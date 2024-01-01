V sedem let stari hiši pod Nanosom živi 10 ljudi. Tri družine, tri generacije. Člani družine Fabčič so preprosti, odprti in veseli ljudje. Na stežaj so nam odprli vrata in nas popeljali v svoj dom.
Matija Puš, vodja programa obnovljivih virov energije pri podjetju Hidria, nam je pokazal, kako so na posestvu Pule s termosolarnim sistemom postali del zgodbe o ohranjanju slovenske etnografske dediščine.
26. avgusta 2010 je Slovenija dobila najvišjo poslovno stavbo. Pa ne samo to. Kristalna palača se ponaša tudi z vrhunsko arhitekturo, najvišjimi okoljskimi standardi in bivanjskim udobjem.
Aleksander Hatlak, direktor programa obnovljivih virov energije pri podjetju Hidria, nam je razložil, kako so se v njihovem podjetju lotili projekta izdelave sončne elektrarne na objektu z valovito streho. Vabljeni k ogledu!
Z Matijo Pušem, vodjo programa obnovljivih virov energije pri podjetju Hidria, smo se odpeljali proti morju, kjer na robu krajinskega parka sečoveljskih solin stoji nova hiša. Lastnik nam je povedal, da mu sonce v enem letu prihrani skoraj 70 odstotkov stroškov, ki bi jih sicer moral odšteti za ogrevanje.