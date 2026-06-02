Po pojasnilih strokovnjakov se ščurki najpogosteje pojavijo tam, kjer imajo stalni dostop do hrane, vlage in toplote – to pomeni predvsem kuhinje, kopalnice in kleti.

Strokovnjaki še opozarjajo, da ščurki niso le nadležni, ampak lahko predstavljajo tudi higiensko tveganje, saj se premikajo skozi odtoke, odpadke in ostanke hrane, nato pa stikajo po kuhinjskih površinah.

Najpogostejši razlogi za njihov pojav so:

- ostanki hrane na pultih ali tleh,

- odprte vrečke s hrano,

- puščanje vode ali vlaga pod umivalniki,

- topla in slabo prezračena stanovanja.

Že majhne količine hrane in vlage zadostujejo, da se ščurki naselijo in začnejo razmnoževati.