Ste že kdaj posesali dnevno sobo, pa imeli občutek, da sesalnik pobere le polovico prahu? Najprej pomislimo, da je naprava stara, da je vrečka polna ali da je čas za nov sesalnik. V resnici pa je težava pogosto veliko bolj preprosta. Krivec je lahko filter. To je eno tistih gospodinjskih opravil, s katerim večina odlaša. Ne zato, ker bi bilo zahtevno, ampak ker nanj preprosto pozabimo. Dokler sesalnik deluje, se z njim ne ukvarjamo. Potem pa nekega dne ugotovimo, da sesa slabše, je glasnejši ali pa za seboj pušča več prahu kot nekoč.

Če ga ne čistite, sesalnik dela več, učinek pa je slabši

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Filter ima pomembno nalogo. Zadržuje prah, drobne delce in alergene ter skrbi, da se ti ne vračajo nazaj v prostor. Ko se zamaši, mora sesalnik za enak rezultat delati precej bolj intenzivno. Posledica je slabše sesanje, večja poraba energije in dodatna obremenitev motorja.

Marsikdo redno prazni posodo za prah ali menja vrečke, na filter pa se ne spomni več mesecev.

Naredite hiter preizkus

Odprite sesalnik in poglejte filter. Če je prekrit s plastjo sivega prahu ali če ne ločite več njegove prvotne barve, je zelo verjetno čas za čiščenje. Pri številnih sodobnih sesalnikih lahko filter preprosto odstranite in ga sperete pod mlačno vodo. Preden ga vrnete v napravo, mora biti povsem suh. Vedno pa preverite navodila proizvajalca, saj vsi filtri niso namenjeni pranju.

Pet minut dela, ki lahko naredi veliko razliko

icon-expand Filter sesalnika FOTO: Shutterstock

Ko je filter čist, številni opazijo razliko že pri prvem sesanju. Naprava deluje bolj učinkovito, sesalna moč je boljša, prostor pa je hitreje očiščen. Strokovnjaki priporočajo, da filter pregledate vsaj enkrat mesečno, še posebej če imate doma hišne ljubljenčke, veliko preprog ali družinske člane z alergijami.

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Majhna navada, ki podaljša življenje sesalnika

Včasih pri gospodinjskih opravilih niso pomembne velike čistilne akcije, ampak majhne navade. Čiščenje filtra spada mednje. Naslednjič, ko boste imeli občutek, da vaš sesalnik ni več to, kar je bil, ne hitite v trgovino po novega. Morda potrebuje le nekaj minut pozornosti in temeljito očiščen filter.