Če vam primanjkuje časa ali pa ne želite trošiti energije za temeljito čiščenje, brez težav lahko spregledate določena mesta. Še več, obstajajo predeli, ki s pretiranim čiščenjem lahko izgubijo svoj prvotni videz.

icon-expand Kuhinjska omarica ne potrebuje rednega čiščenja. FOTO: Adobe Stock

Notranjost kuhinjskih omaric

Kuhinja je zagotovo eden najpomembnejših prostorov v našem domu in zato jo je treba čistiti praktično vsak dan. Toda če je nujno, da vsak dan operemo posodo, pobrišemo pult in odnesemo smeti, po drugi strani ni treba brisati kuhinjskih omaric. Vsaj ne na tedenski ali mesečni ravni. Razen kadar se razlije tekočina ali denimo potrese moka, je to mesto, ki ne potrebuje rednega čiščenja. Strokovnjaki pravijo, da se ne trudite s praznjenjem celih omar, kadar to ni zares potrebno.

Granitne in marmorne površine

Če imate v kuhinji ali kopalnici granitne ali marmorne pulte, vam prav vam nihče ne more oporekati, da te ne potrebujejo rednega brisanja. Vendar je treba upoštevati razliko med pretiranim drgnjenjem in sprotnim brisanjem. Granit in marmor sta občutljivi površini in če uporabljate abrazivne kemikalije ali če premočno drgnete, boste namreč površino hitro poškodovali. Hitro čiščenje z vodo in mehko krpo zato tu povsem zadostuje.

Stikala za luči

icon-expand Pri čiščenju marmornega pulta velja previdnost. FOTO: Shutterstock

Stikala za luči sama po sebi ne potrebujejo vaše pozornosti, ko čistite stanovanje. Razen če se jih pogosto dotikate z umazanimi rokami, torej niso prednostna naloga pri čiščenju. Namesto tega se raje osredotočite na obvladovanje prahu, ki se nabere na samih lučeh.

Vrata omar

Vrata omar so lahko nagnjena k madežem, še posebej, če so steklena ali prevlečena z visokim sijajem. Toda tudi pri vratih, ki so najbolj nagnjena k prstnim odtisom, vam verjetno ni treba vsak teden brisati celotne zunanjosti. Vse, kar je običajno potrebno, je preprosto brisanje za odstranjevanje prstnih odtisov in madežev.

Stenske letvice in obloge

Stenske obloge vsekakor potrebujejo občasno čiščenje, s katerim odstranimo morebitni prah, vendar pa jih vse preveč ljudi poskuša ohraniti brezhibne. To pogosto vključuje agresivno čiščenje ali močne kemikalije. Oboje pa je nepotrebno, se strinjajo strokovnjaki. Prekomerno čiščenje namreč lahko obrabi barvo ali zaključek, zaradi česar lahko izgledajo stare in obrabljene. Poleg tega lahko nenehno premikanje pohištva, da bi jih očistili, povzroči praske ali udrtine v tleh, steni ali samih letvicah.