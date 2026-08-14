Zakaj se vinske mušice tako hitro razmnožijo?

Večina ljudi vinske mušice opazi šele takrat, ko jih je že več deset. V resnici pa je dovolj že nekaj dni, da se iz nekaj jajčec razvije cela kolonija. Najpogosteje jih privabijo prezrelo sadje, ostanki zelenjave, odprti koši za biološke odpadke, prazne steklenice sokov ali vina ter celo umazani kuhinjski odtoki. Čeprav so drobne, jih ni pametno podcenjevati. Če ne odstranite vira, se bodo vedno znova vračale.

Entomolog priporoča modro svetlobo

Ameriški entomolog Brandon Runyon, član Nacionalnega združenja za zatiranje škodljivcev, pojasnjuje, da so številne leteče žuželke zelo občutljive na modro oziroma modro-ultravijolično svetlobo. Prav na tem temeljijo sodobne električne pasti z lepilno površino, ki mušice privabijo in jih ujamejo. Njegove izkušnje je povzel portal EatingWell, ki je zapisal, da se je število mušic po uporabi takšne pasti občutno zmanjšalo že v enem dnevu. Pomembno pa je, da pasti ne postavite neposredno pod močno stropno luč ali na sončno okensko polico. Če je v prostoru preveč drugih virov svetlobe, je njihova učinkovitost manjša.

icon-expand Leteče žuželke so zelo občutljive na modro-ultravijolično svetlobo. FOTO: Adobe Stock

Sama past težave ne bo rešila

Veliko ljudi kupi past in pričakuje, da bodo mušice izginile same od sebe. V praksi se to zgodi le redko. Kajti hkrati je treba odstraniti tudi mesta, kjer se razmnožujejo. To pomeni: - odstraniti prezrelo sadje, - redno prazniti koš za biološke odpadke, - očistiti kuhinjski odtok, - zamenjati stare kuhinjske gobice in krpe, - obrisati lepljive madeže sokov ali vina. Vsaka ujeta odrasla mušica pomeni eno manj, ki bi lahko odložila nova jajčeca, vendar brez temeljitega čiščenja težava praviloma ne izgine.

Znanost potrjuje, da imajo mušice poseben odnos do modre svetlobe

Da svetloba pomembno vpliva na vedenje vinskih mušic, potrjujejo tudi znanstvene raziskave. Revija Nature navaja, da se vinske mušice na različne barve svetlobe odzivajo različno in se modri svetlobi pogosto izogibajo oziroma nanjo reagirajo drugače kot na druge valovne dolžine. Prav zato so svetlobne pasti zasnovane tako, da izkoristijo njihov naravni odziv na svetlobne dražljaje. Dodatne raziskave, objavljene v reviji PLOS ONE, kažejo, da lahko določene valovne dolžine modre svetlobe vplivajo celo na razvoj in preživetje nekaterih vrst žuželk, kar odpira možnosti za okolju prijaznejše načine zatiranja škodljivcev.

Domača past še vedno deluje

Če je mušic le nekaj, je lahko učinkovita tudi preprosta domača rešitev. V kozarec nalijte malo jabolčnega kisa, dodajte kapljico detergenta za pomivanje posode in odprtino prekrijte s prozorno folijo, v katero naredite nekaj majhnih luknjic. Vonj kisa mušice privabi, detergent pa zmanjša površinsko napetost tekočine, zato žuželke potonejo. Takšna past ne odpravi vzroka težave, lahko pa precej zmanjša število odraslih mušic.

icon-expand Past za mučice s kisom. FOTO: Dreamstime

Najboljša obramba je preventiva

Iz izkušenj se največje težave pojavijo takrat, ko na kuhinjskem pultu več dni stoji sadje ali ko pozabimo očistiti odtok. Prav tam vinske mušice najdejo idealne pogoje za razmnoževanje. Veliko učinkoviteje kot vsakodnevno lovljenje mušic je, da sadje shranjujete v hladilniku, biološke odpadke redno odnašate, odtok občasno sperete z vročo vodo in kuhinjske površine ohranjate čiste. Ko odstranite vir hrane in razmnoževanja, bodo tudi najbolj trdovratne vinske mušice običajno izginile v nekaj dneh.

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