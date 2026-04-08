Spomladi mnogi zaznajo neprijeten, zatohel vonj v svojih domovih, kar je običajno posledica kopičenja vlage, prahu in mikroorganizmov čez zimske mesece, ko so okna zaprta. Strokovnjaki za notranjo klimo, kot je Michael Rubino iz HomeCleanse, pojasnjujejo, da je razumevanje vzrokov ključ do učinkovitega odpravljanja vonjav in zagotavljanja svežega zraka v domu.
Zakaj dom spomladi pogosto smrdi zatohlo?
Zatohel vonj je signal, da je vlaga prodrla v materiale, kot so preproge, pohištvo ali stene, kar omogoča rast plesni in mikroorganizmov. Po mnenju Eda Quinlana, predsednika podjetja ChemDry, toplota in vlaga spomladi pospešita širjenje vonjav, ki so se čez zimo razvile v prostorih z omejenim prezračevanjem. Tako vonj ni le neprijetnost, ampak opozorilo na prisotnost mikrobnih spojin v zraku.
Glavni vzroki za zatohel vonj
1. Plesen in mikrobi
Plesen je glavni vir zatohlega vonja, saj proizvaja spojine z značilnim zemeljskim ali vlažnim vonjem. Michael Rubino pojasnjuje, da je prisotnost vonja pogosto prvi znak skrite plesni, ki se razvija v vlažnih kotičkih ali pod pohištvom.
2. Slabo prezračevanje
Če zrak stagnira, vlaga ostane ujeta in omogoča razmnoževanje mikroorganizmov. Redno prezračevanje tudi pozimi preprečuje kopičenje vonjav, saj omogoča odvajanje vlage in dotok svežega zraka.
3. Nabiranje prahu in umazanije
Prah, lasje in vlakna, ki se nabirajo na preprogah in pohištvu, so gojišče za mikrobiološke procese. Strokovnjaki iz EnviroVent pojasnjujejo, da vlaga v kombinaciji s prahom še dodatno pospešuje proizvodnjo neprijetnih vonjav, ki postanejo še izrazitejše ob toplem spomladanskem vremenu.
4. Sistemi HVAC
Po dolgih mesecih mirovanja lahko ogrevalni ali klimatski sistemi v filtrih zadržijo vlago in vonjave. Čist zračni filter in redno vzdrževanje preprečujeta kroženje starih vonjav po prostoru.
Kako odpraviti zatohel vonj – koraki za svež dom
Prezračevanje
Najpreprostejša rešitev je dnevno odpiranje oken in vrat, da omogočimo kroženje zraka. Krajša obdobja prezračevanja večkrat na dan učinkovito zmanjšajo koncentracijo vonjav v prostoru.
Temeljito čiščenje
Redno sesanje, pranje zaves in čiščenje preprog odstranijo prah in mikroorganizme, ki so glavni povzročitelji vonjav. Čiščenje težje dostopnih kotičkov je ključno za trajno svežino doma.
Vzdrževanje sistemov HVAC
Redna menjava filtrov v ogrevalnih in klimatskih napravah preprečuje širjenje vonjav in mikroorganizmov. Čisti filtri prispevajo k boljši notranji kakovosti zraka in zmanjšujejo možnost zatohlih vonjav.
Odstranjevanje virov vlage in plesni
Če vonj vztraja, je treba poiskati in odpraviti vlažne ali plesnive površine. HomeCleanse svetuje, da se zamenjajo poškodovane površine ali izolacija, saj vonj sam od sebe ne bo izginil, če ostanejo skriti viri vlage.
Redno prezračevanje, temeljito čiščenje, skrb za sisteme HVAC in odprava skritih virov vlage so ključni za svež in prijeten dom skozi vse leto. Kot navajajo strokovnjaki, je kombinacija teh ukrepov najučinkovitejša metoda za trajno odpravo zatohlega vonja in ohranjanje zdrave notranje klime.
