Skuta spada med živila s kratkim rokom uporabe, zato se mnogi sprašujejo, ali jo lahko zamrznejo in tako preprečijo zavrženo hrano. Dobra novica je, da je zamrzovanje mogoče, vendar morate vedeti, da po odtajanju ne bo več povsem enaka. Po poročanju revije Southern Living lahko nizke temperature občutno vplivajo na njeno teksturo.

Zakaj se tekstura spremeni?

Skuta vsebuje veliko vode. Med zamrzovanjem nastanejo ledeni kristali, ki poškodujejo njeno strukturo. Ko jo odtajate, se pogosto loči sirotka, skuta pa postane bolj zrnata in nekoliko bolj vodena. To ne pomeni, da ni več varna za uživanje, vendar ni več tako kremasta kot sveža, poroča stran net.hr.

icon-expand Skuto lahko zamrznete, vendar po odtajanju postane nekoliko bolj zrnata in manj kremasta. FOTO: Adobe Stock

Kako jo pravilno zamrzniti?

Če je embalaža še zaprta, jo lahko postavite v zamrzovalnik kar v originalni embalaži. Odprto skuto pa je bolje prestaviti v nepredušno posodo ali vrečko za zamrzovanje. Strokovnjaki priporočajo zamrzovanje v manjših porcijah, saj tako pozneje odtalite le toliko skute, kolikor je potrebujete.

Preberi še Shranjevanje gob v hladilniku: to je znak, da jih morate takoj zavreči

Kje jo uporabiti po odtajanju?

Odtajana skuta je najbolj uporabna v jedeh, kjer njena spremenjena tekstura ne pride do izraza. Odlično se obnese v narastkih, pitah, lazanjah, nadevih za palačinke ali namazih. Če jo pred uporabo dobro premešate ali na kratko zmiksate, lahko postane tudi bolj gladka in kremasta.

Preberi še Kaj pripraviti iz skute? 5 preprostih receptov za zimski jedilnik