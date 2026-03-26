Ni zaman rečeno, da je vsako slabo za nekaj dobro. To še posebej dobro ve 28-letna Britanka Eleanor Sutcliff iz Birminghama, ki je po bolečem razhodu ostala brez hiše in brez možnosti, da bi si privoščila novo stanovanje. Namesto da bi obupala, je sprejela drzno in nenavadno odločitev: kupila je star, razpadajoč čoln ter ga preuredila v svoj novi dom. Danes trdi, da je bila ta odločitev najboljša v njenem življenju.

Čoln je našla po naključju – in takoj začutila, da je to to

icon-expand Eleanor Sutcliff živi na čolnu FOTO: Profimedia

Eleanor, po poklicu gasilka, je čoln povsem po naključju našla na Facebook Marketplaceu. "Potrebovala sem poceni in nekonvencionalno rešitev in vedno sem si želela živeti na čolnu," pravi nasmejana rdečelaska. Poudarja, da svojih sanj ne bi mogla uresničiti brez podpore družine, poroča Profimedia. "Moji starši so vedno podpirali moje najbolj nenavadne ideje. Oče je rekel, da mi bo pomagal pri obnovi, če bo treba," se spominja.

Mesečno prihrani stotine funtov: življenje na vodi je veliko cenejše

Eleanor odkrito priznava, da je bila finančna stiska glavni razlog, da se je odločila za življenje na vodi. "Skupni mesečni stroški za čoln, vključno s pristojbino za privez, licenco, zavarovanjem in gorivom, znašajo manj kot 500 funtov na mesec (578 evrov). Za primerjavo: najem stanovanja v bližini mojega delovnega mesta bi me stal okoli 750 funtov ali več samo za najemnino (868 evrov)," je dejala.

Star čoln, veliko dela: sama prenovila 15-metrskega Dartline iz leta 1986

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 6 Eleanor Sutcliff živi na čolnu











Čoln, dolg 15 metrov, je kupila maja 2024 za 15.000 funtov (17.400 evrov). Bil je močno dotrajan, a vanj se je zaljubila na prvi pogled. "V njem sem živela, tudi ko smo šele gradili stene," pove. Zamenjala je: - stene in tla, - celotno kuhinjo, - posteljo s shranjevalnim prostorom, - kamin in peč na drva, - večino elektrike in notranje opreme. Do zdaj je v prenovo vložila 8.000 funtov (9.256 evrov), skupni načrtovani proračun pa je okoli 10.000 funtov (11.572 evrov). Za zunanje barvanje so ji strokovnjaki ponudili ceno več kot 10.000 funtov, zato ga bo z družino opravila kar sama.

Prva snežna nevihta je bila preizkus: "Bil je boj"

Življenje na vodi ni vedno romantično. Eleanor priznava, da je prva zima na čolnu zahtevala veliko prilagajanja. "To zimo sem doživela svojo prvo snežno nevihto in bil je pravi boj," pove. Težave ima tudi z obiski. "Znana sem po tem, da večerjo postrežem na strehi, ker v notranjosti ni dovolj prostora," se smeji.

Naučila se je popravljati, varčevati in živeti bližje naravi

Na TikToku ima že več kot 31.000 sledilcev, ki spremljajo njeno prenovo in življenje na čolnu. Pravi, da jo je izkušnja ogromno naučila: - bolj varčna je, - bolj razume pomen virov in odpadkov, - pridobila je nove ročne spretnosti, - svoboda gibanja ji pomeni največ. "Všeč mi je, da se lahko preselim, kadar želim. Skupnost ljudi, ki živijo na čolnih, je čudovita," dodaja.

Najprej boleč razhod, nato nov začetek

