V zadnjem času se na spletu širi nenavadna, a preprosta praksa – ljudje k vhodnim vratom nameščajo lovorjeve liste, saj naj bi pomagali pri svežini, vonju in občutku čistejšega doma.
Zakaj ljudje postavljajo lovor na vhod?
Naravna svežina v prostoru
Lovorjev list se poleg kuhinje vse pogosteje uporablja tudi kot naravni osvežilec zraka. Njegova aromatična sestava naj bi pomagala nevtralizirati neprijetne vonjave, zato ga nekateri ljudje preprosto položijo ob vhodna vrata ali v predsobo.
Poleg tega, kot pišejo strokovnjaki za gospodinjstvo na spletnih straneh Real Simple, suhi listi počasi sproščajo vonj, kar lahko ustvari občutek bolj "čistega" in urejenega doma.
Uporaba v predsobi, omarah in shrambah
Praksa se ne ustavi le pri vhodu. Veliko ljudi lovorjeve liste namešča tudi v omare, kuhinjske predale ali shrambe. Ideja je preprosta – naravna aroma naj bi pripomogla k temu, da prostori dlje časa ostanejo sveži.
Ali ima lovor res posebne učinke?
Tradicionalna uporaba in sodobni trend
Lovorjev list se že stoletja uporablja v različnih kulturah, ne le kot začimba, temveč tudi kot simbol zaščite doma. Danes se ta tradicija vrača v nekoliko modernejši obliki, predvsem zaradi zanimanja za naravne in enostavne rešitve v gospodinjstvu.
Kot navaja Healthline, lovor sicer nima znanstveno potrjenih "čudežnih" učinkov za dom, vendar vsebuje eterična olja, ki imajo prijeten in izrazit vonj.
Zakaj je postal tako priljubljen?
Razlog za priljubljenost je predvsem v enostavnosti. Gre za cenovno dostopen, naraven in nezahteven način, kako ljudje poskušajo izboljšati občutek v svojem domu brez uporabe kemičnih osvežilcev zraka.
Preprost trik, ki temelji na občutku
Čeprav učinki niso dramatični, mnogi uporabniki prisegajo, da jim lovor v prostoru daje občutek svežine in prijetnejšega ambienta.
Na koncu gre predvsem za osebno izkušnjo – majhen naravni dodatek, ki lahko prostoru doda občutek topline in urejenosti.
Viri: Healthline, Real Simple, Good Housekeeping
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