V osemdesetih letih so domovi po celotni skupni državi SFRJ uporabljali različne gospodinjske pripomočke, ki bi se nam danes zdeli nenavadni.
Ena takih naprav je tudi osvežilec zraka, ki so ga izdelovali v Subotici od leta 1977 dalje.
Muzej 80-ih iz Sarajeva je na svojem Facebook profilu objavil sliko enega takega aparata, ki je bil izdelan leta 1977 v Subotici, in sprožil vprašanje o njegovem delovanju. Navodila za uporabo takih naprav so bila preprosta in aparati so bili narejeni, da trajajo - desetletja.
Kljub temu da je minilo skoraj pet desetletij, se je izkazalo, da je naprava še vedno v delujočem stanju. Komentarji pod objavo kažejo na to, da ljudje prepoznajo kakovost stare tehnike in se radi spominjajo časa, ko so bili takšni aparati stalnica v dnevnih sobah. Naprava ne potrebuje posebnih posodobitev, njeno mehansko jedro ostaja stabilno tudi po več desetletjih mirovanja.
Sicer pa - za tiste, ki niste vedeli, kaj je to: osvežilec zraka.
Izdelano v Subotici: Naprava, ki še vedno dela
Leta 1977 je v Subotici stekla proizvodnja osvežilcev, ki so danes postali pravi muzejski primerki. Glavna lastnost teh naprav je bila trpežnost. Uporabniki na družbenih omrežjih poročajo, da so njihove naprave zdržale brez popravil tudi trideset ali več let. To je posledica močnih motorjev in preprostega ohišja, ki ga ni bilo enostavno poškodovati. Kot so navedli v Muzeju 80-ih, je bil aparat v njihovi lasti še vedno povsem delujoč ob prvem vklopu po dolgem času, kar potrjuje vrhunsko izdelavo, poročata Nezavisne in N1 BiH.
Odziv javnosti na stare gospodinjske aparate
Ljudje so na družbenih omrežjih hitro ugotovili, za kateri aparat gre. Številni komentarji so potrdili, da so podobne osvežilce zraka imeli tudi pri njih doma v osemdesetih. Nekateri so celo zapisali, da imajo takšno napravo še vedno spravljeno nekje na podstrešju ali v kleti. Ta povezanost uporabnikov kaže, kako močno so te znamke in izdelki zaznamovali naše prostore. Zanimanje je bilo tako veliko, da so morali iz muzeja potrditi: aparat dejansko deluje brezhibno, kar je vsem v ponos.
