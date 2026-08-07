Ni univerzalnega odgovora – vse je odvisno od prostora

Po mnenju notranjih oblikovalk Erice Dike in Raise Ortiz, ki ju je povzel portal The Spruce, ni pravilnega odgovora, ki bi veljal za vsak dom. Svetla in temna tla imata svoje prednosti, končna izbira pa je odvisna predvsem od velikosti prostora, količine naravne svetlobe, opreme in življenjskega sloga. Pri prenovah se pogosto izkaže, da ljudje tla izberejo zgolj na podlagi vzorca v salonu. Šele doma ugotovijo, da je odtenek zaradi drugačne svetlobe videti povsem drugače. Zato oblikovalci priporočajo, da vzorec vedno preizkusite v prostoru, kjer bodo tla dejansko položena.

Svetla tla ustvarijo občutek večjega prostora

Če je stanovanje manjše ali vanj ne prodre veliko dnevne svetlobe, so svetla tla pogosto boljša izbira. Odbijajo svetlobo, prostor pa deluje bolj odprt, zračen in svež. Kot pojasnjuje The Spruce, svetla tla najbolje pridejo do izraza v kombinaciji z izrazitejšim pohištvom, teksturami in preprogami. Če je tudi oprema zelo svetla, lahko prostor deluje nekoliko brezizrazen, zato je dobro dodati nekaj kontrasta.

icon-expand Svetla tla ustvarijo občutek večjega prostora FOTO: Adobe Stock

Temna tla prinesejo toplino in eleganco

Temnejši odtenki lesa ali vinila prostoru dodajo globino, občutek razkošja in topline. Posebej lepo se obnesejo v večjih prostorih z veliko naravne svetlobe. Oblikovalci opozarjajo, da temna tla potrebujejo ravnovesje. Svetlejše stene, naravni les, kremni odtenki in preproge poskrbijo, da prostor ne deluje pretežak. Tudi britanski portal NylaHome poudarja, da temna tla najbolje delujejo tam, kjer je dovolj dnevne svetlobe in kjer želimo ustvariti bolj umirjeno, elegantno vzdušje.

icon-expand Temna tla prinesejo toplino in eleganco FOTO: Adobe Stock

Katera tla zahtevajo več čiščenja?

Veliko ljudi meni, da so svetla tla zahtevnejša za vzdrževanje, vendar praksa pogosto pokaže drugačno sliko. Po ugotovitvah portala Real Simple se na zelo temnih, predvsem sijočih tleh hitreje opazijo prah, dlake hišnih ljubljenčkov, praske in odtisi. Tudi zelo svetla, skoraj bela tla hitro razkrijejo umazanijo. Najmanj zahtevni za vzdrževanje so praviloma srednji naravni odtenki lesa z mat površino, saj najbolje skrijejo vsakodnevne sledi uporabe. To potrjuje tudi praksa notranjih oblikovalcev, ki se pri družinah z otroki ali hišnimi ljubljenčki pogosto odločajo za naravne hrastove odtenke namesto zelo svetlih ali zelo temnih tal.

Pred izbiro pomislite tudi na pohištvo

Tla predstavljajo največjo površino v prostoru, zato močno vplivajo na celoten videz doma. Dobro pravilo je, da jih ne izbirate ločeno od preostale opreme. Če imate temno pohištvo, lahko svetlejša tla ustvarijo prijeten kontrast. Če pa prevladuje svetla oprema, lahko temnejša tla prostor lepo uravnotežijo. Strokovnjaki poudarjajo, da je pomembna predvsem usklajenost vseh elementov, ne pa sledenje trenutnim trendom.

icon-expand Pri izbiri tal se zato ne splača slediti zgolj modnim smernicam. FOTO: Adobe Stock

Katera izbira je dolgoročno najbolj varna?

Če iščete rešitev, ki bo aktualna tudi čez deset ali petnajst let, se notranji oblikovalci vse pogosteje nagibajo k naravnim srednjim odtenkom lesa. Ti se dobro podajo tako sodobni kot klasični opremi, lažje jih je kombinirati ob menjavi pohištva in praviloma tudi bolje prikrijejo vsakodnevno obrabo. Pri izbiri tal se zato ne splača slediti zgolj modnim smernicam. Veliko pomembneje je razmisliti, koliko naravne svetlobe ima prostor, kako živite in koliko časa ste pripravljeni nameniti vzdrževanju. Prav tla so namreč eden redkih elementov doma, ki jih običajno ne menjamo več deset let.

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