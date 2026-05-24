Steklenice za večkratno uporabo in slamicam podobni dodatki so postali del vsakdana, vendar jih veliko ljudi ne čisti pravilno. Strokovnjaki opozarjajo, da se v njih hitro naberejo bakterije, plesen in ostanki pijač, kar lahko vpliva tudi na zdravje.

Zakaj so steklenice za vodo pogosto polne bakterij

Steklenice za večkratno uporabo uporabljamo skoraj vsak dan, pogosto pa jih očistimo le na hitro ali jih samo splaknemo z vodo. Prav to je eden glavnih razlogov, da se v njih začnejo množiti bakterije. Vlaga, toplota in ostanki pijače ustvarjajo idealne pogoje za razvoj mikroorganizmov. Posebej problematični so pokrovčki, gumijasta tesnila in slamice, kjer se umazanija pogosto zadržuje dlje časa. Tudi raziskava organizacije NSF International je pokazala, da so steklenice za vodo med najbolj umazanimi predmeti, ki jih ljudje vsakodnevno uporabljajo. Po njihovih podatkih se v nekaterih steklenicah nahaja več bakterij kot na kuhinjskem pomivalnem koritu.

Slamice in pokrovčki so največje tveganje

Mnogi uporabniki največ pozornosti namenijo notranjosti steklenice, pri tem pa pogosto pozabijo na slamice in pokrovčke. Prav ti deli so po mnenju strokovnjakov največje zbirališče bakterij. Portal Good Housekeeping pojasnjuje, da se v ozkih slamicah hitro naberejo ostanki pijače, ki jih z navadnim izpiranjem skoraj ni mogoče odstraniti. Zaradi vlage se lahko začnejo razvijati tudi plesen in neprijetne vonjave. Še posebej problematične so steklenice z zapletenimi pokrovčki in pregibi, kjer voda po pranju pogosto ostane ujeta. Če se deli ne posušijo popolnoma, se bakterije razmnožujejo še hitreje.

Kako pogosto bi morali čistiti steklenice za vodo

Strokovnjaki priporočajo, da steklenico za vodo operete po vsaki uporabi, še posebej če vanjo nalivate sokove, proteinske napitke ali aromatizirane pijače. Tudi navadna voda lahko sčasoma povzroči nabiranje bakterij zaradi sline in vlage. Po priporočilih portala Cleveland Clinic je pomembno, da steklenico operete z vročo vodo in detergentom ter pri tem očistite vse dele, tudi pokrovček, navoj in slamico. Strokovnjaki dodajajo, da je najbolje uporabiti posebno krtačko za čiščenje slamic in ozkih odprtin.

Zakaj hitro izpiranje ni dovolj

Veliko ljudi steklenico le splakne z vodo in jo ponovno napolni. Toda strokovnjaki opozarjajo, da takšno čiščenje ne odstrani bakterij in biofilma, ki se nabere na notranjih površinah. Healthline navaja, da se na stenah steklenice lahko oblikuje tanek sloj mikroorganizmov, ki ga brez temeljitega pranja skoraj ni mogoče odstraniti. Prav zato samo hladna voda ni dovolj za učinkovito čiščenje. Poleg rednega pranja strokovnjaki priporočajo tudi občasno razkuževanje steklenice. Nekateri uporabljajo kis ali sodo bikarbono, vendar strokovnjaki opozarjajo, da morajo biti vsi deli po čiščenju dobro sprani in popolnoma suhi.

Kdaj je čas za zamenjavo steklenice ali slamice

Če ima steklenica neprijeten vonj, razpoke ali poškodovane gumijaste dele, jo strokovnjaki priporočajo zamenjati. V poškodovanih delih se bakterije zadržujejo še hitreje, čiščenje pa postane manj učinkovito. Portal Good Housekeeping opozarja tudi na obrabljene slamice, predvsem plastične in silikonske, saj se v drobnih razpokah lahko nabirajo mikroorganizmi, ki jih s prostim očesom ne opazimo. Redno čiščenje steklenice za vodo in slamic ni pomembno le zaradi higiene, temveč tudi zaradi zdravja. Temeljito pranje, sušenje in pravilno vzdrževanje lahko zmanjšajo možnost razvoja bakterij ter poskrbijo, da bo pitje vode varno in prijetno tudi pri vsakodnevni uporabi.

