Dominvrt.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Se sončna elektrarna sploh še splača?
Energija sonca

Se sončna elektrarna sploh še splača?

Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Triki

Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Triki

Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa

Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Naravno

Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa

Kdo so zmagovalci nagradne akcije – Ogrevanje s soncem?
Energija sonca

Kdo so zmagovalci nagradne akcije – Ogrevanje s soncem?

V sedem let stari hiši pod Nanosom živi 10 ljudi. Tri družine, tri generacije. Člani družine Fabčič so preprosti, odprti in veseli ljudje. Na stežaj so nam odprli vrata in nas popeljali v svoj dom.

Energija sonca

VIDEO: Slovenska zgodba o uspehu

Matija Puš, vodja programa obnovljivih virov energije pri podjetju Hidria, nam je pokazal, kako so na posestvu Pule s termosolarnim sistemom postali del zgodbe o ohranjanju slovenske etnografske dediščine.

VIDEO: Slovenska zgodba o uspehu
VIDEO: Vrhunskost Kristalne palače
Energija sonca

VIDEO: Vrhunskost Kristalne palače

26. avgusta 2010 je Slovenija dobila najvišjo poslovno stavbo. Pa ne samo to. Kristalna palača se ponaša tudi z vrhunsko arhitekturo, najvišjimi okoljskimi standardi in bivanjskim udobjem.

VIDEO: Sončna elektrarna - vir prihodnosti
Energija sonca

VIDEO: Sončna elektrarna - vir prihodnosti

Aleksander Hatlak, direktor programa obnovljivih virov energije pri podjetju Hidria, nam je razložil, kako so se v njihovem podjetju lotili projekta izdelave sončne elektrarne na objektu z valovito streho. Vabljeni k ogledu!

VIDEO: Bi se tudi vi greli zastonj?
Energija sonca

VIDEO: Bi se tudi vi greli zastonj?

Z Matijo Pušem, vodjo programa obnovljivih virov energije pri podjetju Hidria, smo se odpeljali proti morju, kjer na robu krajinskega parka sečoveljskih solin stoji nova hiša. Lastnik nam je povedal, da mu sonce v enem letu prihrani skoraj 70 odstotkov stroškov, ki bi jih sicer moral odšteti za ogrevanje.

Arhiv
Anketa
Arhiv
Kdaj običajno pospravite božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?

Ste že pospravili božično drevo?

Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Setveni koledar
Trenutno se sadi
cvetača
Trenutno se presaja
Trenutno se ne presaja nobena vrtnina.
Trenutno se pobira
motovilec
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Dominvrt.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1437