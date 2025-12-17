Nič nenavadnega ni, da naletimo na nasprotujoča si mnenja glede nege tekstila, za vse, ki se sprašujejo, ali je treba oblačila in posteljnino oprati pred uporabo, pa je tukaj odgovor vodje oddelka za oblikovanje tekstila na Bostonskem tehničnem inštitutu Dale Kleinman.

Za Real Simple je namreč razložila, da pranje novih oblačil ni nujno, vendar opozarja, da lahko tekstilni izdelki včasih vsebujejo 'pobegle' kemikalije iz proizvodnega procesa, pogosto pa tudi ostanke škroba, ki se uporablja za ohranjanje svežine blaga med pakiranjem in transportom v trgovine: "Veliko je korakov, skozi katere gre tkanina, preden pride do nas, in tudi naravna vlakna so lahko izpostavljena potencialnim dražilnim snovem, različnim mazivom in smolam," je še pojasnila.