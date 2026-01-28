Ključavničarji pojasnjujejo, da so kriminalci postali veliko bolj previdni in neopazni kot prej. Nov način za vstop v domove je tako postal lepilni trak.

Vlomilec na vrata nalepi majhen košček lepilnega traku in nato opazuje, kdaj je ta pretrgan.

Cilj tega vlomnega trika je odkriti, kateri dom je prazen in kateri ne.

Vlomilci na ključavnico nalepijo lepilni trak, da ugotovijo, kako pogosto je lastnik stanovanja doma. Če je trak nedotaknjen, se domneva, da v hiši ali stanovanju ni nikogar. Enaka taktika se uporablja za zvonce na vratih, pri čemer trak povzroči neprekinjeno zvonjenje. Če odgovora ni, se domneva, da je hiša prazna.

Ko vlomilci vidijo, da je lepilni trak na vratih pretrgan, po določenem času lahko ugotovijo, koliko časa je kdo odsoten od doma, in tako dobijo 'urnik' odhodov stanovalcev. Po nekaj tednih imajo dovolj informacij, da vedo, kdaj je kdo doma, in takrat se odločijo za najprimernejši čas za vlom.