Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Pozimi številni po dvoriščih, parkiriščih in dovoznih poteh potresejo sol. A če imamo po tleh položene tlakovce, jih s tem uničujemo. Obstaja odlična alternativa soli, ki pa ni tako škodljiva.

Ko se praznični vrvež umiri in se dom končno vrne v običajen ritem, se pogosto znajdemo pred kupom nalog, ki jih je pustilo praznovanje.

Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
Ohraniti bela oblačila v brezhibnem stanju je včasih lažje reči kot uresničiti. Čeprav se v omari znajdejo v najrazličnejših oblikah in materialih – od občutljivih in nežnih tkanin do rjuh in brisač, ki so bolj vzdržljive – imajo vse eno skupno stvar, to je, da želimo ohraniti njihovo belino.

Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Poznate ta zanimiv trend, ki naj bi koristil sprostitvi misli in telesa ter vaše vsakodnevno prhanje spremenil v spa doživetje? Zanj pravzaprav potrebujete le vejico ali še bolje šopek evkaliptusa.

Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Opažate, da vaša posoda po pranju v pomivalnem stroju ostaja mokra ali pa se na njej celo ujame voda? Če se večje količine vode ujamejo v kozarec, lonec ali drugo posodo, je rešitev enostavna – prihodnjič ga obrnite tako, da bo voda lahko normalno iztekla ali pa izvlečni predal postavite nekoliko bolj postrani, v kolikor vaš stroj to omogoča. Vendar pa se še posebno na plastiki pogosto naberejo kapljice vode, ki jih pomivalni stroj ne uspe posušiti. Kaj storiti v takem primeru, razkriva spodnji video, objavljen na Instagramu.

Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
Na spletu obstaja toliko različnih nasvetov in trikov za urejen dom, da je včasih kar težko razbrati, kateri so zares uporabni in kateri ne. Eden izmed bolj preizkušenih nasvetov za pospravljanje, ki prihrani tako čas kot trud, je znan kot metoda 'Pomodoro'.

Enostavni načini, kako se znebiti pršic v vašem domu

Pršice so mikroskopsko majhni škodljivci, ki se naselijo v prašnih predelih naših stanovanj. Prah je njihov priljubljeni življenjski prostor tudi zato, ker je ta pogosto pomešan z odmrlimi delci človeške in živalske kože, s katerimi se prehranjujejo. Ker so tako majhne, jih ni mogoče videti s prostim očesom, a ste lahko prepričani, da se zagotovo nahajajo tudi v vašem domu. Res je, da sicer niso škodljive, ne grizejo in ne širijo bolezni kot denimo stenice, uši ali klopi, vendar pa puščajo iztrebke, ki lahko poslabšajo zdravstveno stanje ljudi, ki so nagnjeni k alergijam in astmi.

Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
Zamrznjeno vetrobransko steklo avtomobila v mrzlem zimskem jutru je v najboljšem primeru lahko precej neprijetna zadeva. Da vam ta ne pokvari dneva, imamo za vas rešitev, s katero se boste ledene obloge na steklu svojega avtomobila znebili brez posebnega truda.

Večna dilema: Najprej posesati ali pobrisati prah?
Čiščenje doma, hočemo ali nočemo, je del naše domače rutine. Nekateri se tega opravila lotevajo vsakodnevno, spet drugi tedensko, tretji pa, ko res morajo. Najpogosteje nas zmoti prah, ki se v naš dom vrača kot bumerang. Ob tem pa se lahko znajdemo tudi pred manjšimi ali večjimi dilemami, na primer – najprej posesati tla ali pobrisati prah na policah?

Vonj živali v domu? Tako ga odstranite
Vonj živali v domu je pogosta težava lastnikov psov in mačk. Neprijeten vonj ni le nadležen – pogosto nakazuje mesta, kjer se vonj resnično zadržuje in ga površinsko čiščenje ne odpravlja. Na srečo obstajajo preverjene strategije, ki pomagajo dejansko odstraniti vonj, ne le ga prekriti.

To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak
Preproge lahko v prostor vnesejo toplino in naredijo dom bolj prijeten, vendar pa se sčasoma v njih nabere umazanija, prah, drobtine ter druga nesnaga. Še toliko večjo težavo imajo lastniki psov in mačk, ki za čisto preprogo v resnici potrebujejo samo 2 pripomočka.

Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?

V svetu kulinarike peteršilj velja tako za zelenjavo kot zelišče, odvisno od tega, zakaj in predvsem kateri njegov del uporabimo. Čeprav je zaradi svoje bogate vrednosti vitamina A, C in K zelo cenjen in v večini kuhinj že kar nepogrešljiv, pa lahko v določenih primerih deluje tudi toksično. Veste, v katerih primerih in zakaj je njegovo uživanje odsvetovano?

Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Setveni koledar
Trenutno se sadi
cvetača
Trenutno se presaja
Trenutno se ne presaja nobena vrtnina.
Trenutno se pobira
radič
