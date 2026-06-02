Zakaj se ščurki pojavijo?
Po pojasnilih strokovnjakov se ščurki najpogosteje pojavijo tam, kjer imajo stalni dostop do hrane, vlage in toplote – to pomeni predvsem kuhinje, kopalnice in kleti.
Strokovnjaki še opozarjajo, da ščurki niso le nadležni, ampak lahko predstavljajo tudi higiensko tveganje, saj se premikajo skozi odtoke, odpadke in ostanke hrane, nato pa stikajo po kuhinjskih površinah.
Najpogostejši razlogi za njihov pojav so:
- ostanki hrane na pultih ali tleh,
- odprte vrečke s hrano,
- puščanje vode ali vlaga pod umivalniki,
- topla in slabo prezračena stanovanja.
Že majhne količine hrane in vlage zadostujejo, da se ščurki naselijo in začnejo razmnoževati.
Najpogostejše vrste ščurkov v evropskih domovih
V Evropi se najpogosteje pojavlja t. i. nemški ščurek (Blattella germanica), ki ga strokovnjaki opisujejo kot majhno, a izjemno prilagodljivo vrsto, ki se hitro razmnožuje v zaprtih prostorih.
Poleg njega se lahko pojavi tudi orientalski ščurek, ki ga pogosteje najdemo v vlažnih kleteh in kanalizacijskih sistemih.
Zakaj so ščurki nevarni za zdravje?
Strokovnjaki iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) opozarjajo, da lahko prenašajo bakterije in alergene, ki vplivajo na dihala. Njihovi iztrebki in deli telesa sprožijo alergijske reakcije, predvsem pri otrocih in ljudeh z astmo.
Med najpogostejšimi tveganji so:
- alergijske reakcije,
- poslabšanje astme,
- prenos bakterij na hrano in površine.
Kako preprečiti pojav ščurkov v stanovanju?
Strokovnjaki poudarjajo, da je preventiva najpomembnejši korak. Ko se ščurki enkrat razmnožijo, jih je veliko težje odstraniti.
Ključni preventivni ukrepi vključujejo:
- redno čiščenje kuhinjskih površin,
- shranjevanje hrane v zaprtih posodah,
- takojšnje odstranjevanje odpadkov,
- odpravljanje puščanja vode,
- zapiranje razpok v stenah in okoli cevi.
Prav dostop do vode je pogosto odločilen dejavnik, zakaj se ščurki zadržujejo v kopalnicah in kuhinjah.
Kako ukrepati, ko se ščurki že pojavijo?
Če se ščurki že pojavijo v stanovanju, je pomembno hitro ukrepanje. Po priporočilih strokovnjakov je najbolj učinkovita kombinacija mehanskega čiščenja, zapiranja dostopov in uporabe namensko pripravljenih sredstev za zatiranje škodljivcev.
Pogosto se uporablja:
- lepljive pasti za spremljanje prisotnosti,
- insekticidni geli v razpokah,
- strokovna dezinsekcija pri večjih okužbah.
Kot poudarjajo strokovnjaki iz European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), je pri večjih infestacijah pogosto nujen strokovni pristop, saj se ščurki hitro razmnožujejo in skrivajo v težko dostopnih mestih.
