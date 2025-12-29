WebMD piše, da nepravilno prezračevanje in nabiranje vlage ne le zmanjšuje udobje doma, ampak lahko dolgoročno ogrozi zdravje prebivalcev, saj plesen vpliva na dihala in alergije.

Razumevanje vzrokov vlage in plesni

Najpogostejši vzroki vključujejo kondenzacijo zaradi temperaturnih razlik, puščajoče cevi ali strehe, pa tudi slab pretok zraka v kopalnicah, kuhinjah in kleteh. Better Homes Gardens poudarja, da se vlaga pogosto kopiči na hladnejših površinah, kar ustvarja idealno okolje za razvoj plesni. Neposredni učinki vključujejo vonjave, madeže na stenah in pohištvu ter poslabšanje kakovosti zraka.

icon-expand Plesen ob oknu FOTO: Shutterstock

Strategije za preprečevanje plesni in vonjav

Najprej je ključno redno prezračevanje prostorov. Kot navaja HGTV, odpiranje oken ali uporaba mehanskega prezračevanja zmanjšuje kondenzacijo in preprečuje rast plesni. Poleg tega je priporočljivo uporabljati odsesovalnike in ventilatorje v kopalnicah in kuhinjah, kjer se vlaga hitro kopiči. Drugi ukrep je vzdrževanje optimalne vlažnosti zraka. Kot piše The Spruce, priporočena notranja vlažnost znaša 40–60 %, kar zmanjša možnosti nastanka plesni in neprijetnih vonjav. Uporaba odvlaževalcev zraka in pravilno nameščenih zračnikov lahko bistveno zmanjša težave, še posebej v hladnih mesecih, ko so okna zaprta.

icon-expand Plesen v kopalnici FOTO: Shutterstock

Poleg tega je pomembno odpravljanje virov vlage, kot so puščajoče pipe, pokvarjene strehe ali razpoke v zidovih. Kot navaja House Beautiful, preventivno vzdrževanje in redni pregledi teh mest preprečujejo dolgotrajne poškodbe in razvoj plesni, ki je lahko nevarna za zdravje.

Hitri nasveti za stalno svežino doma

- Redno čistite območja, kjer se pojavlja vlaga, z izdelki, ki uničujejo plesen. - Poskrbite, da pohištvo ni neposredno ob zunanjih stenah, kar omogoča kroženje zraka. - Kombinirajte naravno in umetno prezračevanje, da ohranite konstantno suhost prostora. - V zimskih mesecih uporabite **vlago vpijajoče materiale**, kot so silikageli ali posebne vrečke za vpijanje vlage. Kot piše Better Homes Gardens, kombinacija rednega vzdrževanja, prezračevanja in uporabe teh preprostih metod omogoča, da dom ostane brez plesni, neprijetnih vonjav in vlage skozi celo leto. Plesen, vonjave in vlaga so resni, a obvladljivi problemi. S pravilnim prezračevanjem, vzdrževanjem optimalne vlažnosti in odpravljanjem virov vlage lahko bistveno izboljšamo kakovost bivanja in zdravje v domu.