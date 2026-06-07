Težava, ki jo vsi poznamo (in jo pogosto predolgo ignoriramo)

Maščoba v kuhinji nastaja skoraj neopazno. Najprej se nabere ob štedilniku, nato na ročajih omaric, sčasoma pa se razširi po celotni kuhinji. Površine postanejo lepljive, izgubijo sijaj in jih je vedno težje očistiti. Dobra novica? Po poročanju portala Net.hr obstaja zelo preprost trik – in vključuje predmet, ki ga imate skoraj zagotovo že doma. A še bolj pomembno: strokovni nasveti kažejo, da ta "en predmet" najbolje deluje v kombinaciji z drugimi, osnovnimi sestavinami.

Trik, ki ga poznajo tudi strokovnjaki: soda bikarbona

Ključna sestavina, ki jo izpostavljajo številni viri, je soda bikarbona. Ta deluje kot blago abrazivno čistilo, ki pomaga razbiti plast maščobe, ne da bi poškodovala površine.

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Če jo zmešate z malo vode, dobite pasto, ki jo nanesete na mastne dele (npr. omarice ali pult). Po nekaj minutah delovanja maščoba popusti in jo enostavno obrišete, navaja stran Real simple. Na Dominvrt.si smo že večkrat poudarili, da so prav takšne osnovne sestavine pogosto najbolj učinkovite pri vsakodnevnem čiščenju, saj ne obremenjujejo površin in so varne za uporabo v prostoru, kjer pripravljate hrano.

Zakaj ta trik sploh deluje?

icon-expand Umazana posoda FOTO: iStockphoto

Maščoba je problematična zato, ker se ne raztaplja v vodi – zato navadno brisanje ne pomaga. - Soda bikarbona deluje rahlo abrazivno in mehansko razbije obloge, - detergent za posodo vsebuje snovi, ki razgradijo maščobo, - kis pomaga raztopiti ostanke in povrne sijaj. Zato strokovnjaki priporočajo kombiniran pristop: najprej razrahljate maščobo (npr. s sodo), nato uporabite sredstvo, ki jo dejansko raztopi.

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Kako se lotiti čiščenja v praksi?

Če želite hiter učinek, uporabite preverjen postopek: Najprej pripravite pasto iz sode bikarbone in vode. Nanesite jo na mastne površine in pustite nekaj minut. Nato površino nežno obrišite. Če maščoba ne popusti, dodajte še nekaj kapljic detergenta za posodo in tople vode – ta kombinacija je po ocenah strokovnjakov ena najbolj učinkovitih za razgradnjo olj, poroča stran The Spruce. Na koncu lahko površino obrišete še z razredčenim kisom, ki odstrani ostanke in prepreči lepljiv občutek, dodaja stran Southern living.

Napaka, ki jo dela večina

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Veliko ljudi poskuša maščobo odstraniti šele, ko se že nabere v debelejši plasti. Takrat je čiščenje precej težje. Strokovnjaki opozarjajo, da je ključ preventiva: redno brisanje površin prepreči, da bi se maščoba "zalepila" na material, poroča The Spruce. To pomeni, da boste s kratkim brisanjem vsakih nekaj dni prihranili veliko časa pri generalnem čiščenju.

Ali je ta trik res dovolj?

Če gre za svežo ali srednje staro maščobo – da. Pri zelo starih, zasušenih oblogah pa boste verjetno potrebovali kombinacijo več metod ali močnejši razmaščevalec. A za večino vsakodnevnih situacij velja: soda bikarbona + topla voda + malo detergenta = dovolj.

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