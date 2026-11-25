Stanovanje, ki je pred leti ustrezalo celotni družini, danes morda služi povsem drugim namenom. Otroške sobe postanejo sobe za goste, jedilna miza prostor za ustvarjanje, balkon pa priljubljen kotiček za jutranjo kavo. Prilagajanje doma zato ni nujno povezano z velikimi prenovami. Pogosto največ pomenijo manjše spremembe, ki izboljšajo vsakodnevno bivanje.
Telefon je postal nepogrešljiv del sodobnega doma
Dom danes ni povezan samo s prostorom, temveč tudi z ljudmi, ki so del našega življenja. S telefonom lahko preverimo vremensko napoved pred delom na vrtu, poiščemo ideje za prenovo, naročimo izdelke za dom, fotografiramo svoje ustvarjalne projekte ali se prek videoklica pogovorimo z družino.
Za aktivne seniorje je zato pomembno, da imajo mobilni paket, ki jim omogoča svobodno uporabo telefona brez nenehnega razmišljanja o porabi. A1 ponuja mobilni paket senior MIO, ki je namenjen uporabnikom, starejšim od 60 let.
Posebej zanimiva je aktualna promocija: 50 % popusta na mesečno naročnino za vedno. Tako lahko uporabniki za ugodnejšo naročnino ostanejo povezani z bližnjimi, uporabljajo mobilne podatke in raziskujejo vsebine, ki jih zanimajo. A1 je po podatkih Aragonove raziskave tudi mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev.*
Predsoba naj bo dobrodošlica, ne ovira
Predsoba je pogosto najmanjši, a najbolj obremenjen prostor. Čevlji, dežniki, nakupovalne vrečke in jakne hitro ustvarijo gnečo. Pomagajo zaprta omara za sezonske stvari, kljukice na dosegljivi višini in stabilna klop, na katero lahko sedemo med obuvanjem. Posebno pozornost namenite preprogam, ki drsijo ali se vihajo ob robovih, saj lahko predstavljajo nevarnost za spotik.
Kuhinja in kopalnica: praktičnost na prvem mestu
V kuhinji je pomembno predvsem, da so predmeti, ki jih uporabljamo vsak dan, pri roki. Krožnike, kozarce in osnovne pripomočke shranimo na dosegljivi višini, težje lonce pa v spodnje predale, iz katerih jih lahko preprosto vzamemo. Dobra osvetlitev delovne površine in dovolj prostora za pripravo hrane prav tako olajšata vsakodnevno kuhanje.
V kopalnici je smiselno razmisliti o nedrsečih talnih oblogah, ustrezno nameščenih oprijemalih in prhi z nizkim vstopom. Takšne rešitve povečajo udobje in so uporabne tudi v primeru začasno omejene gibljivosti. Pri večjih posegih se je priporočljivo posvetovati s strokovnjakom.
Bližina družine ne pomeni odpovedi zasebnosti
Veliko družin razmišlja, kako povezati samostojno bivanje staršev ali starih staršev z večjo dostopnostjo pomoči. Včasih je prava rešitev preureditev dela hiše, drugič boljši dostop do stanovanja ali dogovor o rednih obiskih. Pri večjih posegih, kot sta predelava garaže v bivalni prostor ali ureditev ločene enote, je treba pred začetkom preveriti prostorske in gradbene pogoje ter primernost prostora za bivanje.
Najpomembnejše je, da pri načrtovanju sodeluje oseba, ki bo v prostoru živela. Dobronamerna prenova, pri kateri sorodniki vse odločijo sami, lahko hitro spregleda njene navade. Bolje je vprašati, katere spremembe si želi, in se dogovoriti, pri katerih opravilih bi pomoč res prišla prav.
Dom, v katerem vse štima
Dober dom ni tisti, ki je videti enako kot na fotografiji iz revije. Dober dom je tisti, v katerem se človek dobro počuti, rad ustvarja, brez težav sprejme obisk in se lahko umakne v svoj mir.
Enako velja za digitalno povezanost. Telefon je lahko vsakodnevni pripomoček za pogovor z bližnjimi, iskanje informacij, načrtovanje izletov ali spremljanje vsebin, ki nas zanimajo. A1 z mobilnim paketom senior MIO nagovarja prav aktivne uporabnike, ki želijo ostati povezani in izkoristiti vse možnosti sodobne mobilne tehnologije. Ob aktualni promociji je na voljo 50 % popusta na mesečno naročnino za vedno, ob izpolnjevanju pogojev.
Ker niso vsi seniorji enaki, je pomembno, da si vsak ustvari življenje po svojih željah. In da ima pri tem na voljo tudi storitve, ki mu olajšajo vsakdan.
*Na podlagi Brand Track raziskave (Aragon, januar–december 2025, N=4443).
Promocija senior MIO za vedno velja za nove naročnike do 31. 12. 2026 ob 24-mesečni vezavi v skladu z veljavnimi pogoji promocije, ki so objavljeni na spletni strani https://www.a1.si/narocniski-paketi/mobilni-paketi-za-upokojence.