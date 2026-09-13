Ali lahko žuželke pridejo skozi odtok v prhi?

Da, vendar ni vsaka žuželka, ki jo opazite v kopalnici, prišla po ceveh. Eden najpogostejših primerov so tako imenovane odtočne mušice, drobne žuželke, ki jih pogosto opazimo na stenah kopalnice ali okoli prhe. Britansko združenje za zatiranje škodljivcev (British Pest Control Association) pojasnjuje, da se njihove ličinke razvijajo v vlažnih območjih, kjer se nabira organski material, med drugim v oblogah, ki nastajajo v odtokih. Zato pojav večjega števila teh mušic pogosto kaže na mesto, kjer se v ceveh nabira umazanija in vlaga.

Največja težava so obloge v odtoku

Če se v prhi pojavljajo drobne temne mušice, težava ni nujno v tem, da žuželke nenehno prihajajo iz kanalizacije. Pogosto se lahko razvijajo kar v notranjosti odtoka. V vlažnih ceveh se lahko ustvari lepljiva plast organskih ostankov, v kateri so bakterije, glive in drugi mikroorganizmi. Prav takšno okolje je lahko primerno za razvoj ličink odtočnih mušic. Rentokil med pogostimi mesti, kjer se te žuželke razvijajo, navaja tudi temne in sluzaste obloge v kopalniških odtokih. Zato samo odstranjevanje odraslih mušic običajno ne odpravi vzroka. Če ostane njihovo gojišče v cevi, se bodo lahko pojavljale znova.

icon-expand Kopalniški odtok je eno tistih mest v domu, na katera pogosto pozabimo. FOTO: Adobe Stock

Najpreprostejši ukrep: odtok redno uporabljajte

Pri odtokih, ki jih dolgo ne uporabljamo, je težava lahko še večja. V sifonu oziroma vodni zapori ostaja voda, ki preprečuje prehod vonjav in predstavlja tudi oviro za različne organizme. Strokovnjak za vodovodne napeljave Jordan Benjamin je za The Spruce pojasnil, da redna uporaba prhe pomaga ohranjati vodno zaporo polno. S tem se zmanjša možnost, da bi se žuželke premikale po odtočni cevi proti prostoru. To je še posebej pomembno pri redko uporabljenih kopalnicah, na primer v kopalnici za goste.

Samo vroča voda ni vedno dovolj

Če ste v odtok že zlili vročo vodo in pričakovali, da bo težava izginila, rezultat morda ne bo trajen. Po podatkih British Pest Control Association lahko vroča voda pomaga kratkoročno, vendar sama po sebi pogosto ne odstrani vseh organskih oblog, v katerih se razvijajo ličinke. Če je plast umazanije debelejša, je treba odstraniti prav vir težave. Tudi strokovnjaki z univerze Virginia Tech opozarjajo, da pri odtočnih mušicah ni dovolj zgolj uničevanje odraslih osebkov. Pomembno je mehansko očistiti notranjost odtoka in odstraniti obloge, kjer se lahko razvijajo ličinke.

Kako očistiti odtok v prhi?

Najprej odstranite pokrov odtoka in preverite, ali se pod njim nabirajo lasje, milo in druge obloge. Očistite dostopni del odtoka in po potrebi uporabite primerno čistilo za odtoke skladno z navodili proizvajalca. Pri trdovratnih oblogah je lahko pomembnejše mehansko čiščenje s primerno krtačo kot zgolj polivanje z različnimi tekočinami. Cilj je odstraniti plast, v kateri se lahko zadržujejo organski ostanki. Pri tem ni priporočljivo naključno mešati različnih čistil. Še posebej nevarno je kombiniranje izdelkov, ki vsebujejo belilo, z drugimi čistili, saj lahko nastanejo nevarni plini.

icon-expand Redna uporaba prhe pomaga ohranjati vodno zaporo polno. FOTO: Dreamstime

Kaj pa, če se žuželke kljub čiščenju vračajo?

Če se majhne mušice pojavljajo več tednov, je mogoče, da vir ni v delu odtoka, ki ga lahko dosežete sami. British Pest Control Association opozarja, da lahko vztrajna prisotnost odtočnih mušic kaže na skrito mesto razmnoževanja. Možen vzrok so lahko puščajoče cevi, skrita vlaga ali poškodovan del odtočnega sistema. Žuželke se lahko razvijajo tudi zunaj doma in v prostor vstopajo skozi okna ali vrata, zato ni vedno mogoče kriviti samega odtoka. Če se težava kljub temeljitemu čiščenju ponavlja, je zato smiselno preveriti stanje odtočnih cevi in po potrebi poklicati vodovodarja ali strokovnjaka za zatiranje škodljivcev. Kopalniški odtok tako ni nekaj, kar bi bilo dobro popolnoma zanemariti. Redna uporaba, odstranjevanje las in drugih ostankov ter temeljito čiščenje lahko precej zmanjšajo možnosti, da bi postal prijetno bivališče za neželene žuželke. Če pa se te kljub vsemu vztrajno vračajo, je bolj smiselno poiskati njihov pravi vir kot pa zgolj odstranjevati tiste, ki jih opazimo na kopalniških ploščicah.

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