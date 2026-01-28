Trik s selotejpom postaja vse bolj priljubljena metoda za vlomilce in tatove
Ključavničarji pojasnjujejo, da so kriminalci postali veliko bolj previdni in neopazni kot prej. Nov način za vstop v domove je tako postal lepilni trak.
Kako deluje trik z lepilnim trakom?
Cilj tega vlomnega trika je odkriti, kateri dom je prazen in kateri ne.
Vlomilci na ključavnico nalepijo lepilni trak, da ugotovijo, kako pogosto je lastnik stanovanja doma. Če je trak nedotaknjen, se domneva, da v hiši ali stanovanju ni nikogar. Enaka taktika se uporablja za zvonce na vratih, pri čemer trak povzroči neprekinjeno zvonjenje. Če odgovora ni, se domneva, da je hiša prazna.
Ko vlomilci vidijo, da je lepilni trak na vratih pretrgan, po določenem času lahko ugotovijo, koliko časa je kdo odsoten od doma, in tako dobijo 'urnik' odhodov stanovalcev. Po nekaj tednih imajo dovolj informacij, da vedo, kdaj je kdo doma, in takrat se odločijo za najprimernejši čas za vlom.
Kakšna je rešitev?
Kadar ste nekaj časa odsotni, prosite soseda, naj popazi na vaša vhodna vrata, in opazuje pojavljanje traku na ključavnici ali zvoncu. Pustite ključ nekomu, ki mu zaupate, in ga prosite, naj redno prihaja pregledovati. To bo seveda pretrgalo trak, ki je ostal na ključavnici. Razmislite pa lahko tudi o namestitvi video zvonca, ki vam bo omogočil, da prek pametnega telefona odprete vrata na daljavo in s tem vlomilcem prekrižate načrte za vlom.
