V zadnjem času se na spletu širi nenavadna, a preprosta praksa – ljudje k vhodnim vratom nameščajo lovorjeve liste, saj naj bi pomagali pri svežini, vonju in občutku čistejšega doma.

Naravna svežina v prostoru

Lovorjev list se poleg kuhinje vse pogosteje uporablja tudi kot naravni osvežilec zraka. Njegova aromatična sestava naj bi pomagala nevtralizirati neprijetne vonjave, zato ga nekateri ljudje preprosto položijo ob vhodna vrata ali v predsobo.

Poleg tega, kot pišejo strokovnjaki za gospodinjstvo na spletnih straneh Real Simple, suhi listi počasi sproščajo vonj, kar lahko ustvari občutek bolj "čistega" in urejenega doma.

Uporaba v predsobi, omarah in shrambah

Praksa se ne ustavi le pri vhodu. Veliko ljudi lovorjeve liste namešča tudi v omare, kuhinjske predale ali shrambe. Ideja je preprosta – naravna aroma naj bi pripomogla k temu, da prostori dlje časa ostanejo sveži.