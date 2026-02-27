Pametni domovi, glasovni pomočniki in neprekinjena povezanost so dolga leta veljali za sinonim sodobnega bivanja. A leto 2026 prinaša zanimiv obrat: vse več lastnikov stanovanj si želi prostor, kjer tehnologija preprosto ne obstaja. Tako imenovane analogne sobe (ang. analog rooms) postajajo ena najopaznejših smernic notranjega oblikovanja in obenem odgovor na digitalno utrujenost sodobnega življenja. Čeprav se morda zdi kot modna muha, trend razkriva širšo spremembo v razumevanju doma. Ta naj ne bi bil le tehnološko optimiziran, temveč tudi prostor dobrega počutja in prisotnosti.

Digitalna utrujenost spodbuja nov način bivanja

Zanimanje za zmanjševanje časa pred zasloni narašča. Kot poroča La Voce di New York, so spletna iskanja na to temo leta 2025 dosegla rekordne vrednosti, trend pa spremlja tudi porast vsebin z oznako #AnalogLife na družbenih omrežjih. Po pisanju revije NSS analogna soba ni zgolj nostalgija po preteklosti, temveč odziv na senzorično preobremenjenost. Wall Street Journal piše, da digitalna utrujenost spodbuja lastnike domov k ustvarjanju sob brez zaslonov, prostorov za glasbo ali druženje, ki delujejo kot protiutež tehnološko napolnjenim domovom.

Kaj je analogna soba?

Analogna soba ni nujno ločen prostor ali luksuz. Gre predvsem za idejo: ustvariti kotiček, kjer digitalne naprave nimajo vloge. Kot poroča portal 3AM, takšni prostori pogosto vključujejo knjige, družabne igre, vinilne plošče, dnevnike ali glasbila, dopolnjujejo pa jih udobno pohištvo, mehka svetloba in umirjeno vzdušje. Isti vir poudarja, da je lahko analogni prostor celotna soba ali zgolj del dnevne sobe, ključna je odsotnost zaslonov in občutek miru.

Analogno razmišljanje vpliva tudi na razporeditev pohištva in estetiko interierja. FOTO: Shutterstock

Kako trend spreminja opremljanje doma

Analogno razmišljanje vpliva tudi na razporeditev pohištva in estetiko interierja. Po pisanju NSS sedežne garniture niso več obrnjene proti televiziji, ampak so postavljene druga proti drugi, mize so večje in primerne za skupne aktivnosti, osvetlitev pa toplejša in mehkejša. House Beautiful ugotavlja, da se vrača t. i. analogno druženje, ki dnevne sobe znova spreminja v prostore za pogovor, igre in skupne rituale.

Analogno razmišljanje presega eno sobo

Po poročanju Elle Decor oblikovalci opažajo več povpraševanja po spalnicah brez televizorjev ali celo z blokiranim Wi-Fi signalom, saj želijo uporabniki prostor za regeneracijo in odklop. Kot dodaja Good Housekeeping, se domovi nasploh preoblikujejo v prostore za hobije, ustvarjalnost in počitek, kar kaže na željo, da dom postane osebno zatočišče.

Kako analogni trend prenesti v svoj dom

Ustvarjanje analognega prostora ne zahteva prenove ali velikih stroškov, pomembnejši je pristop kot oprema. Preprosti koraki za začetek:

- uredite kotiček za branje ali družabne igre,

- telefone in tablice pustite zunaj prostora,

- uporabite naravne materiale in toplo svetlobo,

- pohištvo razporedite za pogovor, ne za gledanje zaslona,

- prostor oblikujte okoli dejavnosti (glasba, ustvarjanje, branje). Analogna soba ni le trend notranjega oblikovanja, temveč je znak spremembe življenjskih prioritet. V svetu, kjer je digitalna povezanost samoumevna, postaja največji luksuz prav možnost odklopa.