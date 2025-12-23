Kot piše This Old House , hladni vetrovi, kondenzacija in led na okvirih niso redki problemi, ki jih lastniki pogosto spregledajo. Poznavanje teh pasti in pravočasno ukrepanje zagotavlja, da okna ostanejo funkcionalna in energetsko učinkovita skozi celo zimo.

Med najpogostejšimi težavami so hladni prepihi , kondenzacija in zamrzovanje tesnil . Kot poroča Better Homes & Gardens , nepravilno zatesnjena okna povzročajo izgubo toplote, kar vodi do višjih stroškov ogrevanja. Kondenzacija na notranji strani stekel lahko privede do plesni, če ni ustreznega prezračevanja, kot navaja HGTV . Poleg tega se pri nizkih temperaturah tesnila in mehanizmi okovja lahko strdijo ali poškodujejo, kar zmanjšuje tesnjenje in odpornost okna.

Najprej je pomembno, da pregledate tesnila. Kot piše The Spruce , razpokana ali stara gumijasta tesnila je treba zamenjati ali dopolniti s silikonskim ali vinilnim tesnilom. Če prepih prihaja izpod okna ali okvirja, lahko preprosto namestite samolepilne izolacijske trakove ali zračne zavesice. Redno čiščenje drsnih vodil in uporaba maziv na okovju preprečuje zmrzovanje in olajša odpiranje okna tudi v najhladnejših dneh.

Kondenzacija se pogosto pojavlja pri kombinaciji nizkih temperatur zunaj in visoke vlažnosti v notranjosti. Kot navaja House Beautiful , učinkovito prezračevanje in uporaba odvlaževalcev zraka zmanjšata nastajanje vode na steklih. Če že pride do plesni, jo je treba odstraniti s primernimi čistili, ki ne poškodujejo PVC-materiala. Redno preverjanje notranjih robov okvirja in čiščenje drenažnih lukenj preprečuje kopičenje vlage in podaljša življenjsko dobo okna.

Za dolgo življenjsko dobo okna je ključno, da se priprave začnejo še pred prihodom zime. Kot piše Better Homes & Gardens, pregled in vzdrževanje tesnil, čiščenje drsnih vodil, preverjanje okovja in dodajanje izolacijskih dodatkov znatno zmanjšajo težave, ki se pojavijo med hladnimi meseci. Uporaba termopan stekla in dodatnih notranjih zaves ali rolet lahko prav tako poveča energetsko učinkovitost.

Zimske pasti pri PVC-oknih so lahko dražje težave, če jih prezremo. S pravilno diagnostiko, rednim vzdrževanjem tesnil, okovja in prezračevanja ter preventivnimi ukrepi pred zimo lahko lastniki ohranijo okna funkcionalna, energetsko učinkovita in odporna na zimske razmere.