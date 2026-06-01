Nepravilna uporaba klime lahko namesto olajšanja privede do občutka 'prepihanosti', bolečin v vratu ali celo prehlada. Kako se temu izogniti?
Največja napaka: prevelika temperaturna razlika
Pri uporabi klimatske naprave je ključno razmerje med zunanjo in notranjo temperaturo. Velja preprosto pravilo: temperatura v prostoru naj bo največ 5 do 7 stopinj nižja od zunanje. Če je zunaj 32 stopinj, je optimalno, da je v prostoru okoli 25–26 stopinj Celzija.
Telo namreč potrebuje čas, da se prilagodi spremembam temperature. In prav temperaturni šoki so pogosto krivi za utrujenost, glavobole in občutek nelagodja.
Prepih je posledica napačne nastavitve
Ena najpogostejših zmot je, da mora klima močno pihati, da dobro hladi. V resnici tak tok zraka ne pomeni večje učinkovitosti, ampak slabšo uporabniško izkušnjo.
Najpogostejše napake:
- zrak piha neposredno v telo (proti kavču, postelji ali pisalni mizi),
- klimatska naprava deluje na najvišji hitrosti,
- prostor se hladi 'na silo', namesto postopoma,
- vrata in okna ostanejo odprta, kar zmanjšuje učinkovitost hlajenja.
Veliko boljši pristop je umirjen in premišljen:
- zrak usmerite proti stropu ali stran od ljudi,
- uporabite srednjo ali samodejno hitrost,
- pustite, da se prostor ohlaja postopoma.
Pri tem ima pomembno vlogo tudi sodobna tehnologija, saj novejše naprave omogočajo precej bolj nadzorovano in nežno hlajenje. Med njimi so tudi LG-jeve klimatske naprave, ki omogočajo natančno usmerjanje zraka in bolj razpršen tok, kar zmanjša občutek prepiha in izboljša udobje v prostoru.
Stabilna temperatura pomeni več udobja
Ključ do prijetnega hlajenja ni nizka temperatura, ampak stabilna temperatura.
Če klimatsko napravo ves čas vklapljamo in izklapljamo ali jo nastavimo na ekstremne vrednosti, pride do nenehnih temperaturnih nihanj, ki jih telo zaznava kot stres.
Boljša rešitev je, da klima deluje dlje časa z nižjo močjo in ohranja enakomerno klimo v prostoru. Tak način delovanja ni le prijetnejši za telo, ampak pogosto pomeni tudi bolj učinkovito rabo energije.
Pametne funkcije olajšajo pravilno uporabo
Pri tem imajo vse večjo vlogo sodobne klimatske naprave, ki znajo same poskrbeti za optimalno udobje. Eden takšnih primerov je LG DualCool AI Air, ki z uporabo pametnih funkcij prilagaja hlajenje glede na vaše navade in razmere v prostoru.
V praksi to pomeni precej manj skrbi za uporabnika. Ta model med drugim:
- samodejno prepoznava način uporabe in temu prilagodi hlajenje,
- uravnava smer in moč pihanja, da se izogne neprijetnemu prepihu,
- zagotavlja enakomerno porazdelitev zraka po prostoru.
To pomeni manj ročnega nastavljanja in manj možnosti, da bi hladen zrak pihal neposredno v vas.
Klima naj začne delovati pravočasno
Pomembno je tudi, kdaj klimatsko napravo sploh vklopite. Pogosta napaka je, da jo vključimo šele, ko je prostor že močno pregret. Takrat naprava deluje intenzivneje, hlajenje pa je manj prijetno.
Dober trik je, da klimo vključite že dopoldne ali pred prihodom domov (če to omogoča pametno upravljanje), saj tako preprečite pregrevanje prostora.
Ne pozabite na kakovost zraka
Hlajenje ni pomembno samo zaradi temperature, ampak tudi zaradi občutka zraka v prostoru. Za boljše počutje je smiselno:
- redno čistiti filtre,
- občasno prezračiti prostor,
- uporabljati funkcije, ki izboljšujejo kakovost zraka.
Tudi tukaj sodobne klimatske naprave, kot so LG-jevi modeli, avtomatizirajo del procesov, kar dodatno prispeva k boljši kakovosti bivanja.
Zanesljivost, ki šteje na dolgi rok
Pri izbiri klimatske naprave se pogosto osredotočimo na moč ali ceno. A dolgoročno je enako pomembno, da naprava deluje zanesljivo več let. Zato ima pomembno vlogo tudi garancija.
Ena od prednosti LG klimatskih naprav je 5-letna garancija, ki zagotavlja več brezskrbnosti in potrjuje kakovost naprave pri vsakodnevni uporabi.
Prav zato je izbira zanesljive naprave dolgoročna naložba v udobje doma, še posebej v vse bolj vročih poletjih, ko prijetna notranja klima ni več razkošje, ampak nuja.
Oglasno sporočilo