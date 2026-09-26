V številnih domovih so aparati neprestano priključeni v električno omrežje, tudi kadar jih več ur ali celo več dni ne uporabljamo. Čeprav se zdi, da izklopljen aparat ne porablja energije, to pogosto ne drži. Strokovnjaki opozarjajo na pojav tako imenovane "fantomske" oziroma "vampirske" porabe energije, ko naprave v stanju pripravljenosti še vedno črpajo elektriko. Po podatkih ameriškega Lawrence Berkeley National Laboratory lahko takšna poraba predstavlja opazen delež gospodinjske rabe električne energije.

Preberi še Ko začne grmeti, naredite najprej to: strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako

Polnilniki za telefone, tablice in prenosnike

Polnilniki sodijo med najpogostejše pozabljene porabnike energije. Čeprav sodobni modeli porabijo manj elektrike kot nekoč, še vedno lahko porabljajo energijo, ko so priključeni v vtičnico, tudi če naprava ni povezana z njimi. Poleg tega se sčasoma segrevajo in obrabljajo. Najboljša praksa je, da polnilnik po končanem polnjenju izključite iz vtičnice.

Aparati z grelnimi elementi

Posebno pozornost namenite aparatom, ki proizvajajo toploto. Sem sodijo: - opekači kruha oz. toasterji, - električni grelniki vode, - kavni aparati. Strokovnjaki za varnost doma poudarjajo, da ti aparati predstavljajo večje tveganje za pregrevanje ali električne okvare. Zato jih je po uporabi priporočljivo izključiti iz omrežja.

icon-expand Kavni aparati, opekači in grelniki vode sodijo med naprave, ki jih je po uporabi zaradi varnosti priporočljivo izključiti iz omrežja. FOTO: Profimedia

Mikrovalovna pečica

Mikrovalovna pečica s prikazovalnikom ure in elektronskimi funkcijami porablja elektriko tudi takrat, ko hrane ne segreva. Posamezna poraba je sicer majhna, vendar se skozi leto nabere. Če mikrovalovno uporabljate redko ali vas pogosto ni doma, jo lahko brez težav izključite.

Preberi še Na mikrovalovno pečico nikoli ne odlagajte teh stvari: strokovnjaki opozarjajo na skrito nevarnost

Televizorji in igralne konzole

Televizorji, igralne konzole in pretočne naprave pogosto ostanejo v načinu pripravljenosti. To jim omogoča hitro vklapljanje, posodobitve programske opreme in povezavo z internetom. Prav te naprave sodijo med pogostejše "energetske vampirje". Strokovnjaki priporočajo uporabo razdelilnika s stikalom, s katerim lahko hkrati izključite celoten zabavni kotiček.

icon-expand Televizorji in igralne konzole pogosto porabljajo energijo tudi v načinu pripravljenosti. FOTO: Dreamstime

Računalniki, monitorji in tiskalniki

Namizni računalniki, monitorji in tiskalniki pogosto porabljajo energijo tudi v stanju pripravljenosti. Če jih ne uporabljate vsakodnevno, jih je smiselno popolnoma izključiti iz električnega omrežja. To je še posebej priporočljivo med dopustom ali daljšo odsotnostjo od doma.

Prenosni grelniki in ventilatorji

Prenosni električni grelniki veljajo za eno največjih varnostnih tveganj v domu. Tuji strokovnjaki opozarjajo, da lahko okvare ali nenameren vklop povzročijo pregrevanje in celo požar. Tudi ventilatorje, razvlaževalnike zraka in druge sezonske naprave je po koncu uporabe priporočljivo izključiti iz elektrike.

icon-expand Prenosne grelnike je zaradi varnosti priporočljivo vedno izključiti iz elektrike. FOTO: Shutterstock

Majhna sprememba, ki lahko prinese razliko