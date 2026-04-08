Spomladi mnogi zaznajo neprijeten, zatohel vonj v svojih domovih, kar je običajno posledica kopičenja vlage, prahu in mikroorganizmov čez zimske mesece, ko so okna zaprta. Strokovnjaki za notranjo klimo, kot je Michael Rubino iz HomeCleanse , pojasnjujejo, da je razumevanje vzrokov ključ do učinkovitega odpravljanja vonjav in zagotavljanja svežega zraka v domu.

Zatohel vonj je signal, da je vlaga prodrla v materiale, kot so preproge, pohištvo ali stene, kar omogoča rast plesni in mikroorganizmov. Po mnenju Eda Quinlana , predsednika podjetja ChemDry , toplota in vlaga spomladi pospešita širjenje vonjav, ki so se čez zimo razvile v prostorih z omejenim prezračevanjem. Tako vonj ni le neprijetnost, ampak opozorilo na prisotnost mikrobnih spojin v zraku.

Zatohel vonj v notranjih prostorih je pogost pojav po dolgi zimi.

1. Plesen in mikrobi

Plesen je glavni vir zatohlega vonja, saj proizvaja spojine z značilnim zemeljskim ali vlažnim vonjem. Michael Rubino pojasnjuje, da je prisotnost vonja pogosto prvi znak skrite plesni, ki se razvija v vlažnih kotičkih ali pod pohištvom.

2. Slabo prezračevanje

Če zrak stagnira, vlaga ostane ujeta in omogoča razmnoževanje mikroorganizmov. Redno prezračevanje tudi pozimi preprečuje kopičenje vonjav, saj omogoča odvajanje vlage in dotok svežega zraka.

3. Nabiranje prahu in umazanije

Prah, lasje in vlakna, ki se nabirajo na preprogah in pohištvu, so gojišče za mikrobiološke procese. Strokovnjaki iz EnviroVent pojasnjujejo, da vlaga v kombinaciji s prahom še dodatno pospešuje proizvodnjo neprijetnih vonjav, ki postanejo še izrazitejše ob toplem spomladanskem vremenu.

4. Sistemi HVAC

Po dolgih mesecih mirovanja lahko ogrevalni ali klimatski sistemi v filtrih zadržijo vlago in vonjave. Čist zračni filter in redno vzdrževanje preprečujeta kroženje starih vonjav po prostoru.