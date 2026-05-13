V osemdesetih letih so domovi po celotni skupni državi SFRJ uporabljali različne gospodinjske pripomočke, ki bi se nam danes zdeli nenavadni.

Ena takih naprav je tudi osvežilec zraka, ki so ga izdelovali v Subotici od leta 1977 dalje.

Muzej 80-ih iz Sarajeva je na svojem Facebook profilu objavil sliko enega takega aparata, ki je bil izdelan leta 1977 v Subotici, in sprožil vprašanje o njegovem delovanju. Navodila za uporabo takih naprav so bila preprosta in aparati so bili narejeni, da trajajo - desetletja.

Kljub temu da je minilo skoraj pet desetletij, se je izkazalo, da je naprava še vedno v delujočem stanju. Komentarji pod objavo kažejo na to, da ljudje prepoznajo kakovost stare tehnike in se radi spominjajo časa, ko so bili takšni aparati stalnica v dnevnih sobah. Naprava ne potrebuje posebnih posodobitev, njeno mehansko jedro ostaja stabilno tudi po več desetletjih mirovanja.

Sicer pa - za tiste, ki niste vedeli, kaj je to: osvežilec zraka.