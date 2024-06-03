Neurja s točo so lahko velika grožnja vašemu domu, saj povzročijo škodo na vaši strehi, oknih in fasadi. Na srečo obstajajo ukrepi, s katerimi lahko zaščitite svoj dom.
Začnite pri strehi
Stara, slaba in poškodovana streha lahko ob neurju s točo, ki se ji navadno pridruži še močan veter, vašemu domu povzroči veliko škodo. Medtem ko je novejša streha običajno sposobna obvladati hude vremenske razmere, je treba streho, ki je stara pet ali več let, pregledati, da se prepričamo, da so vsi deli dobro pričvrščeni in nikjer ne pušča.
Če živite na območju, ki ga pogosto prizadene toča, razmislite o naložbi v strešno kritino, odporno na točo. Če ima vaša streha strešna okna, boste morda želeli namestiti sistem rolet, s katerimi jih boste zaščitili ob morebitni toči.
Obrežte drevesa in grmovnice v neposredni bližini vaše hiše
Drug način, da preprečite škodo zaradi toče, je obrezovanje dreves in grmovnic v bližini vašega doma. Med neurjem s točo lahko močan veter povzroči lomljenje vej in poškoduje vašo streho ali okna. Z obrezovanjem dreves in grmovnic lahko zmanjšate tveganje za to. Priporočljivo je, da obrežete veje, ki so oddaljene približno dva metra od vašega doma, in odstranite vse odmrle ali šibke dele rastlin. Visoka drevesa, ki bi lahko padla na hišo, prav tako čimprej posekajte.
Predmete na vrtu pred nevihto pospravite
Med neurjem s točo lahko močni vetrovi razmečejo lažje predmete na vašem dvorišču, kar povzroči škodo vam ali vašim sosedom. Da bi to preprečili, zavarujte vse nepritrjene predmete, kot so vrtno pohištvo, dežniki in igrače. Če je mogoče, jih shranite v garaži ali lopi ali jih privežite s trakovi ali bungee vrvicami. Poleg tega se prepričajte, da so vse zunanje konstrukcije, kot so lope in igralnice, varno pritrjene na tla.
Pokrijte okna in vrata z zaščitnimi zasloni
Eno najbolj ranljivih delov vašega doma med neurjem so okna in vrata. Da jih zaščitite pred poškodbami, razmislite o namestitvi zaščitnih zaslonov. Ti zasloni so izdelani iz trpežnega materiala, ki lahko prenese udarce zrn toče. Enostavno jih je mogoče namestiti na vaša obstoječa okna in vrata ter lahko nudijo dodatno plast zaščite v slabem vremenu. Poleg tega razmislite o naložbi v okna in vrata, odporna na udarce, ki so zasnovana tako, da prenesejo močan veter in točo. Te nadgradnje lahko pomagajo zaščititi vaš dom in preprečiti poškodbe vašega doma, ki bi vas drago stale.
Razmislite o dodajanju varoval proti toči v svoje žlebove
Žlebovi so še en del vašega doma, ki je lahko izpostavljen poškodbam zaradi toče. Toča lahko pusti udrtine ali celo predre žlebove, zaradi česar se ti zamašijo ali poškodujejo. Da bi to preprečili, razmislite o dodajanju varoval proti toči v svoje žlebove. Ta varovala so zasnovana tako, da odvrnejo zrno toče stran od vaših žlebov in jih tako zaščitijo pred poškodbami. Enostavno jih je namestiti in so stroškovno učinkovit način za preprečevanje dragih popravil v prihodnosti.
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