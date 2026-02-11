Domač detergent za pomivalni stroj lahko na preprost način pripravite kar sami. Čeprav priprava zahteva nekaj časa, vam omogoča, da recept popolnoma prilagodite svojim željam in potrebam. Hkrati pa se boste na tak način izognili številnim kemičnim dodatkom, ki jih pogosto vsebujejo kupljeni detergenti. Takšen detergent je primeren za redno uporabo, ob pravilnem shranjevanju pa zdrži več mesecev.

Sestavine za pripravo

Za osnovni domač detergent za pomivalni stroj potrebujete: - 1 skodelico pralne sode - 1 skodelico boraksa oziroma natrijevega tetraborata - 1 skodelico citronske kisline v prahu - 1 skodelico košer soli - 1 skodelico limoninega soka

Postopek za pripravo detergenta

V večjo skledo stresite eno skodelico pralne sode, eno skodelico boraksa, polovico skodelice citronske kisline v prahu in polovico skodelice košer soli. Če citronske kisline v prahu nimate, jo lahko nadomestite z limoninim sokom. Sestavine dobro premešajte z leseno kuhalnico. Za bolj enakomerno mešanico brez grudic si lahko pomagate tudi s cedilom z drobno mrežico. Pripravljen detergent shranite v nepredušno zaprti posodi, kjer bo ob pravilnem shranjevanju uporaben več mesecev.

Prašek shranjujte v nepredušno zaprti posodi

Kako pripraviti tablete za pomivalni stroj?

Iz istih sestavin lahko pripravite tudi tablete za pomivalni stroj, le da nekoliko prilagodite količine sestavin. Uporabite eno skodelico pralne sode, eno skodelico boraksa, pol skodelice košer soli in tri četrtine skodelice citronske kisline. Vse sestavine nato dobro premešajte in zmes enakomerno razporedite v silikonske modelčke za led. Velikost modelčkov naj bo dovolj majhna, da bodo tablete brez težav šle v predalček pomivalnega stroja. Tablete pustite sušiti približno 24 ur, nato pa jih shranite v nepredušno posodo. Pri pripravi domačega detergenta poskrbite, da ne boste pripravili prevelike količine. Domači praški namreč ne vsebujejo sredstev proti sprijemanju, zato se lahko ob dolgotrajnem shranjevanju začnejo strjevati in tvoriti grudice, zaradi česar postanejo neuporabni.

Tablete lahko uporabljajte pri vsakem pranju posode

Kako uporabljati doma narejen detergent za pomivalni stroj?

Domač detergent ali tablete lahko uporabljate pri vsakem pranju posode v pomivalnem stroju. Pri posameznem pranju uporabite eno do dve žlici praška ali eno tableto, ki jo položite v predalček za detergent. Če se je vaša mešanica praška strdila, jo lahko zmehčate tako, da jo dobro premešate z žlico. Če pa so se v mešanici pojavile večje grudice, je bolje, da detergent zavržete in pripravite novega, saj se grudice v pomivalnem stroju ne bodo pravilno raztopile. Ne glede na to, ali uporabljate kupljen detergent ali doma narejenega, je priporočljivo, da posodo sperete, preden jo daste v pomivalni stroj. Na tak način boste preprečili zamašitev stroja in nastanek lis na posodi.

Kako narediti domače čistilo za pomivalni stroj?

Da bi omogočili pravilno delovanje pomivalnega stroja, ga je priporočljivo enkrat mesečno očistiti. Tudi za to lahko pripravite preprosto domače čistilo. Na zgornjo polico pomivalnega stroja postavite skodelico, ki je primerna za pomivanje v stroju, in vanjo nalijte beli kis. Nato zaženite program pomivanja posode. Na ta način boste odstranili vidne madeže in neprijetne vonjave.

Po končanem ciklu na dno stroja enakomerno potresite sodo bikarbono in stroj še enkrat zaženite. Tako boste pomivalni stroj učinkovito očistili brez drgnjenja in brez uporabe agresivnih kemikalij, ki lahko škodujejo zdravju.