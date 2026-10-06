Papirnate brisače niso primerne za vse površine

Ko želimo hitro odstraniti madež, prah ali prstne odtise, je papirnata brisača pogosto najbližje roki. Vendar se lahko njena vlakna pri drgnjenju trgajo, papir pa ni dovolj nežen za vse materiale. Med površinami, pri katerih strokovnjaki priporočajo več previdnosti, so elektronski zasloni, les, steklo in nerjaveče jeklo. Podobna priporočila navaja tudi The Spruce. 1. Elektronski zasloni: televizor, računalnik in telefon Papirnata brisača ni dobra izbira za čiščenje zaslona televizorja, računalnika, tablice ali telefona. Njena vlakna lahko v kombinaciji s prahom in pritiskanjem povzročijo drobne praske oziroma poškodujejo občutljivo površino. Pri HP svetujejo uporabo mehke krpe iz mikrovlaken in odsvetujejo papirnate brisače. Napravo najprej izključimo, prah odstranimo s suho krpo, pri trdovratnejših madežih pa jo le rahlo navlažimo, če to dovoljujejo navodila proizvajalca. Consumer Reports pri televizijskih zaslonih prav tako priporoča mehko krpo iz mikrovlaken. Pri čiščenju ne pritiskajmo močno, saj več sile ne pomeni boljšega rezultata.

icon-expand Papirnata brisača ni dobra izbira za čiščenje telefona. FOTO: Dreamstime

2. Leseno pohištvo: papir lahko pusti drobne praske Lesene mize, omare, predalniki in police potrebujejo nežnejšo obravnavo. Papirnata brisača se lahko na bolj grobi površini zatakne, pri drgnjenju pa lahko vpliva tudi na videz zaščitnega premaza. Britanska stran Oak Castle Furniture pri negi lesenega pohištva priporoča mehko krpo iz mikrovlaken in čiščenje v smeri lesnih vlaken, papirnatih brisač pa ne priporoča zaradi njihove grobosti. Pri tem na les ne nanašamo preveč vode. Za prah je dovolj suha krpa iz mikrovlaken, pri umazaniji pa rahlo vlažna. Sveže razlitje lahko s papirnato brisačo popivnamo, vendar ga ne drgnemo. Pri posebej občutljivem ali starinskem pohištvu upoštevamo navodila za nego konkretnega kosa. 3. Ogledala in steklo: namesto sijaja lahko ostanejo vlakna Papirnata brisača je pogosta izbira za ogledala in okna, vendar lahko za seboj pusti drobne koščke papirja, vlakna in lise. Bob Vila pri čiščenju ogledal priporoča kakovostno krpo iz mikrovlaken. Čistilo je bolje nanesti na krpo kot neposredno na ogledalo, saj tako zmanjšamo možnost, da bi tekočina zašla v robove. Za vsakodnevno čiščenje je dovolj čista krpa iz mikrovlaken, pri večjih steklenih površinah pa si lahko pomagamo tudi z brisalnikom. Če se po čiščenju ogledalo na svetlobi zdi polno drobnih pik, je lahko težava prav v papirnati brisači.

icon-expand Namesto sijaja lahko ostanejo vlakna ... FOTO: Shutterstock

4. Nerjaveče jeklo: pazite na smer kovinskih vlaken Hladilniki, pečice in drugi aparati iz nerjavečega jekla hitro pokažejo prstne odtise. Papirnata brisača jih sicer lahko odstrani, vendar ni najboljša izbira za redno nego. Pri nerjavečem jeklu je pomembna smer drobnih kovinskih vlaken. Haier pri čiščenju priporoča krpo iz mikrovlaken in brisanje v smeri vlaken, saj lahko nekatere papirnate brisače površino opraskajo. Najprej odstranimo prah in drobne delce, nato površino obrišemo z mehko krpo. Če uporabimo čistilo, sledimo navodilom proizvajalca aparata. Izogibajmo se krožnemu drgnjenju, saj lahko tako bolj poudarimo sledi.

Kaj uporabiti namesto papirnatih brisač?

V večini teh primerov je najbolj uporabna kakovostna krpa iz mikrovlaken. Za različne površine je smiselno uporabljati ločene krpe – eno za zaslone, drugo za kuhinjo, tretjo za steklo in četrto za pohištvo. Papirnatih brisač zato ni treba povsem izločiti. Še vedno so zelo uporabne za hitro popivanje razlitih tekočin ali mastnih madežev. Ni pa jih smiselno uporabljati kot univerzalno krpo za vse površine. Pri občutljivih materialih sta prava krpa in nežen način čiščenja pogosto pomembnejša od količine čistila. Tako boste lažje preprečili praske, sledi in ostanke papirnatih vlaken.

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