Kako očistiti cedilo s pomočjo jedilne žlice?

Pri naslednjem pomivanju poskusite preprosto metodo, ki ne zahteva posebnih čistil ali dodatnih pripomočkov. Potrebujete le umazano cedilo, tekočo vodo in običajno jedilno žlico. Postopek je preprost: - Cedilo postavite v pomivalno korito in odprite pipo. - Jedilno žlico pridržite pod curkom vode, tako da se voda od nje razprši proti cedilu. - Cedilo med izpiranjem počasi obračajte, da voda doseže čim večjo površino in luknjice z različnih strani. - Če na cedilu ostanejo maščoba ali trdovratnejši delci hrane, dodajte nekaj detergenta za pomivanje posode in ga nežno očistite s ščetko. - Na koncu ga temeljito sperite in pustite, da se posuši. Francoski kulinarični portal Marmiton je predstavil ta trik kot način za lažje izpiranje cedila. Ko curek vode zadene žlico, se razprši po širši površini, zato voda ne teče le skozi en ozek del cedila. Tako lahko učinkoviteje doseže več luknjic, ne da bi morali pripomoček nenehno obračati pod neposrednim curkom.

icon-expand Cedilo ima veliko majhnih odprtin, v katerih se lahko zadržijo drobci hrane. FOTO: Adobe Stock

Zakaj se ostanki hrane tako težko odstranijo iz cedila?

Cedilo ima veliko majhnih odprtin, v katerih se lahko zadržijo drobci hrane. Po odcejanju testenin se na površini pogosto nabere tudi škrob, ki postane še bolj lepljiv, ko se posuši. Podobno se lahko v drobnih odprtinah zadržijo riž, zelenjavni delci in ostanki drugih živil. Težava je še izrazitejša pri cedilih s fino kovinsko mrežico. Navadna gobica pogosto zdrsne čez površino, ne da bi dosegla vse kotičke. Ameriška spletna revija Parade v svojem nasvetu za čiščenje kuhinjskih cedil opozarja, da je pri takšnih pripomočkih pomembno prilagoditi način čiščenja materialu in velikosti odprtin. Trik z žlico je zato predvsem priročen pri hitrem izpiranju svežih ostankov. Če so se ti že posušili ali se je na cedilu nabrala maščoba, zgolj razpršena voda verjetno ne bo dovolj.

Kaj storiti, če so se ostanki hrane že zasušili?

Če cedila po uporabi ne morete takoj pomiti, ga ne poskušajte na silo očistiti z grobim drgnjenjem. Bolje je, da ga za nekaj minut namočite v topli vodi z dodatkom detergenta za pomivanje posode. Tako se bodo zasušeni delci zmehčali in jih boste lažje odstranili. Nato uporabite namensko ščetko za pomivanje posode z mehkimi ščetinami. Z njo nežno očistite površino z obeh strani, pri čemer posebno pozornost namenite luknjicam, v katerih so ostanki še vedno vidni. Pri drobni mrežici ne pritiskajte premočno, saj jo lahko raztegnete ali poškodujete. Tudi francoski portal Doctissimo pri opisu tega načina čiščenja poudarja, da trik z žlico ne nadomesti vedno temeljitega pomivanja. Pri zasušenem škrobu in trdovratnih ostankih je treba površino najprej zmehčati, nato pa jo očistiti z ustrezno ščetko.

icon-expand Najlažja rešitev je, da cedilo sperete takoj po uporabi, še preden se ostanki hrane posušijo. FOTO: Adobe Stock

Kako preprečiti, da bi bilo čiščenje cedila naslednjič tako zamudno?

Najlažja rešitev je, da cedilo sperete takoj po uporabi, še preden se ostanki hrane posušijo. To je posebej koristno po odcejanju testenin, riža in krompirja, saj lahko škrob hitro ustvari lepljivo plast. Upoštevajte še nekaj preprostih nasvetov: - Cedilo sperite z obeh strani. Tako boste lažje odstranili delce, ki so se zagozdili v odprtinah. - Uporabite primerno ščetko. Mehkejše ščetine so primernejše za fino kovinsko mrežico, medtem ko lahko pri trdnejših cedilih uporabite nekoliko čvrstejšo ščetko. - Izogibajte se ostrim predmetom. Z nožem, iglo ali drugim koničastim pripomočkom lahko poškodujete mrežico ali opraskate površino. - Cedilo po pranju posušite. Preden ga pospravite, pustite, da se dobro osuši, zlasti če je izdelano iz kovine. Za vsakodnevno vzdrževanje torej ne potrebujete dragih čistil ali zapletenih postopkov. Če cedilo sperete pravočasno in pri tem uporabite trik z žlico, si lahko prihranite nekaj nepotrebnega drgnjenja. Kadar so ostanki trdovratnejši, pa bosta topla voda in primerna ščetka še vedno najbolj zanesljiva pomoč.

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