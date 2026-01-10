Homes & Gardens razkriva osem ključnih trendov, ki bodo oblikovali jedilnice prihodnosti – od arhitekturne topline do drzne barvne atmosfere.

Glavni trendi jedilnic 2026

1. Arhitekturna toplina in obrtniška estetika

Jedilnice dobivajo več karakterja, teksture in zgodovinskega pridiha. Oblikovalci napovedujejo vrnitev panelnih sten, ometov, toplih lesenih tonov in izrazitega pohištva. Gre za trend, ki poudarja globino, taktilnost in občutek ceremonije, saj se domovi oddaljujejo od popolnoma odprtih tlorisov.

2. Izrazita, a mehka ambientalna osvetlitev

Leta 2026 bo osvetlitev postala ključni element vzdušja. Topli lestenci iz medenine, alabastera ali lanenih materialov ter plastenje svetlobe s stenskimi svetilkami ustvarjajo intimno, vabljivo atmosfero, ki spodbuja druženje.

3. Igrivi vzorci in osebnost

Formalne jedilnice se umikajo bolj sproščenim, živahnim prostorom. V ospredju so živahne tapete, teksture, umetniške zbirke in drzni dekorativni elementi, ki odražajo osebnost lastnika. Jedilnica tako postane prostor, ki navdihuje in dviguje razpoloženje.

4. Vzpon sproščenih jedilnih kotičkov

Ne vsak dom ima prostor za veliko jedilnico, zato bodo v letu 2026 izjemno priljubljeni kuhinjski kotički, manjše niše in bistro mizice. Vgrajene klopi, manjše okrogle mize in udobno sedenje ustvarjajo prijeten, vsakodneven prostor za druženje.

5. Jedilnice v hodnikih

Presenetljiv trend, ki se vrača iz preteklosti: jedilnice v večjih hodnikih ali predsobah. Gre za pametno rešitev za domove z velikimi vhodnimi prostori, kjer lahko miza služi kot dekorativni element, ob posebnih priložnostih pa se prelevi v prostor za goste.

6. Večnamenske jedilnice

Jedilnica v letu 2026 ni več samo jedilnica. Postaja hibridni prostor, ki združuje knjižnico, delovni kotiček, prostor za ustvarjanje ali shranjevanje. Cilj je večja funkcionalnost in osebna prilagoditev.

7. Temne, razpoloženjske barvne palete

Namesto svetlih, nevtralnih tonov bodo prevladovali globoki, nasičeni odtenki, ki ustvarjajo dramatično, a prijetno atmosfero. Ker jedilnice pogosto uporabljamo zvečer, so temnejše barve idealne za ustvarjanje razkošnega, umirjenega ambienta.

8. Vrnitev okroglih jedilnih miz

Okrogle mize se vračajo kot simbol povezanosti, enakosti in druženja. Oblikovalci poudarjajo, da okrogla miza spodbuja pogovor, deluje vizualno mehkejše in se odlično poda tako v manjše kot večje prostore.

Trendi jedilnic za leto 2026 poudarjajo toplino, osebnost, večnamenskost in atmosfero. Jedilnica ponovno postaja prostor, kjer se ljudje zadržujejo, povezujejo in uživajo – ne le prostor za občasne obroke. Če želiš ustvariti sodobno jedilnico, ki bo hkrati funkcionalna in estetsko dovršena, so ti trendi odlična izhodiščna točka.