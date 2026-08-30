Lesene deske in kuhinjski pripomočki

Les in pomivalni stroj nista dobra kombinacija. Visoka temperatura, dolgotrajna izpostavljenost vodi in sušenje lahko povzročijo, da les nabrekne, se zvije, razpoka ali izgubi zaščitni sloj. Pri lesenih deskah, kuhalnicah, lesenih žlicah in podobnih pripomočkih je zato ročno pomivanje varnejša izbira. Food Network opozarja tudi, da lahko agresivni detergent sčasoma poškoduje leseno površino. Če želite, da vam lesena deska služi dolgo, jo po uporabi raje na hitro operite z mlačno vodo in blagim detergentom ter jo dobro osušite.

icon-expand Les in pomivalni stroj nista dobra kombinacija. FOTO: Adobe Stock

Ostri noži: tudi če piše, da so primerni za pomivalni stroj

To je ena od stvari, pri kateri se splača ignorirati udobje. Oster kuhinjski nož lahko v pomivalnem stroju udarja ob druge predmete, košarico ali druge nože. Poleg tega lahko detergent in visoka temperatura vplivata na rezilo oziroma ročaj. Consumer Reports zato svetuje ročno pomivanje ostrih nožev tudi v primerih, ko je na njih navedeno, da so primerni za pomivalni stroj. Tako boste precej bolje ohranili ostrino rezila. Nož po uporabi operite pod tekočo vodo, ga obrišite in pospravite. Nekaj deset sekund dela je precej manj kot ponovno brušenje kakovostnega noža.

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Litoželezne ponve ne sodijo v pomivalni stroj

Če imate kakovostno litoželezno ponev, ji pomivalni stroj lahko naredi precej škode. Težava je v tako imenovani zaščitni plasti, ki nastane z obdelavo oziroma vžiganjem olja. Pomivalni stroj jo lahko odstrani, zaradi česar je lito železo bolj izpostavljeno rjavenju. Consumer Reports med predmeti, ki jih je bolje prati ročno, izrecno navaja litoželezno posodo. Podobno svetuje tudi proizvajalec litoželezne posode Lodge. Po kuhanju je zato bolje ponev očistiti ročno, jo dobro osušiti in po potrebi na tanko premazati z oljem.

icon-expand Litoželezne ponve ne sodijo v pomivalni stroj FOTO: Adobe Stock

Bakrena posoda lahko izgubi lep videz

Baker je čudovit material, vendar zahteva nekoliko več pozornosti. Visoka temperatura in detergent v pomivalnem stroju lahko povzročita spremembo barve, madeže in izgubo značilnega videza. Consumer Reports med kovinami, pri katerih svetuje previdnost, poleg bakra omenja še medenino, bron in kositer. Če ste za bakreno ponev ali posodo odšteli precej denarja, je ročno pomivanje veliko varnejša izbira.

Ponve z neoprijemljivo prevleko

Pri neoprijemljivih ponvah odgovor ni povsem črno-bel. Če proizvajalec izrecno dovoljuje pomivanje v pomivalnem stroju, je uporaba načeloma dovoljena. Toda če želite čim dlje ohraniti neoprijemljivo površino, je ročno pomivanje pogosto boljša izbira. Consumer Reports opozarja, da lahko pomivanje sčasoma obrabi prevleko, če ponev ni namenjena pomivanju v stroju. Zato ni dovolj, da je ponev videti trpežna – preverite navodila proizvajalca.

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Kristal in občutljivi kozarci

Kristalni kozarci so med predmeti, pri katerih se pri pomivalnem stroju ne splača tvegati. Toplota, močan curek vode in detergent lahko povzročijo motnost, praske ali celo poškodbe. Pri tankem steklu obstaja tudi možnost, da se kozarec med pomivanjem udari ob drugega. Martha Stewart med predmeti, ki jih je najbolje pomivati ročno, izpostavlja kristal, občutljivo steklo in porcelan. Če gre za dragocen komplet, je nekaj dodatnega dela pri pomivanju vsekakor smiselno.

Posoda z zlatimi ali srebrnimi robovi

Tisti lep zlati rob na starem krožniku ni samo okras, ampak tudi razlog za previdnost. Dolgotrajno izpostavljanje vročini, vodi in detergentu lahko poškoduje oziroma zbledi dekoracijo. Consumer Reports zato svetuje ročno pomivanje posode z zlatimi okraski. Enako velja za starinsko, ročno poslikano in posebno občutljivo posodo. Whirlpool opozarja, da lahko visoka temperatura, pritisk vode in detergent povzročijo bledenje ali druge poškodbe.

icon-expand Vsak porcelan ni enak. FOTO: Adobe Stock

Termovke in izolirane skodelice

Pri potovalnih lončkih, termovkah in drugih vakuumsko izoliranih posodah ni težava samo v zunanjosti. Če posoda ni označena kot primerna za pomivalni stroj, lahko vročina in voda poškodujeta tesnilo oziroma vakuumsko izolacijo. Posledica je lahko slabše zadrževanje toplote ali hladu. Consumer Reports svetuje, da se takšne posode pomiva ročno, če proizvajalec ne določa drugače.

Plastika: oznaka je pomembna, položaj v stroju pa tudi

Pri plastiki velja nekoliko drugačno pravilo: ni vsaka plastika enaka. Če je posoda označena kot primerna za pomivalni stroj, jo praviloma postavite v zgornjo košaro. Tam je bolj oddaljena od grelnega elementa. Consumer Reports opozarja, da se lahko nekateri plastični predmeti zaradi visokih temperatur deformirajo ali poškodujejo. Zato pri plastičnih posodah vedno preverite oznako in navodila proizvajalca. Če oznake ni, je ročno pomivanje varnejša izbira.

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Starinski in ročno poslikan porcelan

Vsak porcelan ni enak. Vsakdanji krožniki in skodelice so pogosto primerni za pomivalni stroj, vendar to ne velja nujno za starinske, ročno poslikane ali kovinsko okrašene kose. Whirlpool svetuje ročno pomivanje takšne posode, saj lahko vročina, pritisk vode in detergent poškodujejo dekoracijo ali površino. Če gre za družinsko dediščino, ki jo želite ohraniti še desetletja, je odgovor preprost: pomivalni stroj naj ostane zaprt.

Aluminij ni vedno dobra izbira

Aluminij je nekoliko bolj zapleten primer. Nekateri izdelki so primerni za pomivalni stroj, drugi niso. Consumer Reports opozarja, da lahko minerali v vodi povzročijo madeže ali potemnitev aluminija. Zato je pri takšnih izdelkih najbolje slediti navodilom proizvajalca in ne ugibati. Če na izdelku ni jasne oznake, ga je bolje oprati ročno.

Ne pozabite: v pomivalni stroj ne sodi niti vse, kar ni posoda

Pomivalni stroj je namenjen predvsem posodi, jedilnemu priboru in kuhinjskim pripomočkom. Eksperimentiranje z drugimi predmeti se lahko slabo konča. Consumer Reports je med nenavadnimi predmeti, ki so jih ljudje poskušali prati v pomivalnem stroju, obravnaval celo tipkovnice, avtomobilske dele, čevlje in pokrivala. Takšni predmeti lahko poškodujejo sebe ali celo stroj. Posebej problematični so mastni predmeti, na primer avtomobilski deli. Maščoba se lahko nabere v sistemu pomivalnega stroja in ovira njegovo delovanje.

icon-expand Oznaka primerno za pomivalni stroj je pomembna, vendar ni edino, kar morate upoštevati. FOTO: Shutterstock

Najboljše pravilo je preprosto

Oznaka primerno za pomivalni stroj je pomembna, vendar ni edino, kar morate upoštevati. Pri dragocenih, občutljivih ali materialno zahtevnih predmetih je ročno pomivanje pogosto najvarnejša izbira. Les, lito železo, ostri noži, občutljiv kristal, baker, določene neoprijemljive ponve, izolirane posode in posoda z zlatimi okraski so dober razlog, da za nekaj minut odložite udobje pomivalnega stroja. Navsezadnje je ceneje porabiti nekaj minut za ročno pomivanje kot pa po enem samem ciklu iskati novo ponev, kozarec ali družinski porcelan.

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