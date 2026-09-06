Klimatiziran sprehod sredi katarske vročine

Poleti se temperature v Katarju povzpnejo tako visoko, da je življenje na prostem čez dan za marsikoga skoraj nepredstavljivo. Večina ljudi zato poišče zavetje v klimatiziranih domovih, pisarnah in nakupovalnih središčih. Na otoku Gewan pa so se odločili, da bodo klimatizirali kar prostor na prostem. V osrčju otoka se razteza približno 450 metrov dolgo sprehajališče Crystal Walk, kjer je temperatura umetno uravnavana. Kot poroča CNN, je sprehajališče odprto proti nebu, vendar ga pred neposrednim soncem ščitijo velike konstrukcije v obliki dreves. Te ustvarjajo senco in hkrati pomagajo zadrževati hladen zrak, ki prihaja skozi odprtine pri tleh.

icon-expand Klimatiziran sprehod sredi katarske vročine FOTO: Adobe Stock

Gozd, ki pravzaprav ni gozd

Ime klimatiziran gozd je nekoliko slikovito. Ne gre za pravi gozd, temveč za nenavadno arhitekturno ureditev, ki spominja na krošnje dreves. Nad sprehajalno potjo so postavljene konstrukcije z vejami in krošnjami, katerih namen je zmanjšati neposredno izpostavljenost soncu. Po podatkih uradne predstavitve otoka Gewan je Crystal Walk zasnovan kot klimatizirana zunanja pot, namenjena sprehajanju, nakupovanju in preživljanju prostega časa. Poseben videz območju dajejo tudi kristalni elementi. Prav zaradi njih je sprehajališče dobilo ime Crystal Walk.

Na prostem, a pri temperaturi okoli 22 stopinj

Najbolj nenavaden del projekta je seveda temperatura. CNN navaja, da se na območju Crystal Walka temperatura vzdržuje pri približno 21 do 23 stopinjah Celzija skozi vse leto. Obiskovalec se tako lahko sprehaja na prostem, čeprav ga zunaj sprehajališča pričakajo povsem drugačne vremenske razmere. Hlajenje prihaja iz odprtin pri tleh, konstrukcije nad potjo pa pomagajo zadrževati hladen zrak in zagotavljajo senco. V Katarju zunanje hlajenje sicer ni povsem nova zamisel. Kot navaja Financial Times, so se podobnih rešitev že lotili tudi drugod v regiji, med drugim pri klimatiziranih sprehajalnih poteh in drugih javnih površinah.

icon-expand Na prostem, a pri temperaturi okoli 22 stopinj FOTO: Adobe Stock

Otok, ki je nastal sredi morja

Gewan Island je del umetnega otoškega razvoja ob obali Dohe in leži ob otoku The Pearl. Ni namenjen samo sprehajanju. Na njem nastaja mešanica stanovanjskih, nakupovalnih in turističnih vsebin, vključno s hoteli, restavracijami, trgovinami in prostori za prosti čas. Po podatkih projekta Gewan Island naj bi bil otok zasnovan kot bolj pešcem prijazno območje z omrežjem poti za pešce in kolesarje. Med pomembnejšimi značilnostmi so tudi parki, zelene površine in obmorska promenada. Tako je nastalo okolje, kjer naj bi bilo mogoče del dneva preživeti zunaj tudi v času, ko bi se večina ljudi zaradi vročine sicer umaknila v notranjost.

Rešitev za vročino ali energetsko zelo zahtevna ideja?

Klimatiziranje zunanjega prostora je nedvomno impresiven tehnološki dosežek, vendar odpira tudi vprašanje porabe energije. Prav na to opozarja Financial Times, ki je ob naraščajočem zanimanju za zunanje hlajenje v zalivskih državah izpostavil, da takšne rešitve zahtevajo veliko energije in lahko predstavljajo okoljski izziv. To je še posebej zanimivo v času, ko se mesta po svetu zaradi podnebnih sprememb vse bolj ukvarjajo s tem, kako ohladiti javne površine. Razlika je v tem, da se drugod pogosto iščejo rešitve, kot so drevesa, senca, zelene površine in materiali, ki zmanjšujejo segrevanje, medtem ko Gewan ponuja precej bolj neposreden pristop: ohlajanje prostora s pomočjo tehnologije.

icon-expand Rešitev za vročino ali energetsko zelo zahtevna ideja? FOTO: Adobe Stock

Katar želi poleti ponuditi več kot klimatizirane notranjosti

Katar je v zadnjih letih veliko vlagal v rešitve, ki omogočajo bolj prijetno preživljanje časa na prostem tudi v vročih mesecih. Tudi uradna turistična stran Visit Qatar med poletnimi možnostmi izpostavlja klimatizirane zunanje površine, med katerimi je tudi Gewan Island. Crystal Walk je pri tem nekoliko drugačen, saj združuje hlajenje, arhitekturo, trgovine, restavracije in javni prostor. Namesto da bi obiskovalci ves čas bežali pred vročino v zaprte prostore, jim projekt omogoča, da se sprehajajo na prostem – vendar v umetno ustvarjenem mikrookolju. Morda je prav to najbolj nenavaden pogled na prihodnost mest v vse toplejšem svetu. Ko naravna senca in prijetne temperature niso več samoumevne, jih lahko poskušamo ustvariti sami. Gewan Island je eden najbolj spektakularnih primerov takšnega pristopa: otok, kjer lahko sredi katarskega poletja stopite med drevesa, se sprehodite ob morju in pri tem pozabite, da je zunaj pravzaprav peklensko vroče.

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