko je zelo lepa. FOTO: Shutterstock

Dekoracija, ki ovira gibanje

Velike sobne rastline, masivni okrasni lonci, tabureji in različni dekorativni dodatki lahko prostoru sicer dodajo značaj, vendar hkrati zmanjšujejo prehodnost. Pri The Spruce poudarjajo, da bi morala biti zasnova doma po 70. letu predvsem funkcionalna. To ne pomeni, da mora dom izgubiti osebnost, temveč da mora biti okoli osnovnih poti dovolj prostora za varno gibanje.

Dom naj se prilagaja človeku

Strokovnjaki poudarjajo, da cilj ni ustvariti sterilnega ali bolnišničnega okolja. Bistvo je v tem, da se dom prilagodi novim potrebam telesa. Veliko ljudi po 70. letu še vedno živi zelo aktivno in samostojno. Prav zato so majhne spremembe pogosto najboljši način, da tako ostane še vrsto let. Odstranjena preproga, boljša osvetlitev ali premaknjena omara lahko pomenijo razliko med varnim domom in nevarnim padcem.

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