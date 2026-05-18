Največje napake pri shranjevanju česna

Ena najpogostejših napak je shranjevanje česna v zaprtih plastičnih vrečkah ali posodah brez zračenja. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, se v zaprtem prostoru hitro nabere vlaga, kar lahko povzroči plesen in gnitje. Težava je tudi shranjevanje česna v bližini krompirja ali čebule. Nekateri strokovnjaki za shranjevanje živil opozarjajo, da zelenjava sprošča pline in vlago, zaradi katerih česen hitreje kali. Česen prav tako ne mara neposredne sončne svetlobe ali toplote v bližini štedilnika. Če ga hranite na kuhinjskem pultu, naj bo to v senčnem in suhem delu kuhinje.

icon-expand Zaradi vlage lahko česen začne kaliti ali plesneti. FOTO: Adobe Stock

Kako prepoznati, da česen ni več dober?

Svež česen mora biti čvrst, suh in brez mehkih delov. Če postane gobast, votel ali razvije temne oziroma puhaste madeže, ga ni več varno uporabljati. Strokovnjaki iz Better Homes and Gardens opozarjajo, da plesniv česen ni primeren za uživanje, tudi če odstranimo le vidni poškodovani del. Kalčki sicer niso nevarni, vendar lahko povzročijo bolj grenak okus, predvsem pri surovem česnu. Če je kalček majhen, ga lahko pred uporabo preprosto odstranite.

Kako dolgo lahko česen ostane svež?

Ob pravilnem shranjevanju lahko cele glavice česna zdržijo od tri do šest mesecev. Po navedbah strokovnjakov je življenjska doba odvisna predvsem od temperature, vlage in kakovosti česna ob nakupu. Najbolje je izbrati čvrste glavice s tesno zaprto ovojnico in brez zelenih poganjkov. Takšen česen bo dlje ohranil aromo in ostal uporaben precej dlje kot poškodovane ali mehke glavice. Pravilno shranjevanje česna ni pomembno le zaradi daljše obstojnosti, temveč tudi zaradi okusa. Če česen hranite v suhem, temnem in zračnem prostoru, bo ostal aromatičen, čvrst in pripravljen za uporabo še več mesecev po nakupu.

Kje je najbolje shranjevati česen?

Najboljši prostor za shranjevanje česna je hladen, suh in temen prostor z dobrim pretokom zraka - idealna temperatura je med petnajst in osemnajst stopinj Celzija, zato je shramba pogosto boljša izbira kot hladilnik. Strokovnjaki iz Food Network poudarjajo, da česen najbolje ostane svež, če je shranjen v celih glavicah in ne v posameznih olupljenih strokih. Naravna ovojnica namreč ščiti notranjost pred vlago in hitrim propadanjem. Dobra izbira so mrežaste vrečke, pletene košare ali posebne keramične posode za česen, ki omogočajo kroženje zraka. Po podatkih portala Serious Eats so se prav keramične oziroma terakotne posode izkazale za eno najboljših rešitev pri dolgotrajnem shranjevanju česna.

icon-expand Pravilno shranjevanje česna ni le zaradi daljše obstojnosti, temveč tudi zaradi okusa. FOTO: Adobe Stock

Zakaj hladilnik ni vedno dobra izbira?

Veliko ljudi česen samodejno shrani v hladilnik, vendar strokovnjaki opozarjajo, da to ni najboljša rešitev za cele glavice – vlažno okolje v hladilniku pogosto pospeši kaljenje in spremeni okus česna. Podobno opozarjajo tudi pri EatingWell, kjer navajajo, da prekomerna vlaga povzroča hitrejše mehčanje in kvarjenje. Hladilnik je primeren predvsem za olupljene ali nasekljane stroke, ki jih je treba porabiti v nekaj dneh. Če želite nasekljan česen hraniti dlje časa, ga lahko zamrznete v manjših porcijah. Tako bo ohranil večino arome in bo vedno pripravljen za uporabo.