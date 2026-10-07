Ko na krompirju opazimo prve kalčke, se marsikdo vpraša, ali je še primeren za kuhanje. Odgovor je odvisen predvsem od stanja gomolja. Če je krompir še vedno čvrst in ima le nekaj manjših kalčkov, ga je praviloma mogoče uporabiti, potem ko kalčke odstranite. Med kaljenjem namreč nastajajo snovi, ki se v največji meri kopičijo prav v kalčkih.

Težava nastane, ko je krompir močno nakaljen, mehak ali naguban. Takšni gomolji so izgubili veliko hranilne vrednosti, hkrati pa vsebujejo več glikoalkaloidov, naravnih snovi, ki lahko v večjih količinah povzročijo prebavne težave.