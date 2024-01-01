Energija sonca

VIDEO: Bi se tudi vi greli zastonj?

Z Matijo Pušem, vodjo programa obnovljivih virov energije pri podjetju Hidria, smo se odpeljali proti morju, kjer na robu krajinskega parka sečoveljskih solin stoji nova hiša. Lastnik nam je povedal, da mu sonce v enem letu prihrani skoraj 70 odstotkov stroškov, ki bi jih sicer moral odšteti za ogrevanje.