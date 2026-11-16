1. Najprej preverite, ali je težava samo pri eni pipi

Preden začnete razstavljati pipo, preverite, ali voda slabo teče tudi drugje po stanovanju ali hiši. Odprite kuhinjsko in kopalniško pipo ter preizkusite še prho. Če voda slabo teče samo iz ene pipe, je težava najverjetneje v njej ali v njenem dovodu. Če je curek šibek pri več pipah, je vzrok lahko v glavnem dovodu, vodnem filtru, regulatorju tlaka ali hišni napeljavi. Če je slabši samo curek tople vode, je treba preveriti tudi grelnik vode in napeljavo tople vode. Takšno razločevanje priporoča tudi mestna uprava Portlanda v svojem vodniku za odpravljanje težav z vodnim tlakom in pretokom.

icon-expand Šibek curek vode iz pipe je lahko precej nadležen. FOTO: Adobe Stock

2. Očistite perlator – majhen del, ki pogosto povzroča velike težave

Eden najpogostejših razlogov za šibek curek je zamašen perlator. Gre za majhen nastavek na koncu pipe, skozi katerega teče voda. V njem je drobna mrežica, ki zadržuje delce umazanije, hkrati pa meša vodo z zrakom in oblikuje enakomeren curek. Sčasoma se na mrežici nabirajo vodni kamen, pesek, drobni delci rje in druge nečistoče. Posledica je vse šibkejši pretok, čeprav je tlak v vodovodni napeljavi lahko povsem normalen. Čiščenje je preprosto: - Perlator previdno odvijte s konca pipe. Če je zategnjen, uporabite klešče, vendar kovinski del prej zaščitite s krpo, da ga ne opraskate. - Razstavite posamezne dele in si zapomnite njihov vrstni red. - Mrežico sperite pod tekočo vodo. - Če je na njej vodni kamen, jo za približno 30 minut namočite v alkoholni kis, nato pa nežno očistite s staro zobno ščetko. - Vse dele dobro sperite in jih namestite nazaj. Če je mrežica močno poškodovana ali zamašena, je pogosto najlažje zamenjati celoten perlator. Na to težavo opozarjajo tudi strokovnjaki mestne uprave Toronta.

icon-expand Eden najpogostejših razlogov za šibek curek je zamašen perlator. FOTO: Adobe Stock

3. Preverite ventile pod umivalnikom

Pod umivalnikom sta običajno dva manjša ventila, eden za hladno in drugi za toplo vodo. Z njima lahko zapremo dovod vode do posamezne pipe. Če sta ventila po preteklem popravilu ali čiščenju ostala delno zaprta, bo voda skozi pipo tekla počasneje. Preverite, ali sta povsem odprta. Pri tem bodite previdni: starejši ventili so lahko zarjaveli ali obrabljeni. Če se ne premaknejo zlahka, jih ne silite, saj lahko poškodujete tesnilo ali povzročite puščanje.

4. Je težava samo pri topli vodi?

Če hladna voda teče normalno, topla pa le še počasi kaplja, je vzrok lahko v napeljavi tople vode. Možni razlogi so: - zamašen filter ali mrežica na dovodu; - obloge vodnega kamna v grelniku vode ali ceveh; - delno zaprt ventil na dovodu tople vode; - težava z grelnikom vode oziroma njegovimi priključki. V takšnem primeru ni priporočljivo na slepo razstavljati grelnika ali posegati v njegove varnostne elemente. Če čiščenje perlatorja in preverjanje dostopnih ventilov ne pomagata, naj napravo pregleda vodovodar.

icon-expand Preverite ventile pod umivalnikom. FOTO: Adobe Stock

5. Preverite, ali je cev pod umivalnikom prepognjena

Včasih je razlog za šibek curek precej preprost. Gibljiva dovodna cev pod umivalnikom se lahko zaradi shranjenih čistil, koša za smeti ali drugih predmetov prepogne oziroma stisne. Oglejte si obe cevi in preverite: - ali sta kje ostro prepognjeni; - ali ju ovira kakšen predmet; - ali so na njiju vidne poškodbe; - ali je okoli priključkov opaziti kapljanje vode. Če je cev poškodovana, napihnjena ali pušča, jo je treba zamenjati. Pri tem je bolje prepustiti delo vodovodarju, če nimate izkušenj z vodovodnimi priključki.

6. Kaj pa, če voda slabo teče iz vseh pip?

Če ste očistili perlatorje, preverili ventile, a voda še vedno slabo teče po vsem domu, je vzrok verjetno globlje v vodovodnem sistemu. Med možnimi razlogi so: Težave z glavnim ventilom: če ni povsem odprt, lahko omejuje pretok vode v celotnem domu. Okvara regulatorja tlaka: naprava uravnava tlak vode v hišni napeljavi, njena okvara pa lahko povzroči prenizek tlak. Zamašen glavni filter: če imate vgrajen filter za vodo, se lahko v njem naberejo nečistoče in omejijo pretok. Stare in zarjavele cevi: v starejših objektih se lahko notranjost cevi zaradi korozije postopoma zoži. Težave v javnem vodovodu: vzrok je lahko tudi prekinitev oskrbe, vzdrževalna dela ali okvara na vodovodnem omrežju. Če se je pretok nenadoma zmanjšal v celotnem domu, preverite tudi pri sosedih, ali imajo podobne težave. Če je težava širša, se obrnite na lokalnega upravljavca vodovodnega sistema. Na to opozarja tudi britanski regulator vodnih storitev Ofwat.

icon-expand Šibek curek vode še ne pomeni, da potrebujete novo pipo ali drago popravilo. FOTO: Adobe Stock

Kdaj je čas za vodovodarja?

Manjše težave, kot sta zamašen perlator ali delno zaprt dostopen ventil, lahko pogosto odpravimo sami. Drugače pa je, če se težava ponavlja ali kaže na okvaro napeljave. Vodovodarja pokličite, če: - voda še naprej slabo teče kljub čiščenju perlatorja; - opazite vlažne madeže, kapljanje ali slišite šumenje vode v stenah; - se je pretok nenadoma zmanjšal po celotnem domu; - sumite na zamašene ali poškodovane cevi; - so ventili zarjaveli, poškodovani ali jih ne morete varno premakniti. Če sumite na puščanje, ne odlašajte. Manjša napaka v napeljavi lahko sčasoma povzroči precej večjo škodo. Šibek curek vode še ne pomeni, da potrebujete novo pipo ali drago popravilo. Pogosto je dovolj že temeljito čiščenje majhne mrežice na njenem koncu. Zato je smiselno najprej preveriti najpreprostejše vzroke, preden se lotimo večjih posegov v vodovodno napeljavo.

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