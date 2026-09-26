V številnih domovih so aparati neprestano priključeni v električno omrežje, tudi kadar jih več ur ali celo več dni ne uporabljamo. Čeprav se zdi, da izklopljen aparat ne porablja energije, to pogosto ne drži. Strokovnjaki opozarjajo na pojav tako imenovane "fantomske" oziroma "vampirske" porabe energije, ko naprave v stanju pripravljenosti še vedno črpajo elektriko. Po podatkih ameriškega Lawrence Berkeley National Laboratory lahko takšna poraba predstavlja opazen delež gospodinjske rabe električne energije.
Polnilniki za telefone, tablice in prenosnike
Polnilniki sodijo med najpogostejše pozabljene porabnike energije. Čeprav sodobni modeli porabijo manj elektrike kot nekoč, še vedno lahko porabljajo energijo, ko so priključeni v vtičnico, tudi če naprava ni povezana z njimi. Poleg tega se sčasoma segrevajo in obrabljajo. Najboljša praksa je, da polnilnik po končanem polnjenju izključite iz vtičnice.
Aparati z grelnimi elementi
Posebno pozornost namenite aparatom, ki proizvajajo toploto. Sem sodijo:
- opekači kruha oz. toasterji,
- električni grelniki vode,
- kavni aparati.
Strokovnjaki za varnost doma poudarjajo, da ti aparati predstavljajo večje tveganje za pregrevanje ali električne okvare. Zato jih je po uporabi priporočljivo izključiti iz omrežja.
Mikrovalovna pečica
Mikrovalovna pečica s prikazovalnikom ure in elektronskimi funkcijami porablja elektriko tudi takrat, ko hrane ne segreva. Posamezna poraba je sicer majhna, vendar se skozi leto nabere. Če mikrovalovno uporabljate redko ali vas pogosto ni doma, jo lahko brez težav izključite.
Televizorji in igralne konzole
Televizorji, igralne konzole in pretočne naprave pogosto ostanejo v načinu pripravljenosti. To jim omogoča hitro vklapljanje, posodobitve programske opreme in povezavo z internetom. Prav te naprave sodijo med pogostejše "energetske vampirje". Strokovnjaki priporočajo uporabo razdelilnika s stikalom, s katerim lahko hkrati izključite celoten zabavni kotiček.
Računalniki, monitorji in tiskalniki
Namizni računalniki, monitorji in tiskalniki pogosto porabljajo energijo tudi v stanju pripravljenosti. Če jih ne uporabljate vsakodnevno, jih je smiselno popolnoma izključiti iz električnega omrežja. To je še posebej priporočljivo med dopustom ali daljšo odsotnostjo od doma.
Prenosni grelniki in ventilatorji
Prenosni električni grelniki veljajo za eno največjih varnostnih tveganj v domu. Tuji strokovnjaki opozarjajo, da lahko okvare ali nenameren vklop povzročijo pregrevanje in celo požar. Tudi ventilatorje, razvlaževalnike zraka in druge sezonske naprave je po koncu uporabe priporočljivo izključiti iz elektrike.
Majhna sprememba, ki lahko prinese razliko
Posamezen aparat vam na računu za elektriko verjetno ne bo prinesel opaznega prihranka. Ko pa seštejete vse naprave, ki dneve in noči ostajajo v stanju pripravljenosti, številka ni več zanemarljiva. Poleg nižje porabe elektrike lahko z izključevanjem zmanjšate tudi tveganje za okvare zaradi električnih sunkov in podaljšate življenjsko dobo nekaterih naprav.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV