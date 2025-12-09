Kuhinja je prostor, kjer se kopiči največ predmetov – od pozabljenih pripomočkov do starih začimb. Kot pravijo strokovnjaki: "Urejena kuhinja pomeni manj stresa in več užitka pri kuhanju." Zato ni treba čakati na pomladno čiščenje – začnite že danes.

10 stvari, ki jih morate nemudoma zavreči iz kuhinje

1. Stare gobice

Raziskava v Journal of Applied Microbiology je pokazala, da gobice pogosto vsebujejo škodljive bakterije. Tudi antibakterijske gobice po nekaj tednih niso nič bolj čiste. USDA priporoča redno menjavo gobic ali uporabo ščetk, ki zbirajo manj bakterij.

2. Obrabljene deske za rezanje

Utori in razpoke so gojišče bakterij, opozarja USDA. Bambusove deske so trpežnejše, plastične primerne za pomivalni stroj, laminirane pa operite ročno.

icon-expand Razpoke na deskah za rezanje so leglo bakterij! FOTO: Adobe Stock

3. Poškodovani kuhinjski pripomočki

Razpokani leseni pripomočki ali gumirane lopatice lahko sproščajo delce v hrano. Strokovnjaki svetujejo zamenjavo z novimi in previdnost pri črni plastiki, ki lahko vsebuje škodljive snovi.

4. Neuporabljene naprave in priročniki

Majhni aparati, ki jih ne uporabljate, le zavzemajo prostor. Naredite popis in odstranite odvečne naprave ter stare priročnike.

5. Dodatki iz dostave hrane

Plastične žlice, slamice in vrečke omake se hitro naberejo, a redko pridejo prav. Ob naročilu hrane preprosto prosite, naj pribora ne dodajo.

6. Magneti in listki na hladilniku

Če je hladilnik poln magnetov in listkov, prostor deluje kaotično. Obdržite le najljubše spominke, ostalo odstranite.

7. Stare začimbe

Cele začimbe zdržijo do 4 leta, mlete pa približno 3. Če ne dišijo več ali ne veste, kdaj ste jih kupili, jih zavrzite. Kupujte manjše količine in označite datum nakupa.

8. Stara kava

Odprta kava v zrnu ali mleto kavo je najbolje porabiti v dveh tednih. Staro kavo lahko uporabite v pecivu, kjer doda bogat okus čokoladnim sladicam.

9. Staro olje

Olja sčasoma postanejo žarka. Olivno olje je najbolje porabiti v nekaj mesecih po odprtju. Če dvomite o svežini, ga zavrzite.

10. Živila z ozeblinami

Pozabljena hrana v zamrzovalniku z znaki ozeblin (sive lise, suhost) ni več primerna. Označite datum zamrzovanja in hrano porabite v 3–4 mesecih za najboljši okus.

Kako vzdrževati čisto kuhinjo?

Vsak dan

Obrišite kuhinjski pult in štedilnik. Pospravite posodo in pribor. Izpraznite smeti, če so polne.

Vsak teden

Zamenjajte gobice ali jih nadomestite s ščetkami. Preglejte deske za rezanje – če imajo globoke razpoke, jih zavrzite. Preverite kuhinjske pripomočke – poškodovane zamenjajte. Očistite hladilnik in odstranite stare magnete/opombe.

Vsak mesec

Preverite začimbe – če ne dišijo več, jih zavrzite. Porabite odprto kavo v dveh tednih; stare zaloge uporabite v pecivu. Preverite olja – če so žarka, jih zavrzite. Preglejte zamrzovalnik – odstranite živila z znaki ozeblin.

Občasno

Naredite popis kuhinjskih aparatov – odstranite tiste, ki jih ne uporabljate. Zavrzite dodatke iz dostave hrane (plastične žlice, vrečke omake).