Ko se temperature spustijo, mnogi najprej pomislimo na ogrevanje. Manj ljudi pa preveri okna, čeprav lahko prav skozi njih iz doma neopazno uhaja veliko toplote. Težava je, da okna pogosto ne odpovejo čez noč. Prvi znaki so precej bolj subtilni in jih zlahka spregledamo. Posledice pa pozimi občutimo pri višjih računih za ogrevanje in manj prijetnem bivanju. Po navedbah Good Housekeeping obstaja nekaj opozorilnih znakov, ki jih je dobro preveriti še pred začetkom prave kurilne sezone.

Ob oknu čutite hladen zrak

icon-expand Če ob oknu čutite mraz ali pihanje, je čas za ukrepanje FOTO: iStockphoto

To je eden najbolj očitnih znakov. Če sedite v bližini zaprtega okna in kljub temu čutite hladen zrak, je zelo verjetno, da tesnila ne opravljajo več svoje naloge tako dobro kot nekoč. Preprost preizkus lahko naredite z dlanjo. Ob hladnejšem dnevu počasi premikajte roko ob okvirju okna. Če čutite prepih, toplota najverjetneje uhaja iz prostora.

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Na steklu se pogosto nabira vlaga

Malo kondenzacije ni nič nenavadnega, posebno v kuhinji ali kopalnici. Če pa se kapljice na notranji strani stekla pojavljajo pogosto in v večjih količinah, je to lahko znak slabše izolacije. Dolgotrajna vlaga lahko povzroči tudi razvoj plesni okoli okvirjev, kar je še dodaten razlog za ukrepanje.

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Računi za ogrevanje rastejo, navade pa ostajajo enake

Marsikdo višje stroške pripiše le dražjim energentom. V resnici pa so lahko vzrok tudi okna, ki skozi leta izgubijo del svojih izolacijskih lastnosti. Če porabite več energije kot v preteklosti, dom pa ni nič toplejši, je smiselno preveriti tudi stanje oken.

Okna se težko zapirajo

icon-expand Plesen FOTO: Adobe Stock

Če morate okno potiskati, ga dvigovati ali se z njim skoraj boriti, da se zapre, je to lahko znak obrabe okvirjev ali mehanizmov. Posledica ni le manj udobna uporaba, ampak pogosto tudi slabše tesnjenje.

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Okoli okvirjev opazite poškodbe

Razpoke, odstopajoče tesnilne mase, obrabljena tesnila ali sledovi vlage so opozorilni znaki, ki jih ni dobro ignorirati. Dobra novica je, da rešitev ni vedno menjava celotnega okna. Včasih že menjava tesnil ali manjše popravilo občutno izboljša stanje.

icon-expand Tesnilo na oknu FOTO: Adobe Stock

Preizkus, ki vam vzame minuto

Pred prvo večjo ohladitvijo se sprehodite po domu in preverite okna v vseh prostorih. Vprašajte se: Ali ob njih čutim prepih? Se na steklu pogosto nabira vlaga? Se okna normalno zapirajo? So tesnila še cela? Včasih je za nižje stroške ogrevanja dovolj že pravočasno odkrita malenkost. In prav okna so eden tistih detajlov, ki jih opazimo šele takrat, ko postane v dnevni sobi nenavadno hladno.

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