Ko se jeseni temperature začnejo spuščati, se v številnih blokih pojavi isto vprašanje: kdaj bodo radiatorji končno postali topli? Med ljudmi je najbolj znano tako imenovano 'pravilo 12 stopinj', vendar to pravilo ni več obvezno, zato je začetek ogrevanja praviloma bolj stvar dogovora.

icon-expand So pri vas v bloku že topli radiatorji? FOTO: Shutterstock

Kaj je 'pravilo 12 stopinj'?

V Sloveniji se za začetek kurilne oziroma ogrevalne sezone tradicionalno šteje obdobje, ko je zunanja temperatura ob 21. uri tri dni zapored enaka ali nižja od 12 C. Četrti dan se nato šteje za začetek kurilne sezone. To merilo uporablja tudi Agencija RS za okolje (Arso) pri klimatološkem določanju začetka sezone. V praksi je ta pogoj navadno izpolnjen konec septembra ali v začetku oktobra, v hladnejših letih pa lahko tudi prej.

icon-expand Mačka na toplem radiatorju FOTO: Adobe Stock

Pravilo ni več zakonsko obvezno

Čeprav je pravilo precej razširjeno, pa marsikdo ne ve, da od leta 2008 omenjeni temperaturni prag ni več zakonsko določen. Kljub temu se ga večina upravnikov, toplarn in upravljavcev stavb še vedno drži kot splošno uveljavljenega orientacijskega merila. To pomeni, da ni nujno, da bodo radiatorji v vseh večstanovanjskih stavbah po Sloveniji topli na isti dan.

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Kdo pravzaprav odloča o vklopu ogrevanja?

O začetku in koncu ogrevalne sezone v večstanovanjskih stavbah praviloma odločajo etažni lastniki oziroma uporabniki stavbe v sodelovanju z upravnikom. Želje stanovalcev se uskladijo z upravnikom, ta pa naroči vklop ogrevanja ali ustrezno nastavi sistem. Pri stavbah, priključenih na sistem daljinskega ogrevanja, je toplota tehnično na voljo skozi vse leto, dejanski začetek ogrevanja posamezne stavbe pa je odvisen od odločitve stanovalcev oziroma upravnika.

icon-expand Če menite, da je v stanovanju premrzlo, se najprej obrnite na svojega upravnika ali predstavnika etažnih lastnikov. FOTO: Adobe Stock

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Vas še zebe, sosedje imajo pa prijetno toplo

Ni nenavadno, da je v enem bloku ogrevanje že vključeno, v sosednjem pa še ne. Razlogov je lahko več: stavbi imata različna upravnika, stanovalci so sprejeli različne odločitve glede začetka ogrevanja, ena stavba je priključena na daljinsko ogrevanje, druga ima lastno kotlovnico, sistemi so različno avtomatizirani. Če menite, da je v stanovanju premrzlo, se najprej obrnite na svojega upravnika ali predstavnika etažnih lastnikov. V številnih stavbah je mogoče ogrevanje vključiti tudi pred izpolnitvijo pravila 12 stopinj, če se za to odloči dovolj velik delež lastnikov.