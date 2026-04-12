Masivni stenski zabojniki, težke omare ali težke mize so danes pogosto nepotrebni. Carmen Henriquez , notranja oblikovalka pri BoConcept , priporoča, da se zamenjajo s preprostejšimi in funkcionalnejšimi kosi, ki omogočajo lažje gibanje po prostoru in zmanjšajo nevarnost spotikanja.

Stopnice brez stabilnih ograj so ena najpogostejših nevarnosti za starejše. Po mnenju Setha Ballarda , arhitekta pri Ballard + Mensua Architecture , je nujno zagotoviti trdne ograje in nedrseče stopnice, saj je tveganje za padce in poškodbe pri ljudeh nad 60. letom bistveno večje.

Po podatkih strokovnjakov za varnost doma je nered na tleh in neurejeni kabli ena glavnih pasti za padce. Odstranitev nepotrebnih električnih vodov, uporaba kabelskih kanalov in ohranjanje prostih prehodov pomembno izboljšajo varnost starejših doma.

Zelo stare umetnine, plastične umetne cvetlice in neujemajoči se tekstil (različne prevleke ali prti) lahko hitro ustvarijo zastarel videz prostora. Robin Aebischer iz BuyNBlue svetuje, da se ti elementi nadomestijo z bolj kakovostnimi in sodobnimi dekoracijami ali svežimi rastlinami, ki prostor poživijo in ustvarijo prijetno vzdušje.

Strokovnjaki, kot je Malka Helft , priporočajo, da se težki zavesni okraski zamenjajo z lahkimi, funkcionalnimi zavesami, ki omogočajo več svetlobe in lažjo uporabo. Prav tako je smiselno odstraniti dekorativne predmete, ki zavzemajo preveč prostora ali otežujejo čiščenje, kar zmanjša stres in poveča udobje bivanja, so še zapisali pri House Beautiful .

Poleg vseh naštetih stvari so nepotrebni ali nepraktični tudi:

- Stari telefon z vrvico ali analogni aparati, ki jih nihče več ne uporablja.

- Pretežke knjige, ki jih je težko premikati.

- Nepotrebni kuhinjski aparati, ki zavzemajo prostor, a jih redko uporabljajo.

- Stare preproge z drsečo podlago, ki povečujejo tveganje za padce.

- Težki okrasni svečniki ali predmeti na visokih policah, ki otežujejo čiščenje in lahko povzročijo poškodbe.

Odstranjevanje zastarelih, nevarnih in nefunkcionalnih predmetov po 60. letu ne izboljša le estetike doma, ampak tudi poveča varnost, udobje in praktičnost prostora. Zamenjava s sodobnimi, lahkimi in funkcionalnimi kosi omogoča prijetno bivanje in zmanjšuje tveganje za poškodbe, hkrati pa ustvarja prostor, ki je lep, svetel in prijeten za vsakodnevno življenje.