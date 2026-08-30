Kako očistiti umazan pekač brez agresivnega drgnjenja?

Pri čiščenju je najpomembnejše, da najprej upoštevate material pekača. Aluminij, nerjavno jeklo in pekači s premazom ne prenašajo enakih postopkov. Za običajno umazanijo je dovolj vroča voda, detergent za pomivanje posode in mehka gobica. Pri zapečeni maščobi pa je bolje, da pekač najprej namočite, saj se bodo ostanki lažje zmehčali. Tom's Guide priporoča, da pekač prelijete z vročo vodo, dodate nekaj žlic sode bikarbone in ga pustite približno eno uro, pri trdovratnih madežih pa tudi čez noč. Nato ga očistite z mehko gobico ali ščetko.

Soda bikarbona za rjave in zapečene madeže

Eden najbolj uporabnih domačih načinov je soda bikarbona. Zmešajte jo z manjšo količino vode, da dobite gosto pasto, in jo nanesite na najbolj umazane dele pekača. Pustite delovati vsaj 30 minut, nato madeže nežno zdrgnite in pekač dobro sperite. Pri pekačih z občutljivim premazom je pomembna uporaba neabrazivne gobice. Pri zelo trdovratni umazaniji lahko sodi bikarboni dodate vodikov peroksid. Po navedbah strokovnjakinje za čiščenje Alicie Sokolowski kombinacija pomaga razgraditi maščobo in dvigniti zapečene ostanke.

icon-expand Soda bikarbona za rjave in zapečene madeže FOTO: Adobe Stock

Kaj pa kis in soda bikarbona?

Kis in soda bikarbona sta priljubljena pomočnika pri čiščenju, vendar pri njuni uporabi ni treba pretiravati. Ko ju zmešate, se začne peniti, kar lahko pomaga pri odstranjevanju lažje umazanije. HGTV pri rahlo umazanih aluminijastih ali steklenih pekačih priporoča, da po površini potresete sodo bikarbono, jo poškropite s kisom in pustite delovati približno 10 do 15 minut. Nato površino nežno zdrgnete in temeljito sperete. Pri aluminiju pa je potrebna večja previdnost. Kis lahko vpliva na površino, zato je pri takšnih pekačih bolje najprej preizkusiti manj opazen del.

Pri aluminijastem pekaču ne uporabljajte pomivalnega stroja

Če imate aluminijast pekač, ga je bolje pomivati ročno. Pri Bar Keepers Friend opozarjajo, da lahko pomivalni stroj aluminij obarva in sčasoma poškoduje njegovo površino. Dolgotrajno namakanje prav tako ni priporočljivo. Za odstranjevanje trdovratnih madežev priporočajo čistilo, primerno za aluminij, vendar tudi pri njem velja, da je treba uporabiti mehko krpo in se izogniti jekleni volni ali grobim čistilnim gobicam.

Pekači s premazom zahtevajo več previdnosti

Če je pekač prevlečen z nelepljivim premazom, pozabite na agresivno drgnjenje. Grobe gobice, kovinski pripomočki in močna čistila lahko poškodujejo površino. The Washington Post pri takšnih pekačih svetuje predvsem namakanje v vroči vodi z detergentom, saj tako zmehčate maščobo in sladkorne ostanke brez nepotrebnega drgnjenja. Pomembno je tudi, da pekača ne pustite več ur ali dni potopljenega v vodi. Po čiščenju ga dobro sperite in osušite.

icon-expand Rjavi madeži, zapečena maščoba in lepljivi ostanki so na pekačih skoraj neizogibni. FOTO: Adobe Stock

Najboljši trik je pravzaprav preventiva

Če želite, da pekač ostane lep, je veliko lažje preprečiti nastanek debele plasti zapečene maščobe kot jo pozneje odstranjevati. Pri jedeh, pri katerih se veliko maščobe ali sira zapeče na površino, si lahko pomagate s papirjem za peko, aluminijasto folijo ali silikonsko podlogo, če so primerni za uporabljeno temperaturo. Eater pri tem izpostavlja preprost pristop: pekač je lažje očistiti, če med peko preprečite neposreden stik hrane s površino. Pekača tudi ni treba obsedeno čistiti do videza novega. Rjava obarvanost je pri pogosto uporabljenih kovinskih pekačih lahko preprosto znak dolgoletne uporabe. Če pa se na površini nabira lepljiva maščoba ali zapečeni ostanki hrane, je temeljito čiščenje vsekakor smiselno.

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