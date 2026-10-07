Ko na krompirju opazimo prve kalčke, se marsikdo vpraša, ali je še primeren za kuhanje. Odgovor je odvisen predvsem od stanja gomolja. Če je krompir še vedno čvrst in ima le nekaj manjših kalčkov, ga je praviloma mogoče uporabiti, potem ko kalčke odstranite. Med kaljenjem namreč nastajajo snovi, ki se v največji meri kopičijo prav v kalčkih.
Težava nastane, ko je krompir močno nakaljen, mehak ali naguban. Takšni gomolji so izgubili veliko hranilne vrednosti, hkrati pa vsebujejo več glikoalkaloidov, naravnih snovi, ki lahko v večjih količinah povzročijo prebavne težave.
Posebno pozornost velja nameniti zelenemu krompirju
Zelena obarvanost krompirja je znak, da je bil izpostavljen svetlobi, kar pogosto spremlja povečana vsebnost potencialno škodljivih spojin. Strokovnjaki zato priporočajo, da močno zelene ali zelo nakaljene gomolje zavržete.
Pravilo je torej preprosto: če je krompir čvrst in ima le nekaj manjših kalčkov, jih odstranite in krompir porabite. Če pa je mehak, zelen ali prepreden z dolgimi poganjki, je varneje, da pristane v bioloških odpadkih.
Viri: Healthline, Better Homes & Gardens, Dominvrt.si
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