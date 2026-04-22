Če imate kuhinjsko krpo obešeno na ročaju pečice, jo raje takoj pospravite

Obešanje kuhinjske krpe na ročaj pečice je ena tistih gospodinjskih navad, ki se zdijo popolnoma neškodljive – celo praktične. Krpa je vedno pri roki, kuhinja deluje urejeno, brisanje pa hitro in enostavno. A strokovnjaki opozarjajo: prav ta navada predstavlja resno in pogosto spregledano požarno tveganje.

Zakaj je krpa na pečici lahko nevarna?

Kuhinjske krpe so običajno izdelane iz bombaža ali mešanice vlaken, ki so hitro vnetljive. Pečica pa ni le "škatla za peko" – tudi po izklopu ostaja vir toplote. Preostala toplota se še dolgo sprošča skozi vrata, tesnila in kovinske dele, kar lahko povzroči segrevanje vsega, kar je v neposredni bližini.

Če je krpa obešena prav na ročaju pečice, se nahaja v območju, kjer se toplota najpogosteje zadržuje. Še posebej nevarno postane, če je krpa vlažna ali prepojena z maščobo. Maščobe namreč zelo hitro zagorijo in lahko v trenutku povzročijo širjenje ognja po kuhinji, poroča stran Index.

Tudi ugasnjena pečica ni povsem hladna

Veliko ljudi misli, da nevarnost obstaja le med peko. A strokovnjaki opozarjajo, da to ne drži. Pečica se tudi po izklopu zelo počasi ohlaja, zunanje površine pa so lahko vroče še dolgo časa. Pri starejših aparatih je tveganje še večje, saj imajo pogosto slabša tesnila ali se toplota hitreje prenaša na zunanje dele. Električna ali plinska pečica? Razlike v tveganju skoraj ni. Pri plinskih štedilnikih nevarnost dodatno povečuje odprt plamen, pri električnih pa toplota kovinskih delov in dolgotrajno segrevanje.

Majhna navada, velika posledica

Preberi še Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?

Gasilec in strokovnjak za požarno varnost Nicholai Allen pogosto opozarja, da gre za tipičen primer vsakodnevne navade, ki jo izvajamo avtomatsko – brez razmisleka o posledicah. Požari v kuhinji se zelo pogosto začnejo ravno zaradi neprimerno odloženih vnetljivih predmetov, kot so kuhinjske krpe, papirnate brisače ali celo predpasniki. Težava ni le v možnosti vžiga, temveč tudi v hitrosti širjenja ognja. Ko enkrat zagori krpa, se plameni bliskovito razširijo na kuhinjske elemente, zavese ali nape.

Kam s kuhinjsko krpo, da bo kuhinja varna?

Rešitev je preprosta in ne zahteva večjih posegov: - Uporabite stenske kljukice ali obešalnike, nameščene stran od štedilnika in pečice. - Krpe shranjujte v predalih ali omaricah, ki niso neposredno ob viru toplote. - Izberite notranja držala na vratih omaric, ki so diskretna in hkrati varna. Pomembno je, da so krpe še vedno lahko dostopne, a ne v neposredni bližini naprav, ki oddajajo toploto. Dobra organizacija v kuhinji ni le estetska – je tudi pomemben varnostni ukrep.

Majhna sprememba, ki šteje