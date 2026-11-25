Stanovanje, ki je pred leti ustrezalo celotni družini, danes morda služi povsem drugim namenom. Otroške sobe postanejo sobe za goste, jedilna miza prostor za ustvarjanje, balkon pa priljubljen kotiček za jutranjo kavo. Prilagajanje doma zato ni nujno povezano z velikimi prenovami. Pogosto največ pomenijo manjše spremembe, ki izboljšajo vsakodnevno bivanje.

Telefon je postal nepogrešljiv del sodobnega doma

Dom danes ni povezan samo s prostorom, temveč tudi z ljudmi, ki so del našega življenja. S telefonom lahko preverimo vremensko napoved pred delom na vrtu, poiščemo ideje za prenovo, naročimo izdelke za dom, fotografiramo svoje ustvarjalne projekte ali se prek videoklica pogovorimo z družino. Za aktivne seniorje je zato pomembno, da imajo mobilni paket, ki jim omogoča svobodno uporabo telefona brez nenehnega razmišljanja o porabi. A1 ponuja mobilni paket senior MIO, ki je namenjen uporabnikom, starejšim od 60 let. Posebej zanimiva je aktualna promocija: 50 % popusta na mesečno naročnino za vedno. Tako lahko uporabniki za ugodnejšo naročnino ostanejo povezani z bližnjimi, uporabljajo mobilne podatke in raziskujejo vsebine, ki jih zanimajo. A1 je po podatkih Aragonove raziskave tudi mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev.*

icon-expand Telefon je postal nepogrešljiv del sodobnega doma FOTO: Arhiv naročnika

Predsoba naj bo dobrodošlica, ne ovira

Predsoba je pogosto najmanjši, a najbolj obremenjen prostor. Čevlji, dežniki, nakupovalne vrečke in jakne hitro ustvarijo gnečo. Pomagajo zaprta omara za sezonske stvari, kljukice na dosegljivi višini in stabilna klop, na katero lahko sedemo med obuvanjem. Posebno pozornost namenite preprogam, ki drsijo ali se vihajo ob robovih, saj lahko predstavljajo nevarnost za spotik.

Kuhinja in kopalnica: praktičnost na prvem mestu

V kuhinji je pomembno predvsem, da so predmeti, ki jih uporabljamo vsak dan, pri roki. Krožnike, kozarce in osnovne pripomočke shranimo na dosegljivi višini, težje lonce pa v spodnje predale, iz katerih jih lahko preprosto vzamemo. Dobra osvetlitev delovne površine in dovolj prostora za pripravo hrane prav tako olajšata vsakodnevno kuhanje. V kopalnici je smiselno razmisliti o nedrsečih talnih oblogah, ustrezno nameščenih oprijemalih in prhi z nizkim vstopom. Takšne rešitve povečajo udobje in so uporabne tudi v primeru začasno omejene gibljivosti. Pri večjih posegih se je priporočljivo posvetovati s strokovnjakom.

Bližina družine ne pomeni odpovedi zasebnosti

Veliko družin razmišlja, kako povezati samostojno bivanje staršev ali starih staršev z večjo dostopnostjo pomoči. Včasih je prava rešitev preureditev dela hiše, drugič boljši dostop do stanovanja ali dogovor o rednih obiskih. Pri večjih posegih, kot sta predelava garaže v bivalni prostor ali ureditev ločene enote, je treba pred začetkom preveriti prostorske in gradbene pogoje ter primernost prostora za bivanje. Najpomembnejše je, da pri načrtovanju sodeluje oseba, ki bo v prostoru živela. Dobronamerna prenova, pri kateri sorodniki vse odločijo sami, lahko hitro spregleda njene navade. Bolje je vprašati, katere spremembe si želi, in se dogovoriti, pri katerih opravilih bi pomoč res prišla prav.

icon-expand Bližina družine ne pomeni odpovedi zasebnosti FOTO: Arhiv naročnika

Dom, v katerem vse štima