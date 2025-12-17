Nič nenavadnega ni, da naletimo na nasprotujoča si mnenja glede nege tekstila, za vse, ki se sprašujejo, ali je treba oblačila in posteljnino oprati pred uporabo, pa je tukaj odgovor vodje oddelka za oblikovanje tekstila na Bostonskem tehničnem inštitutu Dale Kleinman.
Za Real Simple je namreč razložila, da pranje novih oblačil ni nujno, vendar opozarja, da lahko tekstilni izdelki včasih vsebujejo 'pobegle' kemikalije iz proizvodnega procesa, pogosto pa tudi ostanke škroba, ki se uporablja za ohranjanje svežine blaga med pakiranjem in transportom v trgovine: "Veliko je korakov, skozi katere gre tkanina, preden pride do nas, in tudi naravna vlakna so lahko izpostavljena potencialnim dražilnim snovem, različnim mazivom in smolam," je še pojasnila.
Kaj pa, če kljub vsemu izpustimo pranje?
Po besedah Kleinmanove večina ne bo občutila nobenih neželenih učinkov, če si ne operejo oblačil pred prvo uporabo, če pa imate občutljivo kožo, lahko preostanek katere koli kemikalije povzroči srbenje ali draženje: "Običajno se priporoča pranje novih kavbojk, ker se zgodi, da barva lahko pušča in pusti sledi na bluzi ali tekstilnem pohištvu."
Svetuje tudi, da vedno preverite nalepke za nego, in če želite podaljšati življenjsko dobo kosa oblačila in preprečiti njegovo staranje, predlaga sušenje na zraku.