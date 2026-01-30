Kot navaja Better Homes and Gardens , se dlake hišnih ljubljenčkov pogosto trdovratno zadržujejo v preprogah, tudi kadar redno uporabljate sesalnik. Vlakna preprog lahko dlake ujamejo tako globoko, da običajno čiščenje ne zadostuje, zato je smiselno uporabiti dodatne pripomočke in tehnike, ki omogočajo učinkovitejše odstranjevanje.

Izbira pravega nastavka je ključna, saj standardni sesalniki pogosto ne dosežejo dlak, ki so ujete globoko v vlaknih. Priporočljivi so nastavki z vrtljivimi ščetkami ali posebni nastavki za odstranjevanje dlak. Pred sesanjem lahko po preprogi posujete tanko plast sode bikarbone, ki po navedbah Better Homes and Gardens pomaga sprostiti ujete dlake in hkrati nevtralizira neprijetne vonjave. Po desetih do petnajstih minutah delovanja sode bikarbone je preproga pripravljena na temeljito sesanje.

Ročni pripomočki, kot so grabljice za dlake, so izjemno učinkoviti pri odstranjevanju večjih količin dlak. Gumijaste ali kovinske ščetine se oprimejo dlak, ne da bi poškodovale preprogo, zato so primerne tudi za večje površine. Podobno deluje tudi gumijasta brisalna metlica, ki jo običajno povezujemo s čiščenjem steklenih površin. Z močnim potegom po preprogi se dlake združijo v vidne skupke, kar omogoča lažje odstranjevanje.

Ko osnovne metode ne zadostujejo, lahko uporabite dodatne pripomočke, ki jih vir izpostavlja kot učinkovite.

Kot navaja Better Homes and Gardens , so valjčki za odstranjevanje vlaken primerni za manjše površine ali mesta, kjer se hišni ljubljenček pogosto zadržuje. Gumijaste rokavice, rahlo navlažene z vodo, ustvarijo trenje, ki dvigne dlake s površine preproge, kar je posebej uporabno v kotih in težje dostopnih delih prostora.

Mehčalni robčki ali razredčen tekoči mehčalec lahko pomagajo zmehčati dlake, kar olajša njihovo odstranjevanje. Robček lahko povlečete po preprogi, da se dlake sprostijo, ali pa pripravite raztopino iz ene enote mehčalca in treh enot vode ter jo rahlo popršite po površini. Po nekaj minutah je preproga pripravljena na sesanje.

Ko domače metode ne prinesejo želenega rezultata, je po navedbah Better Homes and Gardens smiselno razmisliti o strokovnem čiščenju. Profesionalni čistilci uporabljajo naprave, ki prodrejo globoko v vlakna in odstranijo dlake, umazanijo ter alergene. Takšno čiščenje lahko opravite enkrat ali dvakrat letno, kar podaljša življenjsko dobo preprog in izboljša kakovost zraka v vašem domu.

Z rednim vzdrževanjem in uporabo ustreznih tehnik lahko učinkovito zmanjšate količino dlak v preprogah ter ustvarite čistejše, bolj zdravo bivalno okolje za vas in vaše hišne ljubljenčke.