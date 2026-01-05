icon-expand S sodo bikarbono na naraven način oblačilom povrnete belino. FOTO: Shutterstock

Pred pranjem umazana oblačila vedno ločite

Nujen korak pred pranjem belih oblačil je skrbno sortiranje in ločevanje glede na vrsto in barvo tkanine. Če obstaja možnost, da oblačilo 'izpusti' barvo, ga raje operite ločeno. Ločevanje bo preprečilo, da bi vaše belo perilo postalo sivo, rumeno, roza ali druge barve.

Nastavite ustrezno temperaturo vode

Čeprav je vroča voda pri pranju perila skoraj nujna, bodite pozorni na oznake na etiketi, ki vam povedo, kako občutljiv je kos oblačila. Volna, likra, spandeks, flis in svila so denimo tkanine, ki jih je potrebno prati v hladni ali vsaj mlačni vodi – ne glede na barvo.

Kadar je to mogoče, pa uporabite čim bolj vročo vodo, da odstranite telesna olja in umazanijo, ki lahko povzročijo sivenje in rumenenje.

Detergent: Močan detergent z optičnim belilom Temperatura vode: Tako vroča, kot dopušča tkanina Sušenje: Na zraku Posebna obdelava: Prati ločeno od barvnih tkanin

Po potrebi uporabite odstranjevalec madežev

Upoštevajte smernice za odstranjevanje madežev glede na tkanino in vrsto madeža. Večino madežev je mogoče odstraniti z odstranjevalcem madežev na osnovi kisokovega belila, ki ga nanesete pred pranjem. Če so vaša oblačila porumenela, je potrebna intenzivnejša obdelava, kot je namakanje v belilu. Pomembno pa je, da z njim ne pretiravate, saj se lahko tkanina zaradi preveč intenzivnega belila poškoduje.

Bobna nikoli ne natlačite do vrha

icon-expand Kis in soda bikarbona sta idealen par za pranje belih oblačil. FOTO: Dreamstime

Pri pranju belega perila se izogibajte preobremenitvi stroja. Ko se vam mudi ali želite prihraniti nekaj denarja, se lahko zgodi, da v naglici boben napolnite popolnoma do vrha. Toda prenapolnjen stroj ne bo prinesel najčistejših rezultatov, saj med predmeti ni dovolj prostora, da bi voda lahko odplaknila umazanijo, zaradi česar se ta nalaga na tkanini in pusti sivo ali rumeno oblogo.

Je bela majica po več pranjih postala rumena?

Velika težava belih oblačil je porumenelost. Čistilna sredstva, kot so kis, boraks, soda bikarbona in druga belilna sredstva, so v tem primeru lahko rešitev, vendar z njimi ne pretiravajte, saj lahko uničijo oblačilo. Če se želite izogniti škodljivim kemičnim belilom, lahko povečate učinkovitost pralnega praška tako, da vsakemu polnjenju dodate eno skodelico sode bikarbone. Soda bikarbona namreč pobeli, osveži in zmehča tkanine.

icon-expand Bela oblačila pred pranjem vedno ločite od barvnih. FOTO: Adobe Stock

Izberite ustrezen detergent, ki vsebuje belilo

Pred nakupom detergenta za pranje belih oblačil vedno preverite sestavine – predvsem, ali vsebuje optično belilo. Njegov namen je prevarati oko na način, da upogne valove ultravijolične svetlobe, ki prikažejo modro svetlobo, hkrati pa zmanjšajo vidnost rumene svetlobe in tako oblačilo naredijo bolj belo.

Ciklu izpiranja dodajte kis

Ko perilo doseže cikel izpiranja, preskočite uporabo komercialnih mehčalcev, saj lahko na belih tkaninah pustijo ostanke. Namesto tega v pralni stroj dodajte 1 skodelico destiliranega belega kisa.

Oblačila posušite na zraku

Boljši način sušenja kot vaš zvesti sušilni stroj je svež zrak. Če je mogoče, bela oblačila zato obesite zunaj, da se posušijo na zraku. Ultravijolični žarki bodo namreč le-te pomagali osvežiti in pobeliti. Če sušenje zunaj ni mogoče, sušilni stroj nastavite na najnižjo stopnjo. Preskočite tudi krpice za sušilni stroj, saj lahko pustijo ostanke, zaradi katerih bo belo oblačilo videti rumeno.

Preberi še To se zgodi, ko v stranišče stresete sodo bikarbono